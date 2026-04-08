Politique

Mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN

La Décision n° 608/QD-TTg approuvant le Programme d'action pour la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC en anglais) au Vietnam pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035 vient d'être publiée.

La réunion du Conseil de la Communauté économique de l'ASEAN, tenue le 24 octobre 2025. (Photo : VNA)
La réunion du Conseil de la Communauté économique de l'ASEAN, tenue le 24 octobre 2025. (Photo : VNA)

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a publié la Décision n° 608/QD-TTg approuvant le Programme d'action pour la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC en anglais) au Vietnam pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035.

L'objectif de ce Programme est de concrétiser toutes les priorités du Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035, ainsi que la vision 2045.

Il s'agit de déployer de manière exhaustive, opportune et efficace les objectifs, mesures et activités dudit Plan stratégique, en stricte adéquation avec les conditions réelles du Vietnam.

Il faut perfectionner le cadre juridique et les politiques sectorielles dans les domaines relatifs au commerce de biens et services, à l'investissement, à la propriété intellectuelle, aux douanes, à l'e-commerce, aux économies numérique, verte et circulaire, aux villes intelligentes et corridors économiques modernes..., assurant l'harmonie avec les engagements au sein de l’ASEAN et les pratiques internationales.

Il importe d'améliorer l'efficacité de la coordination intersectorielle, de consolider la capacité des organes participant aux mécanismes de l'AEC, et de renforcer les consultations ainsi que le partage d'informations entre les autorités publiques et la communauté des affaires.

vnanet-potal-thu-tuong-tham-du-phien-toan-the-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-46-8054155-1.jpg
Séance plénière du 46e sommet de l'ASEAN. (Photo : VNA)




Il convient de promouvoir une meilleure exploitation par les entreprises vietnamiennes des opportunités offertes par le marché aséanien.


Il est nécessaire d'inciter les entreprises vietnamiennes à maximiser ces opportunités, à élargir leurs investissements et leurs échanges commerciaux, tout en s'intégrant plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement régionales.


Le programme vise à rehausser la sensibilisation et les capacités d'intégration des ministères, localités, associations et entreprises, en favorisant la transformation numérique, l'innovation et le développement durable dans le processus d'intégration.

Il convient d'optimiser le mécanisme d'évaluation des engagements de l'AEC, assurant transparence, efficacité et adaptabilité politique face aux fluctuations mondiales. Simultanément, ces engagements doivent s'intégrer aux stratégies nationales, notamment la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et la vision 2045, réalisant ainsi les priorités du pays.


Le but est d'affermir la position du Vietnam dans l'ASEAN, de contribuer aux initiatives économiques et d'édifier une AEC cohésive, dynamique, adaptative, innovante et inclusive, stimulant le développement socio-économique, l'environnement des affaires et la compétitivité nationale.


Sur cette base et conformément au Plan stratégique de l'AEC 2026-2030, les ministères, organes gouvernementaux et comités populaires provinciaux doivent élaborer leurs plans d'action pour réaliser les six objectifs stratégiques suivants, en plus de leurs tâches régulières.

L'objectif stratégique 1 concerne une communauté orientée vers l'action, visant un marché unique et une base de production unifiée, reposant sur de nouvelles capacités concurrentielles.

L'objectif stratégique 2 porte sur une communauté durable, en intégrant les politiques de réponse au changement climatique dans tous les domaines de la coopération économique.

L'objectif stratégique 3 envisage de bâtir une communauté audacieuse, entreprenante et résolument innovante.

L'objectif stratégique 4 cible une communauté proactive et adaptative, destinée à renforcer le programme d'action mondial de l'ASEAN.

L'objectif stratégique 5 définit une communauté agile et résiliente, dotant l'AEC et les citoyens des capacités nécessaires face aux chocs, pressions, crises et fluctuations.

L'objectif stratégique 6 vise une communauté inclusive, participative et collaborative, créant une ASEAN centrée sur l'humain qui ne laisse personne de côté.

En conséquence, le Programme déploie plusieurs solutions : intégration du Plan stratégique aux politiques nationales, renforcement des systèmes d'évaluation, mobilisation des ressources, perfectionnement des capacités institutionnelles, exploitation des accords de libre-échange entre l’ASEAN et ses partenaires (ASEAN+, RCEP), et sensibilisation accrue à la Communauté de l'ASEAN et à sa vision 2045. -VNA

source
#Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN #AEC
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Pù Luông, à Thanh Hoa, est une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking. Photo: VNA

Le Vietnam se transforme en paradis d’éco-tourisme d’Asie du Sud-Est

Ces dernières années, le Vietnam a opéré une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, en privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution ne se contente pas de suivre les tendances mondiales ; elle constitue une étape nécessaire à la préservation des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique Iain Frew. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique

Lors de cette rencontre, le Premier ministre s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient atteint un niveau record en 2025 et que la coopération s’était développée efficacement dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, ainsi que le partage d’expériences dans la construction de centres financiers internationaux.

Voir plus

Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA

La presse sud-américaine salue le renforcement de l’appareil dirigeant du Vietnam

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.

Le nouveau Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime devant l'Assemblée nationale, le 7 avril. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung s’engage à bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple

Le gouvernement se concentrera sur cinq orientations stratégiques clés : bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple ; s’efforcer résolument de diriger l’économie pour parvenir à une croissance élevée et durable ; faire fonctionner efficacement la structure organisationnelle selon le nouveau modèle ; bâtir un gouvernement uni, coordonné et accompagnateur ; et bâtir un gouvernement intègre, discipliné, courageux et responsable, a-t-il fait savoir.

L’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031. Photo: VNA

Brève biographie de Le Minh Hung

Lors de la première session de la 16e législature, le 7 avril 2026, l’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031, avec 495 voix pour sur 495 votants. Membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti, il dirige également la Commission centrale de l’organisation.

Le Premier ministre Le Minh Hung prête serment. Photo: VNA

Le Minh Hung élu Premier ministre pour le mandat 2026-2031

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission d’organisation du Comité central et député de la 16e législature, a été élu Premier ministre de la République socialiste du Vietnam pour la période 2026-2031.