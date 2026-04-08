Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a publié la Décision n° 608/QD-TTg approuvant le Programme d'action pour la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC en anglais) au Vietnam pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035.



L'objectif de ce Programme est de concrétiser toutes les priorités du Plan stratégique de la Communauté économique de l'ASEAN pour les périodes 2026-2030 et 2031-2035, ainsi que la vision 2045.



Il s'agit de déployer de manière exhaustive, opportune et efficace les objectifs, mesures et activités dudit Plan stratégique, en stricte adéquation avec les conditions réelles du Vietnam.



Il faut perfectionner le cadre juridique et les politiques sectorielles dans les domaines relatifs au commerce de biens et services, à l'investissement, à la propriété intellectuelle, aux douanes, à l'e-commerce, aux économies numérique, verte et circulaire, aux villes intelligentes et corridors économiques modernes..., assurant l'harmonie avec les engagements au sein de l’ASEAN et les pratiques internationales.



Il importe d'améliorer l'efficacité de la coordination intersectorielle, de consolider la capacité des organes participant aux mécanismes de l'AEC, et de renforcer les consultations ainsi que le partage d'informations entre les autorités publiques et la communauté des affaires.

Séance plénière du 46e sommet de l'ASEAN. (Photo : VNA)







Il convient de promouvoir une meilleure exploitation par les entreprises vietnamiennes des opportunités offertes par le marché aséanien.





Il est nécessaire d'inciter les entreprises vietnamiennes à maximiser ces opportunités, à élargir leurs investissements et leurs échanges commerciaux, tout en s'intégrant plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement régionales.





Le programme vise à rehausser la sensibilisation et les capacités d'intégration des ministères, localités, associations et entreprises, en favorisant la transformation numérique, l'innovation et le développement durable dans le processus d'intégration.



Il convient d'optimiser le mécanisme d'évaluation des engagements de l'AEC, assurant transparence, efficacité et adaptabilité politique face aux fluctuations mondiales. Simultanément, ces engagements doivent s'intégrer aux stratégies nationales, notamment la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et la vision 2045, réalisant ainsi les priorités du pays.





Le but est d'affermir la position du Vietnam dans l'ASEAN, de contribuer aux initiatives économiques et d'édifier une AEC cohésive, dynamique, adaptative, innovante et inclusive, stimulant le développement socio-économique, l'environnement des affaires et la compétitivité nationale.





Sur cette base et conformément au Plan stratégique de l'AEC 2026-2030, les ministères, organes gouvernementaux et comités populaires provinciaux doivent élaborer leurs plans d'action pour réaliser les six objectifs stratégiques suivants, en plus de leurs tâches régulières.



L'objectif stratégique 1 concerne une communauté orientée vers l'action, visant un marché unique et une base de production unifiée, reposant sur de nouvelles capacités concurrentielles.



L'objectif stratégique 2 porte sur une communauté durable, en intégrant les politiques de réponse au changement climatique dans tous les domaines de la coopération économique.



L'objectif stratégique 3 envisage de bâtir une communauté audacieuse, entreprenante et résolument innovante.



L'objectif stratégique 4 cible une communauté proactive et adaptative, destinée à renforcer le programme d'action mondial de l'ASEAN.



L'objectif stratégique 5 définit une communauté agile et résiliente, dotant l'AEC et les citoyens des capacités nécessaires face aux chocs, pressions, crises et fluctuations.



L'objectif stratégique 6 vise une communauté inclusive, participative et collaborative, créant une ASEAN centrée sur l'humain qui ne laisse personne de côté.



En conséquence, le Programme déploie plusieurs solutions : intégration du Plan stratégique aux politiques nationales, renforcement des systèmes d'évaluation, mobilisation des ressources, perfectionnement des capacités institutionnelles, exploitation des accords de libre-échange entre l’ASEAN et ses partenaires (ASEAN+, RCEP), et sensibilisation accrue à la Communauté de l'ASEAN et à sa vision 2045. -VNA