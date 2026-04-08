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La visite de Tran Cam Tu au Laos contribue à approfondir la confiance politique entre les deux pays

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a précisé que la visite de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) au Laos contribuerait d'abord à approfondir la confiance politique, - pilier fondamental de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations. 

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo : VNA
L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, à l’invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduira une haute délégation vietnamienne pour une visite officielle en République démocratique populaire lao le 9 avril 2026.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a précisé que la visite contribuerait d'abord à approfondir la confiance politique, - pilier fondamental de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux nations. Dans une conjoncture régionale complexe, le maintien des contacts de haut niveau assure l'orientation stratégique et la cohésion bilatérale. L’événement permettra également de concrétiser le « lien stratégique » à travers la connectivité économique, notamment dans les infrastructures de transport, l’énergie, le commerce, la défense, la sécurité et la diplomatie. Actuellement, le Vietnam figure parmi les investisseurs majeurs au Laos avec plus de 240 projets totalisant environ 5,5 à 5,7 milliards de dollars. Les échanges commerciaux, stabilisés à 1,6-1,7 milliard de dollars par an, visent désormais l'objectif de 5 milliards de dollars.La diplomate lao a souligné que cette visite de Tran Cam Tu renforcerait la confiance stratégique tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement durable pour les deux peuples.Selon Khamphao Ernthavanh, les dirigeants des deux Partis et États se concentreront, lors de ce séjour, sur des secteurs prioritaires, l’édification du Parti et la coopération politique conservant un rôle d'orientation primordial.Elle a indiqué que les deux parties partageraient leurs expériences en matière de système politique, d'inspection et de lutte contre la corruption afin de consolider la base politique bilatérale. Sur le plan économique, la priorité sera donnée à la complémentarité des deux économies, à l'optimisation des projets d'investissement vietnamiens et à la croissance des échanges commerciaux vers la cible annuelle de 5 milliards de dollars.Par ailleurs, les discussions porteront sur la défense et la sécurité pour préserver la stabilité politique et maintenir une frontière de paix et d'amitié, tout en gérant les défis non conventionnels. Le volet éducation restera central, avec le soutien à la formation de milliers d’étudiants et de cadres stratégiques lao.

Les deux pays coordonneront également leurs actions au sein des forums internationaux tels que l’ASEAN et l’ONU pour défendre leurs intérêts communs et accroître leur influence respective.

L’ambassadrice a rappelé l’importance de la coopération culturelle et des échanges populaires, considérés comme le fondement social indispensable à la pérennité de cette relation unique. Elle a estimé que l’ensemble de ces domaines prioritaires vise à rendre le « lien stratégique » Laos-Vietnam plus substantiel, efficace et durable dans cette nouvelle phase de développement.La diplomate a exprimé sa ferme conviction quant au succès de cette visite, qui devrait consolider la confiance politique au plus haut niveau. Elle a fait part de son espoir d’un consensus majeur sur la connectivité économique et la levée des obstacles liés aux projets d’infrastructure et d’énergie. Elle a également mis l’accent sur les échanges entre les jeunes générations pour solidifier les bases sociales des relations bilatérales. - VNA

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#Laos #Tran Cam Tu #membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV)
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