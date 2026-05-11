Le haut dirigeant To Lam exige une modernisation globale du Bureau du gouvernement





Hanoï (VNA) – Le travail de conseil et de soutien du Bureau du gouvernement doit être rehaussé : il doit être plus précis sur le plan politique, plus solide sur le plan juridique, plus clair en matière d’autorité, davantage tourné vers l’avenir, assorti d’un contrôle plus rigoureux, d’une gouvernance modernisée, d’une gestion des données plus professionnelle et d’une approche plus proche du peuple, a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam.

Lors d’une réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai, le plus haut dirigeant a reconnu et salué les efforts déployés au cours de la précédente législature pour assurer un soutien stable, continu, sécurisé et conforme aux procédures aux activités du président et du vice-président.



Il a déclaré que, dans le contexte actuel, les exigences en matière de conseil, de coordination et de soutien sont de plus en plus élevées, ce qui requiert un fonctionnement unifié, fluide, rapide et efficace de l’appareil d’assistance. Le dirigeant a insisté sur la nécessité de distinguer clairement les affaires du Parti et les affaires de l'État afin d'éviter tout chevauchement de rôles, de responsabilités, d'autorité et de procédures.



Le secrétaire général du Parti et président To Lam a exposé plusieurs priorités clés pour le Bureau du gouvernement, appelant à une évaluation plus précise de ses fonctions et responsabilités, à des réformes des mécanismes de compte rendu, à une amélioration de la qualité des conseils et à une normalisation des résultats. Il a souligné la nécessité de classer les tâches plus précisément plutôt que d'utiliser des évaluations larges ou générales.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai . Photo: VNA



Le Bureau du gouvernement a été invité à finaliser rapidement les mécanismes de coordination avec le Bureau du Comité central du Parti, le Bureau du secrétaire général du Parti et les autres organes compétents, cette tâche étant jugée essentielle dans le nouveau contexte où le secrétaire général du Parti exerce simultanément les fonctions de président de la République.

Il a rappelé que les activités du Parti et celles de l’État relèvent de fonctions, d’autorités, de procédures, de systèmes documentaires et de responsabilités distincts. La coordination doit donc être renforcée sans brouiller les rôles institutionnels, ni créer de chevauchements ou de niveaux administratifs inutiles.



Le Bureau du gouvernement a également reçu pour instruction de revoir et de rationaliser sa structure organisationnelle, ses effectifs et ses postes, tout en restructurant les mécanismes d'attribution des tâches au vice-président afin d'assurer une plus grande clarté, cohérence et efficacité.



Le dirigeant a souligné la nécessité de renforcer les fonctions juridiques, judiciaires et relatives aux droits des citoyens relevant de l’autorité du président de la République, les considérant comme des domaines étroitement liés à la vie des populations, aux politiques humanitaires, à l’application rigoureuse de la loi et à la confiance du public. Ces missions exigent des systèmes de données solides, des procédures strictes et une responsabilité clairement définie, sans ingérence extérieure.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a également appelé à préserver le prestige et l'intégrité de l'État en matière de gestion du personnel, de protocole international, d'activités du chef de l'État et de travail de recommandation, soulignant que les missions de conseil dans ces domaines doivent être précises, rigoureusement encadrées et pleinement conformes à la réglementation et aux autorités compétentes.



Il a en outre chargé le Bureau du gouvernement d’accélérer la transformation numérique, la gouvernance des données, la cybersécurité et le suivi des performances, tout en maintenant une discipline stricte en matière de confidentialité et d’intégrité du service public.



Les fonctionnaires ne doivent en aucun cas utiliser les informations officielles à des fins illégitimes, a-t-il rappelé, ajoutant que le Bureau devait constituer une équipe de cadres absolument loyaux au Parti, à la nation, au peuple, à la Constitution et à la loi, tout en respectant strictement la discipline administrative.



Le dirigeant a également souligné l'importance de renforcer les capacités d'analyse, de prévision, de coordination interdisciplinaire et d'examen des politiques au sein du Bureau du gouvernement. -VNA