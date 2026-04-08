Le Vietnam salue l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran



Hanoï, 8 avril (VNA) - Le Vietnam salue l'accord de cessez-le-feu conclu le 7 avril entre les États-Unis et l'Iran, une étape importante pour apaiser les tensions et progresser vers le rétablissement de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté au Moyen-Orient, a déclaré le 8 avril la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang.



Le Vietnam appelle toutes les parties à continuer de faire preuve de retenue, à agir de manière responsable, à éviter de compliquer la situation, à respecter l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, à garantir la sécurité des civils et des infrastructures civiles, et à maintenir la liberté et la sécurité de la navigation maritime dans la région, a affirmé Le Thi Thu Hang.



Elle a souligné que le Vietnam soutient un dialogue actif visant à trouver des solutions pacifiques et durables aux différends, fondées sur les principes fondamentaux du droit international et la Charte des Nations Unies, dans l'intérêt de toutes les parties et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement régionaux et mondiaux. - VNA

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