Économie

Les IDE au Vietnam bondissent de 42,9 % au premier trimestre

Au premier trimestre, 904 nouveaux projets ont été autorisés, représentant un capital cumulé de 10,23 milliards de dollars. Cela correspond à une augmentation de 6,4 % du nombre de projets et à un capital multiplié par 2,4 par rapport à la même période de l’an dernier.

Le secteur manufacturier a attiré 7,07 milliards de dollars d'IDE au premier trimestre. Photo: VNA
Le secteur manufacturier a attiré 7,07 milliards de dollars d'IDE au premier trimestre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 15,2 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 42,9 % sur un an, selon l’Office national des statistiques.

Sur ce total, 904 nouveaux projets ont été autorisés, représentant un capital cumulé de 10,23 milliards de dollars. Cela correspond à une augmentation de 6,4 % du nombre de projets et à un capital multiplié par 2,4 par rapport à la même période de l’an dernier.

Le secteur manufacturier a attiré la part la plus importante des nouveaux IDE, avec 7,07 milliards de dollars, soit 69 % du capital nouvellement enregistré. Il est suivi par la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau et de climatisation, qui ont totalisé 2,28 milliards de dollars (22,3 %). Les autres secteurs ont attiré 884,6 millions de dollars (8,7 %).

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Conférence de presse de l’Office national des statistiques sur la situation socioéconomique au premier trimestre 2026. Photo: VNA

Par ailleurs, les IDE décaissés au cours des trois premiers mois sont estimés à 5,41 milliards de dollars, en hausse de 9,1 % sur un an, soit le niveau le plus élevé enregistré pour un premier trimestre au cours des cinq dernières années. Concernant les investissements additionnels, 251 projets en opération ont relevé leur investissement de 2,3 milliards de dollars, soit une baisse de 55,1 % sur un an.

Les apports en capital social et les achats d’actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 2,66 milliards de dollars, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’année précédente.

Parmi les 52 pays et territoires ayant investi dans de nouveaux projets, Singapour reste le premier investisseur avec 5,32 milliards de dollars (52 % du total des nouveaux capitaux), suivi de la République de Corée avec 3,68 milliards de dollars (35,9 %), de la Chine avec 417,5 millions de dollars (4,1 %), de Hong Kong (Chine) avec 256,8 millions de dollars (2,5 %), du Japon avec 191,3 millions de dollars (1,9 %) et des États-Unis avec 91,3 millions de dollars (0,9 %). -VNA

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