Politique

La presse sud-américaine salue le renforcement de l’appareil dirigeant du Vietnam

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.

Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA
Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Le 7 avril, plusieurs médias d’Amérique du Sud ont publié des articles saluant l’élection, par la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, des principaux dirigeants de l’État pour le mandat 2026-2031.

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.

Infobae souligne que le cumul des deux plus hautes fonctions du Parti et de l’État constitue une évolution significative, susceptible de favoriser l'unité dans la direction du pays.

Lors de sa prestation de serment, To Lam a affirmé que le maintien de la paix et de la stabilité demeurait sa priorité absolue, les considérant comme les fondements d’une croissance rapide et durable, au service de l’amélioration des conditions de vie de la population.

Le journal argentin rappelle également que sous la direction de To Lam, le Vietnam a engagé sa plus grande réforme administrative depuis les années 1980, incluant la réduction des effectifs, la fusion de ministères, la réorganisation des unités administratives et la promotion de projets d'infrastructures clés.

Le pays s'oriente désormais vers un modèle de croissance basé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, visant un taux de croissance annuel d'au moins 10 % pour les cinq prochaines années.Par ailleurs, la chaîne de radio argentine C3 a salué les résultats économiques du Vietnam, notamment une croissance de 7,83 % au premier trimestre 2026.

Malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ce chiffre témoigne d'une reprise vigoureuse. C3 a également mis en avant l'efficacité de la lutte contre la corruption menée par le Parti ces dernières années.

De son côté, la chaîne Telesur du Venezuela a couvert la nomination de Le Minh Hung au poste de Premier ministre. Son programme d'action met l’accent sur une croissance économique supérieure à 10 %, le renforcement des capacités productives, ainsi que la promotion du rôle moteur du secteur privé aux côtés de l’économie publique.

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Article publié sur le site de la chaîne de radio argentine C3. Photo: VNA

Le gouvernement entend prioriser la transformation numérique, l’innovation et la réforme institutionnelle afin de lever les obstacles administratifs et mobiliser efficacement les ressources, tout en s’engageant en faveur d’une gouvernance transparente et intègre.

L’actualité politique vietnamienne a également été relayée par la chaîne BRICS en espagnol, qui a mentionné la réélection de Vo Thi Anh Xuan au poste de vice-présidente.

L’élection de To Lam à la présidence de la République a par ailleurs suscité une vague de félicitations de la part de dirigeants internationaux. Parmi eux, le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev ont adressé leurs vœux de réussite au nouveau chef de l’État vietnamien. -VNA

#médias sud-américains #secrétaire général To Lam
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