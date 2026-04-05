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La Rue des livres de Ho Chi Minh-Ville, un souffle discret pour la lecture à l’ère numérique

La Rue des livres (rue Nguyen Van Binh) est devenue, en l’espace d’une décennie, un lieu à part, nourrissant la culture de la lecture tout en contribuant à façonner l’identité urbaine et humaniste de la ville et une destination favorite des lecteurs vietnamiens comme étrangers.

La Rue des livres de Ho Chi Minh-Ville, une destination à ne pas manquer pour des lecteurs vietnamiens et étrangers. Photo : VNA
La Rue des livres de Ho Chi Minh-Ville, une destination à ne pas manquer pour des lecteurs vietnamiens et étrangers. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nichée au cœur de Ho Chi Minh-Ville, à proximité de deux édifices patrimoniaux emblématiques que sont la cathédrale Notre-Dame et la Poste centrale, la Rue des livres (rue Nguyen Van Binh) est devenue, en l’espace d’une décennie, un lieu à part, nourrissant la culture de la lecture tout en contribuant à façonner l’identité urbaine et humaniste de la ville.

Une adresse emblématique pour les amoureux des livres

Inaugurée le 9 janvier 2016 sur un tronçon d’environ 140 mètres, cette première rue piétonne dédiée au livre au Vietnam est née de la rencontre entre la passion des éditeurs et une orientation judicieuse des autorités locales.

Passée de 19 à 30 stands, réunissant plus de 20 maisons d’édition prestigieuses, elle a accueilli en dix ans des millions de visiteurs, écoulé près de 7 millions d’exemplaires et généré plus de 433 milliards de dôngs de recettes. Mais au-delà de ces chiffres, sa plus grande valeur réside dans la place singulière qu’elle a su occuper dans la vie culturelle de la ville.

Selon Le Hoang, directeur de la Société de la Rue des livres de Ho Chi Minh-Ville, ce lieu dépasse largement sa fonction commerciale pour devenir un véritable point d’ancrage culturel. Sa plus grande fierté, explique-t-il, est d’avoir contribué à bâtir un « écosystème » durable du savoir.

De son côté, Tran The Thuan, directeur du Service municipal de la Culture et des Sports, considère ce modèle socialisé comme une étape importante, offrant à la ville un espace convivial et fortement identitaire.

Pour Nguyen Xuan Thuong, directeur pour commerce et communication chez SaigonBooks, il s’agit d’un lieu idéal, rapprochant de manière concrète éditeurs, auteurs et lecteurs.

Nourrir durablement la culture de la lecture

À l’heure où les formes de divertissement audiovisuel occupent une place croissante, la Rue des livres continue de préserver la place du livre papier. Avec plus de 3.000 événements organisés, elle a contribué à réduire la distance entre écrivains et lecteurs.

L’auteure Nguyen Phi Van souligne que cet espace ouvert permet aux lecteurs de se tenir à jour pour mieux s’adapter à un monde en mutation rapide, tout en ravivant l’inspiration créative des auteurs.

Ce lieu participe aussi à une évolution des habitudes urbaines, en offrant un espace propice à la lecture, à la découverte et au recul. Nguyen Thanh Long, un visiteur venu de Lam Dong, confie que l’atmosphère intellectuelle qui y règne l’a encouragé à lire davantage. La Rue des livres attire ainsi toutes les générations. Pour la collégienne Bui Vu Ha Minh, elle représente un univers de connaissances sans fin.

Ce succès concrétise également le souhait des premiers initiateurs du projet, parmi lesquels Quach Thu Nguyet, ancienne directrice des Éditions « Tre », qui espérait voir le savoir circuler dans la vie quotidienne plutôt que rester figé sur des étagères.

Un rayonnement appelé à durer

Dépassant son simple statut d’espace culturel local, la Rue des livres est également devenue une destination touristique, appréciée de nombreux visiteurs étrangers. Ruth et Tarisha, deux touristes australiennes, se disent impressionnées par l’harmonie qui s’en dégage, entre savoir, nature et hospitalité vietnamienne.

Nguyen Nguyen, directeur du Département de l’Édition, de l’Imprimerie et de la Distribution, y voit pour sa part un symbole fort d’une « ville du savoir », où le livre trouve naturellement sa place dans le quotidien.

Tourné vers l’avenir, Le Hoang évoque une intégration plus poussée des technologies, avec notamment les livres audio et les formats numériques, afin de mieux attirer les générations Z et Alpha, tout en préservant l’atmosphère paisible propre au lieu.

Quant à Do Quy Doan, ancien vice-ministre de l’Information et de la Communication, il estime que ce « patrimoine vivant » doit continuer à conjuguer valeurs traditionnelles et innovations technologiques afin de devenir un modèle d’espace urbain moderne.

Au-delà de sa dimension économique, la Rue des livres se distingue également par ses actions solidaires, notamment à travers des dons d’ouvrages destinés aux zones reculées et aux gardes-frontières. En dix ans, elle s’est affirmée comme une véritable porte d’accès au savoir, illustrant l’image d’une ville moderne, cultivée et solidaire. -VNA

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