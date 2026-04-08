Des médias régionaux saluent une avancée majeure dans la structure du leadership vietnamien

Hanoï (VNA) - Des médias régionaux et internationaux ont publié, le 7 avril, de nombreux articles évaluant positivement l’élection par l’Assemblée nationale du Vietnam (16e législature) des principaux dirigeants de l’État, selon les correspondants de l’Agence vietnamienne d’information à l’étranger.

Les médias chinois, notamment Xinhua et la Télévision centrale de Chine (CCTV), ont accordé une large couverture à l’élection du secrétaire général du Parti, To Lam, au poste de président de la République pour le mandat 2026-2031, approuvée à l’unanimité avec 495 voix sur 495.

Selon Xinhua, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations à son homologue To Lam, soulignant l’importance de la construction d’une « communauté d’avenir partagé » entre la Chine et le Vietnam. Il a salué les progrès remarquables des relations bilatérales ces dernières années et exprimé sa volonté de renforcer la coopération afin de promouvoir le développement commun.

Le même jour, le Premier ministre chinois Li Qiang a également félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre du Vietnam, exprimant le souhait d’accélérer la mise en place d’un cadre de coopération mutuellement bénéfique, fondé sur les consensus importants entre les dirigeants des deux Partis et des deux États.

L’agence de presse russe RIA Novosti a indiqué que le président russe Vladimir Poutine avait adressé ses félicitations à To Lam. Il s’est déclaré confiant que le dirigeant vietnamien, à son nouveau poste, contribuerait à renforcer le partenariat stratégique entre Moscou et Hanoï, tout en réaffirmant la volonté de la Russie de maintenir un dialogue et une coopération étroits avec le Vietnam sur les questions internationales et régionales, notamment à travers des projets économiques, commerciaux et culturels.

Les médias singapouriens, dont The Straits Times et CNA, ont estimé que cette décision marque un tournant important dans la structure du leadership vietnamien. Des experts ont souligné que le cumul des fonctions de secrétaire général du Parti et de président de la République permettrait au Vietnam d’améliorer la mise en œuvre des politiques économiques, le niveau de vie de la population et de garantir la stabilité politique, tout en poursuivant une politique étrangère équilibrée.

Des analyses similaires ont été publiées dans les médias thaïlandais, notamment sur nationthailand.com, qui voient dans cette évolution un levier pour accélérer les réformes, stimuler la croissance économique, attirer davantage d’investissements étrangers et consolider la stabilité sociale.

Au Japon, Nikkei Asia a publié un article intitulé : « Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam devient président de la République, assumant un double rôle ». L’article souligne que le nouveau mandat de To Lam met l’accent sur la croissance économique, les réformes politiques, l’amélioration des mécanismes de gestion et le développement des infrastructures clés.

De son côté, le site indien Devdiscourse estime que cette évolution contribue à positionner le Vietnam sur une trajectoire de développement durable, axée sur la stabilité, les réformes économiques et sociales et la consolidation d’une économie de marché dynamique. Le média souligne également que le pays continuera de mener une politique étrangère équilibrée, renforçant son rôle régional tout en améliorant le niveau de vie de sa population et en consolidant son attractivité auprès des investisseurs internationaux. -VNA