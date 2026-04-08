Le Vietnam déroule contre le Timor Leste et se qualifie pour les demi-finales

Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’est qualifié pour les demi-finales du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026 dans le groupe A après une victoire complète 7-1 contre le Timor Leste au stade central de la province de Nonthaburi, en Thaïlande, le 7 avril.



Il s’agit de la deuxième victoire du Vietnam en autant de matches après sa victoire 4-0 contre le Myanmar la veille.



L’équipe a trouvé le fond des filets du Timor Leste grâce à Tu Minh Quang après seulement trois minutes de match.



Son coéquipier Nguyên Thinh Phat, Nguyên Da Hai et Trân Quang Nguyên en ont marqué un chacun en première mi-temps.



Dinh Công Viên, Trinh Công Dai et Nguyên Thac Hiêu ont ajouté trois autres buts en seconde période.



Le seul but du Timor-Leste dans cette rencontre a été inscrit par Joel Baptista Canizio Fernandes à la 39e minute.



La Thaïlande, pays hôte, a dû batailler ferme pour remporter sa deuxième victoire dans le groupe aujourd’hui, face à une équipe du Myanmar qui a pratiqué un jeu compact et s’est imposée 2-0.



Muhammad Osamanmusa a ouvert le score pour la Thaïlande après seulement deux minutes. Mais le Myanmar a rapidement consolidé sa défense pendant de longues périodes avant que Sarawut Phlapruk n’inscrive le deuxième but en fin de match.



Le Vietnam et la Thaïlande totalisent six points après deux journées, mais le Vietnam occupe la première place grâce à une meilleure différence de buts.



Les deux équipes sont qualifiées ainsi pour les huitièmes de finale. Elles s’affronteront le 8 avril pour déterminer le vainqueur du groupe A. – VNA

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