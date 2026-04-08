Politique

Le leader exhorte à façonner un nouveau modèle de développement pour la capitale

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, qui est membre de la délégation parlementaire de Hanoi, a mis l’accent sur la demande d’une plus grande décentralisation du pouvoir et aussi d’une reddition de compte plus claire et un contrôle du pouvoir plus strict, indiquant que l’enjeu principal réside dans le rapport entre décentralisation et contrôle du pouvoir, entre innovation et discipline, et entre intérêts locaux et intérêts nationaux.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm (2e à partir de la droite) lors du débat en groupe sur le projet de loi sur la capitale (amendée) dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm (2e à partir de la droite) lors du débat en groupe sur le projet de loi sur la capitale (amendée) dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a exhorté mercredi 8 avril à la création d’un nouveau modèle de développement pour la capitale, lors d’un débat sur le projet de loi sur la capitale (amendée) dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature.

Qualifiant la modification de cette loi d’un pas stratégique pour façonner un nouveau modèle de développement pour la capitale, il a souligné l’objectif de faire de cette loi une institution juridique spécialisée et supérieure, suffisamment forte pour éliminer les obstacles au développement, tout en assurant la discipline, l’ordre et une grande cohérence au sein du système juridique, pour l’intérêt commun de la nation.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, qui est membre de la délégation parlementaire de Hanoi, a mis l’accent sur la demande d’une plus grande décentralisation du pouvoir et aussi d’une reddition de compte plus claire et un contrôle du pouvoir plus strict, indiquant que l’enjeu principal réside dans le rapport entre décentralisation et contrôle du pouvoir, entre innovation et discipline, et entre intérêts locaux et intérêts nationaux.

Il faudrait passer résolument d’une mentalité de gestion à une mentalité de gouvernance au service du développement, créer un espace institutionnel permettant à la capitale de concevoir, de tester et de mettre en œuvre de manière proactive des politiques adaptées à ses caractéristiques de développement spécifiques, a-t-il déclaré.

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Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân lors du débat en groupe sur le projet de loi sur la capitale (amendée) dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Photo: VNA

Cependant, la décentralisation du pouvoir doit s’accompagner des capacités de mise en œuvre et des ressources financières nécessaires. Il faut éviter les situations où l’autorité est accordée sans que les ressources nécessaires à son exercice soient disponibles, a-t-il poursuivi.

L’application des mécanismes alternatifs au droit devrait se limiter à des domaines véritablement spécifiques qui nécessitent une expérimentation, une évaluation et un contrôle strict par les organismes compétents, a-t-il indiqué.

Les mécanismes et politiques de développement de la capitale, tels que ceux sur la science et la technologie, l’innovation, les finances et le budget, les investissements dans le développement des infrastructures et la connexion interrégionale doivent également être revus en permanence afin de garantir que les politiques soient véritablement novatrices et ne fassent pas double emploi avec les mécanismes généraux de l’ensemble du pays, a-t-il ajouté.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a indiqué qu’en 2025, 89 lois avaient été promulguées, dont certaines contenaient des mécanismes et des politiques bien plus performants que la Loi sur la capitale, ce qui rend nécessaire la modification de cette loi.

« L’esprit de ce texte est de décentraliser pleinement et au maximum le pouvoir vers l’administration de la ville de Hanoi, selon le principe suivant : Hanoi décide, Hanoi fait, Hanoi assume la responsabilité», a-t-il souligné. – VNA

source
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