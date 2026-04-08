L'Assemblée nationale poursuit sa troisième journée de travail de la première session



Hanoï, 8 avril (VNA) – La première session de la 16e Assemblée nationale (AN) a poursuivi sa troisième journée de travail le 8 avril à Hanoï, sous la présidence de Tran Thanh Man, président de l'AN.



L'Assemblée a tenu une séance plénière présidée par la vice-présidente de l'AN, Nguyen Thi Thanh, au cours de laquelle les députés ont examiné des propositions et des rapports de vérification sur plusieurs projets de loi et résolutions.

Des députés assistent à la séance plénière. Photo : VNA





Au nom du Premier ministre, le ministre de la Justice, Hoang Thanh Tung, a présenté des propositions sur la loi révisée relative à la capitale et un projet de résolution de l'AN sur les mécanismes de coordination et les politiques spéciales visant à renforcer la prévention et le règlement des différends internationaux en matière d'investissement. Le président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l'AN, Phan Chi Hieu, a ensuite présenté un rapport de vérification sur la loi révisée relative à la capitale, tandis que le président de la Commission économique et financière de l'AN, Phan Van Mai, a présenté un rapport sur le projet de résolution.



Lors de cette même session, le ministre de l'Intérieur, Do Thanh Binh, a présenté une proposition d'amendements à la loi sur l'émulation et la louange, tandis que le ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nguyen Dinh Khang, a présenté un projet de loi révisée sur les croyances et la religion. Le président de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Nguyen Dac Vinh, a fait rapport sur la vérification de ces deux projets de loi.



Parallèlement, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a présenté une proposition d'amendements à la loi sur les missions diplomatiques de la République socialiste du Vietnam à l'étranger, suivie d'un rapport de vérification présenté par le président de la Commission de la défense nationale, de la sécurité et des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Le Tan Toi.



L'Assemblée nationale a ensuite tenu des discussions de groupe sur la loi révisée sur la capitale, les amendements à la loi sur l'émulation et la louange, et la loi révisée sur les croyances et la religion.



L’Assemblée nationale tiendra une séance plénière le 9 avril au matin afin d’examiner les propositions du gouvernement et les rapports de vérification de la Commission des affaires juridiques et judiciaires concernant quatre projets de loi : la loi révisée sur l’état civil, les amendements à la loi sur la notarisation, les amendements à la loi sur l’aide juridictionnelle et la loi révisée sur l’accès à l’information. Les députés débattront ensuite de ces projets en groupes.



L’après-midi, de 14h00 à 15h10, l’Assemblée nationale entendra les rapports du gouvernement sur l’évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État à l’horizon 2025, ainsi que sur les résultats des premiers mois de 2026, et une proposition relative au plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2026-2030. Les rapports de vérification de la Commission économique et financière de l’Assemblée nationale sur ces points seront également présentés. La séance sera retransmise en direct à la radio et à la télévision.



À partir de 15h10, l'Assemblée nationale poursuivra sa séance plénière pour examiner les propositions et les rapports de vérification relatifs au plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030 ; au plan financier national quinquennal et au plan d'emprunt et de remboursement de la dette publique pour la même période ; et à la finalisation du budget de l'État pour 2024, ainsi qu'au rapport d'audit de la Cour des comptes du Vietnam.



Ensuite, les députés tiendront des discussions de groupe sur les performances socio-économiques et budgétaires en 2025 et début 2026, le plan de développement quinquennal 2026-2030, les plans d'investissement public à moyen terme, les plans financiers nationaux et le plan de remboursement de la dette publique, la finalisation du budget de l'État pour 2024, les efforts déployés en matière de rigueur budgétaire et de prévention du gaspillage en 2025, et la mise en œuvre des objectifs nationaux d'égalité des sexes en 2025. - VNA