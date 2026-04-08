Message de félicitations adressé au PPRL à l’occasion du Nouvel An Bunpimay

Hanoï (VNA) - À l’occasion du Nouvel An traditionnel Bunpimay du Laos, Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé un message de félicitations à Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos (FEL).

Dans son message, au nom du Comité central du FPV, elle adresse ses chaleureuses félicitations à son homologue, ainsi qu’à l’ensemble des cadres et personnels du FEL, à l’occasion du Nouvel An et de sa récente nomination.

Elle se félicite des acquis importants et globaux enregistrés par le Laos sous la direction du PPRL, exprimant sa confiance dans le rôle du FEL pour renforcer la grande union nationale et contribuer à la mise en œuvre des objectifs fixés par le 12e Congrès du PPRL.

Soulignant que l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération globale, ainsi que la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos en général et entre le FPV et le FEL en particulier, constituent un bien précieux, elle réaffirme sa volonté de renforcer la coordination entre les deux Fronts afin de consolider davantage ces relations.

Elle souhaite enfin à son homologue santé, bonheur et succès dans ses hautes fonctions, tout en exprimant le souhait de l’accueillir prochainement au Vietnam afin de renforcer une coopération plus substantielle et efficace entre les deux organisations. -VNA