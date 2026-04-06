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Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique

Lors de cette rencontre, le Premier ministre s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient atteint un niveau record en 2025 et que la coopération s’était développée efficacement dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, ainsi que le partage d’expériences dans la construction de centres financiers internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique Iain Frew. Photo: VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur britannique Iain Frew. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 6 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Vietnam, Iain Frew.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales. Il a souligné que les échanges commerciaux avaient atteint un niveau record en 2025 et que la coopération s’était développée efficacement dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, ainsi que le partage d’expériences dans la construction de centres financiers internationaux.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attache de l’importance au renforcement de ses relations avec le Royaume-Uni. Il a salué la contribution active de ce pays dans la région, ainsi que la coordination entre les deux parties dans le cadre de l’ASEAN et des Nations unies. Il s’est également félicité de l’établissement du partenariat stratégique global, le niveau de coopération le plus élevé entre les deux pays, à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, au Royaume-Uni. Il a remercié le gouvernement britannique pour son soutien au Vietnam en matière de vaccins pendant la pandémie de Covid-19, pour son aide dans la réparation des conséquences des tempêtes et des inondations, ainsi que pour sa coopération dans des projets de développement dans les zones reculées, montagneuses et peuplées de minorités ethniques.

Appréciant le rôle actif de l’ambassadeur Iain Frew et de l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, le Premier ministre a estimé que le potentiel de coopération reste important. Il a proposé de renforcer la coopération globale, notamment dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, la finance, la science et la technologie, la transition énergétique, ainsi que la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Il a également suggéré de faciliter les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens, en particulier une exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des membres de l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadeur Iain Frew a salué les réalisations socio-économiques et diplomatiques du Vietnam dans un contexte régional et mondial complexe. Il a réaffirmé la volonté du Royaume-Uni de contribuer aux objectifs de développement durable du pays, notamment à travers la transition verte, numérique et énergétique.

L’ambassadeur a partagé l’analyse du Premier ministre Pham Minh Chinh sur la nécessité d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la confiance politique. Il a assuré que le Royaume-Uni continuera à soutenir le Vietnam dans le développement du centre financier international, à élargir la coopération universitaire et à promouvoir l’enseignement de l’anglais comme langue seconde à l’école au Vietnam. Ces initiatives visent à consolider les échanges culturels et entre les peuples, tout en valorisant le rôle de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni en tant que pont d’amitié.

Sur le plan multilatéral, les deux parties ont réaffirmé l’importance du renforcement du dialogue dans le respect du droit international pour maintenir la paix et la stabilité régionales et mondiales. Elles ont souligné la nécessité de garantir la liberté, la sécurité et la sûreté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, une zone cruciale pour le commerce international. -VNA

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