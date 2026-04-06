Culture-Sports

Les joueurs de badminton vietnamiens visent les médailles aux championnats d'Asie en Chine

Les joueurs vietnamiens participeront aux Championnats d'Asie de badminton 2026, qui se dérouleront du 7 au 11 avril en Chine, avec l'ambition de décrocher les meilleurs résultats.

Nguyen Thuy Linh fait partie des huit joueuses vietnamiennes participant aux Championnats d'Asie de badminton 2026, qui se déroulent du 7 au 11 avril en Chine. (Photo : baovanhoa.vn)
Nguyen Thuy Linh fait partie des huit joueuses vietnamiennes participant aux Championnats d'Asie de badminton 2026, qui se déroulent du 7 au 11 avril en Chine. (Photo : baovanhoa.vn)


Hanoï, 6 avril (VNA) - Les joueurs vietnamiens participeront aux Championnats d'Asie de badminton 2026, qui se dérouleront du 7 au 11 avril en Chine, avec l'ambition de décrocher les meilleurs résultats.

Huit joueurs s'affronteront en simple et en double, messieurs et dames, face à une concurrence redoutable, l'Asie abritant de nombreux athlètes de haut niveau.

Parmi eux, Nguyen Thuy Linh est la seule représentante vietnamienne en simple dames et débutera directement au premier tour.

Après le tirage au sort, Linh se retrouve dans un tableau difficile. La 26e mondiale affrontera Huang Yu-Hsun de Taipei chinois, 30e mondiale, lors de son premier match au gymnase du Centre sportif olympique de Ningbo.

Ce sera la première rencontre entre les deux joueuses. Leur faible écart au classement mondial promet un match équilibré et disputé.

Si elle parvient à vaincre Huang, sa prochaine adversaire sera la numéro 1 mondiale, la Coréenne An Se Young, qui affrontera la 32e mondiale, la Singapourienne Yeo Jia Min.

Grâce à ses performances régulières après sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris, An est la grande favorite et devrait se qualifier sans difficulté pour le deuxième tour.

Parmi les autres adversaires redoutables de cette catégorie figurent la numéro 3, la Chinoise Chen Yu Fei, la numéro 5, la Thaïlandaise Han Yue, et la numéro 8, la Thaïlandaise Pornpawee Chochuwong, qui représentent toutes des obstacles importants sur la route du podium pour Linh.

Avant la compétition chinoise, Linh s'est rendue en Europe en mars pour perfectionner son jeu lors des tournois de l'Angleterre et de Suisse.

Nguyen Hai Dang participera au simple messieurs, mais devra passer par les qualifications.

Les autres joueurs sont engagés en double et devront également se qualifier pour le tour principal.

Le championnat asiatique distribuera 550 000 dollars aux meilleurs joueurs : 38 500 dollars pour les vainqueurs en simple et 40 700 dollars pour les vainqueurs en double.

Lors des trois dernières éditions de ce tournoi continental, le Vietnam n’a pas réussi à se hisser parmi les trois premiers. - VNA

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#Championnats d'Asie de badminton 2026
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