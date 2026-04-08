La presse russe salue la construction d'un appareil d'État du Vietnam plus efficace

Moscou (VNA) - Les médias russes y voient un changement majeur dans le système de gouvernance du Vietnam, visant à réaliser des objectifs de développement ambitieux dans l’avenir.

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L'agence de presse TASS a rapporté l'élection de l'appareil dirigeant de haut niveau du pays, précisant que le secrétaire général du Parti, To Lam, devient chef de l'État, tandis que Le Minh Hung, chef de la Commission de l'organisation du Comité central du Parti, a été élu Premier ministre.

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TASS a rappelé que To Lam a effectué de nombreuses visites en Russie, la plus récente datant de mai 2025 à l'invitation du président russe Vladimir Poutine, visant à réaffirmer l'amitié traditionnelle et à renforcer la confiance politique bilatérale. En 2021, il a reçu l'Ordre de l'Amitié de la Fédération de Russie pour ses contributions au développement de la coopération bilatérale. Il est également professeur d’honneur de l'Académie présidentielle russe de l'économie nationale et de l'administration publique (RANEPA).

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De son côté, le journal Kommersant a souligné que l'unification des fonctions de secrétaire général et de président de la République marque une évolution majeure vers la construction d'un appareil d'État plus puissant, sous une direction centralisée et globale du Parti.

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Depuis sa prise de fonction en tant que chef du Parti en août 2024, To Lam a activement mené des réformes administratives, incluant la réduction de moitié du nombre de localités et la suppression d'un échelon de l'administration locale afin de simplifier l'appareil et d'améliorer l'efficacité de la gestion publique.

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Le journal a également mis en avant la vision stratégique du dirigeant vietnamien, qui considère la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des priorités nationales. To Lam a affirmé à plusieurs reprises la nécessité de légiférer pour soutenir les entreprises plutôt que d'entraver le développement, plaçant le secteur privé comme un moteur essentiel de l'économie.

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Dans l'ère de progrès national, le Vietnam ambitionne une croissance annuelle moyenne du PIB de plus de 10 % pour la période 2026-2030, visant le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici la fin de la décennie et de pays développé d'ici 2045.

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Le journal note que le Vietnam dispose de bases solides, notamment grâce à l'attraction des investissements directs étrangers (IDE) et à une politique de lutte contre la corruption qui renforce la confiance des investisseurs. Cependant, atteindre une croissance à deux chiffres en 2026 reste un défi en raison des pressions extérieures, telles que les politiques fiscales américaines et les conflits au Moyen-Orient impactant les chaînes d'approvisionnement et les prix de l'énergie.

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Le même jour, le site gazeta.ru a rapporté que To Lam a été élu avec une unanimité absolue. Dans son discours, le nouveau président du Vietnam a promis de garantir la stabilité, d'accélérer la croissance économique et d'améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant l'autonomie du pays en matière de défense. -VNA