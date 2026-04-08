Politique

Célébration du Bunpimay, Nouvel An traditionnel lao, à Hanoï

L’ambassade du Laos au Vietnam a organisé le 8 avril à Hanoï une cérémonie pour célébrer le Bunpimay, le Nouvel An traditionnel lao.

Des délégués participent à la célébration du Nouvel An traditionnel lao Bunpimay au Vietnam. Photo : VNA
Des délégués participent à la célébration du Nouvel An traditionnel lao Bunpimay au Vietnam. Photo : VNA


Hanoï, 8 avril (VNA) – L’ambassade du Laos au Vietnam a organisé le 8 avril à Hanoï une cérémonie pour célébrer le Bunpimay, le Nouvel An traditionnel lao.

La vice-présidente de l’État, Vo Thi Anh Xuan, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, et le président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Doan Minh Huan, étaient présents.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, Le Hoai Trung a présenté ses vœux de Nouvel An aux dirigeants du Parti, de l’État et du peuple lao.

Félicitant le Laos pour ses importants accomplissements sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, le ministre s’est réjoui de constater le développement continu et approfondi des relations Vietnam-Laos. Les deux parties ont coordonné leurs efforts pour organiser avec succès de nombreux événements politiques et diplomatiques d'importance historique, contribuant ainsi à consolider et à approfondir les liens privilégiés qui unissent leurs Partis, leurs États et leurs peuples.

Peu après le succès de leurs Congrès respectifs, les deux pays ont procédé à des visites de haut niveau, notamment la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti, To Lam, et de son épouse en décembre 2025, et la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et de son épouse en janvier 2026.

vnanet-1-2163.jpg
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo : VNA



En particulier, Le Hoai Trung a souligné que l'accord conclu entre les dirigeants vietnamiens et lao pour intégrer le concept de « cohésion stratégique » au cadre des relations bilatérales constitue une étape historique, témoignant d'une vision à long terme, d'une profonde confiance politique et d'une volonté commune de hisser les relations bilatérales à un nouveau stade de développement.

Il a affirmé que le Vietnam chérit et est fier de la relation unique et privilégiée qu'il entretient avec le Laos – une relation forgée par les sacrifices de nombreuses générations – et s'est dit convaincu que les liens bilatéraux évolueront d'une « profondeur historique » vers une « coopération concrète, efficace et durable ».

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Laos, Khamphao Ernthavanh, a souligné que l'année 2026 revêt une importance particulière pour les deux nations, puisqu'elles célèbrent la réussite de leurs Congrès respectifs du Parti et des élections législatives.

À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa sincère gratitude pour le précieux soutien apporté par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens au Laos dans sa lutte pour la libération nationale, ainsi que dans sa cause de protection et de développement national.

Dans le cadre de cet événement, les délégués ont participé à la traditionnelle cérémonie du bracelet noué, symbole de paix, de bonheur et de prospérité, et ont pris part à un banquet et à un échange culturel empreint de l'amitié vietnamienne-lao. - VNA

source
#Célébration du Bunpimay #Nouvel An traditionnel lao #Hanoï
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm (2e à partir de la droite) lors du débat en groupe sur le projet de loi sur la capitale (amendée) dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

Le leader exhorte à façonner un nouveau modèle de développement pour la capitale

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, qui est membre de la délégation parlementaire de Hanoi, a mis l’accent sur la demande d’une plus grande décentralisation du pouvoir et aussi d’une reddition de compte plus claire et un contrôle du pouvoir plus strict, indiquant que l’enjeu principal réside dans le rapport entre décentralisation et contrôle du pouvoir, entre innovation et discipline, et entre intérêts locaux et intérêts nationaux.

Tran Duc Thang, nouveau secrétaire du Comité du Parti de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï se dote d’un nouveau secrétaire du Comité du Parti

Selon la décision du Bureau politique relative au travail des cadres annoncée le 8 avril, Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï et ministre de l’Agriculture et de l’Environnement pour le mandat 2021-2026, cesse ses fonctions au sein du Comité du Parti du gouvernement pour rejoindre le Comité du Parti de Hanoï et exercer la fonction de secrétaire de cette organisation pour le mandat 2025-2030.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (milieu), remet des décisions à Nguyen Duy Ngoc (gauche) et à Nguyen Hai Ninh (droite). Photo: VNA

Remise des décisions de nomination du chef de la Commission centrale d'organisation et du chef du Bureau du CC du Parti

Selon les décisions, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, est désigné chef de la Commission d’organisation du Comité central. Nguyen Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026, est nommé chef du Bureau du Comité central du Parti. 

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo : VNA

La visite de Tran Cam Tu au Laos contribue à approfondir la confiance politique entre les deux pays

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a précisé que la visite de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Laos contribuerait d'abord à approfondir la confiance politique, - pilier fondamental de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations. 

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV). Photo: VNA

Message de félicitations adressé au PPRL à l’occasion du Nouvel An Bunpimay

À l’occasion du Nouvel An traditionnel Bunpimay, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a adressé un message de félicitations à son homologue lao, réaffirmant la volonté de renforcer la coopération et de consolider la relation d’amitié traditionnelle et de cohésion stratégique entre les deux pays.

Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA

La presse sud-américaine salue le renforcement de l’appareil dirigeant du Vietnam

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.