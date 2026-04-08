Célébration du Bunpimay, Nouvel An traditionnel lao, à Hanoï



Hanoï, 8 avril (VNA) – L’ambassade du Laos au Vietnam a organisé le 8 avril à Hanoï une cérémonie pour célébrer le Bunpimay, le Nouvel An traditionnel lao.



La vice-présidente de l’État, Vo Thi Anh Xuan, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et le président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Doan Minh Huan, étaient présents.



Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, Le Hoai Trung a présenté ses vœux de Nouvel An aux dirigeants du Parti, de l’État et du peuple lao.



Félicitant le Laos pour ses importants accomplissements sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, le ministre s’est réjoui de constater le développement continu et approfondi des relations Vietnam-Laos. Les deux parties ont coordonné leurs efforts pour organiser avec succès de nombreux événements politiques et diplomatiques d'importance historique, contribuant ainsi à consolider et à approfondir les liens privilégiés qui unissent leurs Partis, leurs États et leurs peuples.



Peu après le succès de leurs Congrès respectifs, les deux pays ont procédé à des visites de haut niveau, notamment la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti, To Lam, et de son épouse en décembre 2025, et la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et de son épouse en janvier 2026.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo : VNA





En particulier, Le Hoai Trung a souligné que l'accord conclu entre les dirigeants vietnamiens et lao pour intégrer le concept de « cohésion stratégique » au cadre des relations bilatérales constitue une étape historique, témoignant d'une vision à long terme, d'une profonde confiance politique et d'une volonté commune de hisser les relations bilatérales à un nouveau stade de développement.



Il a affirmé que le Vietnam chérit et est fier de la relation unique et privilégiée qu'il entretient avec le Laos – une relation forgée par les sacrifices de nombreuses générations – et s'est dit convaincu que les liens bilatéraux évolueront d'une « profondeur historique » vers une « coopération concrète, efficace et durable ».



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Laos, Khamphao Ernthavanh, a souligné que l'année 2026 revêt une importance particulière pour les deux nations, puisqu'elles célèbrent la réussite de leurs Congrès respectifs du Parti et des élections législatives.



À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa sincère gratitude pour le précieux soutien apporté par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens au Laos dans sa lutte pour la libération nationale, ainsi que dans sa cause de protection et de développement national.



Dans le cadre de cet événement, les délégués ont participé à la traditionnelle cérémonie du bracelet noué, symbole de paix, de bonheur et de prospérité, et ont pris part à un banquet et à un échange culturel empreint de l'amitié vietnamienne-lao. - VNA