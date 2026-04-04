Politique

Un diplomate égyptien impressionné par le processus de Renouveau du Vietnam

Dans un article publié en mars 2026, Reda al-Taify met en lumière les réussites du Vietnam depuis le lancement de la politique de Doi Moi, saluant un modèle de développement alliant croissance économique, stabilité politique et ouverture internationale.

Article de Reda al-Taify publié dans la Revue diplomatique (Égypte). Photo: VNA
Article de Reda al-Taify publié dans la Revue diplomatique (Égypte). Photo: VNA

Caire (VNA) - La Revue diplomatique d’Égypte, dans son édition de mars 2026, a publié un article de Reda al-Taify, ancien ambassadeur d’Égypte au Vietnam (2010-2014), dans lequel il a exprimé son admiration pour les acquis du Vietnam depuis le lancement de la politique de Doi Moi (Renouveau). Fort de son expérience à Hanoï, il propose une analyse approfondie du parcours de développement du pays depuis la fin de la guerre.

Selon lui, le Vietnam, pays d’Asie du Sud-Est de près de 100 millions d’habitants, a surmonté deux longues guerres. En 1986, le 6e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a défini la ligne du Renouveau, ouvrant la voie à une transformation globale qui a permis au pays de sortir de la crise et d’engager une profonde mutation dans tous les domaines. Cette étape est considérée comme le point de départ d’une solution décisive ayant sorti le Vietnam d’une grave crise socio-économique.

Sur le plan économique, la transition vers une économie de marché ouverte, fondée sur la libéralisation commerciale et l’intégration internationale - marquée notamment par l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) - a profondément transformé le pays. En 2025, la croissance a dépassé 8 %, avec un commerce extérieur atteignant environ 930 milliards de dollars et un excédent de 20 milliards. Le Vietnam s’affirme ainsi comme une destination majeure pour les investissements internationaux, ayant attiré des centaines de milliards de dollars d’investissements directs étrangers depuis le lancement du Renouveau en 1986.

Dans le domaine agricole, le Vietnam est passé du statut d’importateur de riz dans les années 1980 à celui de deuxième exportateur mondial de riz, de deuxième exportateur de café et de troisième exportateur de caoutchouc naturel. Aujourd’hui, l’agriculture est devenue un pilier de l’économie, garantissant la sécurité alimentaire et plaçant le Vietnam parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles et halieutiques.

Parallèlement, le Vietnam s’est affirmé comme un pays industriel influent en Asie du Sud-Est. Il investit dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’automobile, l’électronique, les logiciels, la téléphonie mobile, l’énergie, l’acier, le ciment, ainsi que le textile et les articles de sport, tout en accordant une attention particulière aux industries culturelles, au patrimoine et à l’artisanat, largement portés par les petites et moyennes entreprises. Le tourisme connaît également une forte expansion, avec 21,2 millions de visiteurs en 2025 et un objectif de 25 millions en 2026.

Sur le plan social, le modèle vietnamien se distingue par la combinaison réussie entre croissance économique rapide et équité sociale. Le revenu par habitant est passé de moins de 100 dollars avant le Renouveau à plus de 5 000 dollars en 2025, tandis que les progrès en matière de santé, d’éducation et de sciences ont permis de porter l’espérance de vie à plus de 74 ans.

En matière de défense et de sécurité, le Vietnam poursuit sa modernisation dans un contexte international et régional complexe. Il maintient une stratégie indépendante et prudente, évitant toute implication dans les conflits régionaux, tout en renforçant un système de défense global et des forces armées modernes et flexibles, capables d’assurer la défense, la dissuasion et de répondre aux défis sécuritaires émergents, notamment en matière de cybersécurité, de sécurité alimentaire et énergétique, de changement climatique et de pandémies.

Selon l'ancien ambassadeur, le Vietnam poursuit une politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, ainsi qu’une intégration internationale globale, approfondie et efficace. La diplomatie flexible, ouverte et habile a permis au Vietnam de s’affirmer comme un acteur dynamique sur les scènes régionale et internationale, et de renforcer une position à la fois active et influente dans un environnement en mutation.

En conclusion, Reda al-Taify estime que le succès du Vietnam repose sur la stabilité politique et la sécurité interne assurées par le Parti communiste du Vietnam, l’unité nationale et l’investissement dans le capital humain. Le modèle vietnamien apparaît ainsi comme une expérience de développement originale et riche d’enseignements, faisant du pays un acteur de poids dans l’équilibre des puissances, non seulement en Asie du Sud-Est mais aussi à l’échelle asiatique.-VNA

#Renouveau #diplomate égyptien #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Sur le même sujet

La générale de brigade Phan Thi Hoai Vân, cheffe adjointe du Département général de l’industrie de la défense et le ministre égyptien d’Etat à la production militaire, Mohamed Salah El-Din Mostafa. Photo: ministère vietnamien de la Défense

Vietnam et Égypte s’accordent pour intensifier leur coopération dans l’industrie de la défense

Dans le cadre de sa visite de travail en Égypte et de sa participation à la 4ᵉ Exposition égyptienne de défense (EDEX), du 1ᵉʳ au 4 décembre, une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par la générale de brigade Phan Thi Hoai Vân, cheffe adjointe du Département général de l’industrie de la défense, a eu une visite de courtoisie auprès du ministre égyptien d’Etat à la production militaire, Mohamed Salah El-Din Mostafa.

Voir plus

Entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, et le président irlandais, Michael Higgins, à Dublin, le 2 octobre 2024. Photo : VNA

Vietnam-Irlande : trois décennies de coopération en essor

Après trois décennies de liens étroits, les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande ont connu une évolution remarquable, faisant du Vietnam et de l’Irlande des partenaires de plus en plus efficaces et concrets.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l'ambassadeur du Koweït au Vietnam, Yousef Ashour Al-Sabbagh. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur du Koweït

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que le Vietnam et le Koweït se coordonnent étroitement pour concrétiser les contenus convenus, notamment en garantissant la sécurité des citoyens vietnamiens au Koweït et en mettant en œuvre le Plan d'action pour la période 2026-2030 vers une diversification des domaines de coopération.

La conférence de presse consacrée au programme prévisionnel de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, tenue le 3 avril à Hanoï. Photo : VNA

La première session de la 16e AN, un cap stratégique pour le nouveau mandat

La première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, prévue ce mois à Hanoï, marque le lancement officiel du nouveau mandat quinquennal. Elle définira les grandes orientations institutionnelles, économiques et législatives, tout en procédant à d’importantes décisions en matière d’organisation de l’appareil d’État et de nomination des hauts dirigeants.

Le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense (droite), et son homologue lao, le général de corps d’armée Saichay Kommasith, également chef d’état-major général de l’Armée populaire lao. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos tiennent leur 6e dialogue sur la politique de défense

Le Vietnam et le Laos tiennent leur 6e dialogue sur la politique de défense, sous la coprésidence du général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, et son homologue lao, le général de corps d’armée Saichay Kommasith, également chef d’état-major général de l’Armée populaire lao.

L’ambassadeur Pham Viet Hung (gauche) et son homologue lao, Sisavath Inphachanh. Photo: VNA

Renforcement des liens de solidarité stratégique entre le Vietnam et le Laos

Lors de sa visite à l’ambassade du Laos à Bangkok, l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung a adressé ses félicitations les plus chaleureuses à son homologue lao, Sisavath Inphachanh, ainsi qu’à l’ensemble du personnel diplomatique, à l’occasion de la fête traditionnelle du Bunpimay.