Politique

Ouverture le 6 avril de la première session de la 16e législature de l'Assemblée nationale

À 8 heures le 6 avril, l’Assemblée nationale tiendra la séance d’ouverture de sa première session à son siège. Cette séance sera retransmise en direct à la télévision sur VTV1 et à la radio sur VOV1.

Le matin du 27 juin 2025, à Hanoï, la 9e session de la 15e Assemblée nationale s'est achevée après plus de 30 jours de travaux. Photo : VNA
Le matin du 27 juin 2025, à Hanoï, la 9e session de la 15e Assemblée nationale s'est achevée après plus de 30 jours de travaux. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’ouvrira lundi 6 avril à Hanoï.

Avant l’ouverture de la session, à 7 heures, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les députés rendront hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Des représentants des délégations de députés déposeront des gerbes au Mémorial des Héros morts pour la Patrie.

À 8 heures le même jour, l’Assemblée nationale tiendra la séance d’ouverture de sa première session à son siège. Cette séance sera retransmise en direct à la télévision sur VTV1 et à la radio sur VOV1.

Le dimanche 5 avril 2026, l’Assemblée nationale a tenu une séance préparatoire. À partir de 9 heures, les délégations de députés se sont réunies pour élire leurs chefs et chefs adjoints de délégation. À partir de 14 heures, l’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière pour écouter une allocution du président de l’Assemblée nationale de la 15e législature, Tran Thanh Man, ainsi qu’un rapport présenté par Le Quang Manh, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, secrétaire général de l’Assemblée nationale et président du Bureau de l’Assemblée nationale, sur la prise en compte, l’explication et la révision du projet d’ordre du jour de la première session de la 16e législature. Elle a ensuite procédé à la discussion et au vote sur le programme de la session. -VNA

#16e législature #Assemblée nationale
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