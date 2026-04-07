Culture-Sports

Le tournoi de beach-volley de Dà Nang dans les starting-blocks

Organisée selon les règles officielles de la Fédération internationale de volleyball, la compétition se déroulera dans cinq catégories : élite masculine 2x2, moyenne masculine 2x2, féminine 2x2, mixte 2x2 et mixte 4x4.

Des joueuses de beach-volley participent à un tournoi sur une plage de Dà Nang. Photo: VNS
Des joueuses de beach-volley participent à un tournoi sur une plage de Dà Nang. Photo: VNS

Hanoi (VNA) – Le tournoi de beach-volley de Dà Nang se déroulera pour les visiteurs et les résidents locaux au jardin de la plage d’Ariyana de 18h à 21h30 entre le 9 et le 12 avril.

La compétition se déroulera dans cinq catégories : élite masculine 2x2, moyenne masculine 2x2, féminine 2x2, mixte 2x2 et mixte 4x4, avec une dotation totale de 62 millions de dôngs (2.400 dollars). Le tournoi sera organisé selon les règles officielles de la Fédération internationale de volleyball.

Les inscriptions et les tirages au sort auront lieu à partir de 18h le 9 avril. Des DJ sets et des performances musicales animeront le tournoi, qui proposera également d’autres jeux et un espace dédié aux enfants.

Les organisateurs de l’événement ont indiqué que les frais d’inscription pour le plus grand tournoi de beach-volley du pays débutent à 100.000 dôngs, proposant des matchs sur le sable aussi bien pour les athlètes d’élite que pour les joueurs débutants.

Ils mettront en vente des billets visiteurs à partir de 100.000 dôngs (environ 4 dollars) par jour, ou 200.000 dôngs (8 dollars) pour un pass de trois jours.

Le Centre de congrès Ariyana de Dà Nang, une destination majeure de cette ville balnéaire du Centre du pays, a reçu le prix ASEAN MICE Venue Award pour 2026, ce qui promet une année fructueuse pour le tourisme à Dà Nang.

Le beach-volley et d’autres sports côtiers sont des activités de loisirs très prisées des vacanciers pendant les vacances d’été à Dà Nang, qui compte 17 plages.

La ville a désigné le golf et le tourisme d’affaires (MICE) comme deux atouts majeurs pour attirer les visiteurs.

En 2024, une démonstration impressionnante de footvolley – une forme de football jouée dans le style du volley-ball et originaire du Brésil – a été réalisée sur une plage de la ville par une équipe de légendes du football brésilien lors du Festival de football Brésil-Vietnam.

Le beach-volley est l’un des sports les plus populaires de la région, avec le parapente, le parachute ascensionnel, le beach soccer, le surf, le kayak et le cerf-volant.

Le week-end dernier, la ville a organisé la Semaine du tourisme de Dà Nang à Hô Chi Minh-Ville. Ce programme de promotion touristique visait à attirer des visiteurs vietnamiens et internationaux à Dà Nang. – VNA

source
#tournoi de beach-volley de Dà Nang #Fédération internationale de volleyball #Semaine du tourisme de Dà Nang
Suivez VietnamPlus

Voir plus

En 2025, « Duo Love » avait déjà remporté la médaille d’or au Festival international du cirque d’Almaty (Kazakhstan) et la médaille d’argent au Festival international « Sans frontières » en Russie. Photo : VNA

Diffuser les valeurs de la culture vietnamienne au monde, contribuant à renforcer le « soft power » national

Dans un contexte d’intégration et de mondialisation croissantes, le Vietnam met en avant la culture comme levier stratégique pour affirmer son identité et renforcer son soft power. À travers des événements artistiques internationaux majeurs, les artistes vietnamiens participent activement à la diffusion des valeurs culturelles nationales, tout en consolidant la position du pays sur la scène mondiale.

Mise en valeur du potentiel du patrimoine archéologique de Tràng An

Mise en valeur du potentiel du patrimoine archéologique de Tràng An

Après l’inscription du Complexe paysager de Trang An au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO, et conformément aux recommandations du Centre du patrimoine mondial, la province de Ninh Bình a lancé de nombreux programmes de recherche visant à enrichir davantage les valeurs du site.

Une démonstration d’écriture calligraphique. Photo : VNA

Hai Phong célèbre la tradition du respect des maîtres au Van Mieu Mao Dien

Le festival, qui se déroule du 4 au 6 avril, propose de nombreux rituels, activités culturelles et jeux populaires, dont la cérémonie d’offrande des caractères sacrés autour du thème « Tôn su trong dao » – qui exprime le respect et la reconnaissance envers les enseignants ainsi que l’attachement au savoir et aux valeurs morales.

La couleur rose de la pagode se détache harmonieusement sous le ciel bleu, au cœur des rizières de la région de Bay Nui, à An Giang. Photo : Thanh Sang / VNA

Pagode Hang Cong : un édifice rose unique à An Giang

Située dans la commune de Tri Ton, dans la province d’An Giang, dans le Sud du Vietnam, la pagode Krang Kroch, également connue sous le nom de pagode Hang Cong, est un temple bouddhiste theravada khmer vieux de plus d’un siècle. Étroitement liée à la vie culturelle et spirituelle de la communauté khmère de la région de Bay Nui, elle se distingue par sa rare teinte rose et son architecture traditionnelle khmère. Plus qu’un simple lieu de culte, elle constitue aujourd’hui une destination prisée des visiteurs désireux de découvrir l’identité culturelle singulière de la province d’An Giang.

Au cœur de cette conception graphique figure une colombe, symbole universel de la paix, tenant dans son bec un épi de riz et accompagnée de trois rubans de soie multicolores. Photo: VNA

Quang Tri dévoile l’identité visuelle du Festival pour la Paix 2026

Placée sous le thème "De la mémoire vers l’avenir – Quang Tri pour la paix", l’édition 2026 du festival ambitionne de souligner la valeur de la paix, d’honorer l’esprit de solidarité et d’amitié, tout en rendant hommage aux héros et martyrs tombés pour l’indépendance et la liberté.

Cérémonie d’ouverture de l’écriture (Khai bút) au temple dédié à Chu Van An, à Chí Linh, Hai Phong. (Photo : VNA)

La culture au cœur de la stratégie de développement du Vietnam

La culture s’affirme comme un pilier central du développement du Vietnam, contribuant à la fois à la croissance économique et au rayonnement international. En mobilisant ses ressources endogènes et en accélérant la transformation numérique, le pays entend renforcer sa puissance douce et sa compétitivité.

Certaines œuvres du concours. Photo: CVN

Le Danemark dans mes yeux, les artistes en herbe voient l’avenir en vert

Pour marquer son 10e anniversaire, le concours de cette année a enregistré une participation record avec plus de 130.000 dessins et œuvres artistiques réalisés par des élèves à travers tout le pays. Ce chiffre impressionnant reflète non seulement l’intérêt des enfants pour le thème "Vivre vert", mais aussi la prise de conscience croissante et l’engagement actif de la jeune génération dans la recherche de solutions créatives pour répondre aux défis environnementaux selon leur propre regard.