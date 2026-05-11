Politique

Le haut dirigeant To Lam exige une modernisation globale du Bureau du gouvernement

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le Bureau du gouvernement à renforcer la qualité de son travail de conseil et de soutien, en mettant l’accent sur la rigueur politique et juridique, la modernisation de la gouvernance, la transformation numérique et une administration plus efficace et proche du peuple.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai . Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai . Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le travail de conseil et de soutien du Bureau du gouvernement doit être rehaussé : il doit être plus précis sur le plan politique, plus solide sur le plan juridique, plus clair en matière d’autorité, davantage tourné vers l’avenir, assorti d’un contrôle plus rigoureux, d’une gouvernance modernisée, d’une gestion des données plus professionnelle et d’une approche plus proche du peuple, a souligné le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam.

Lors d’une réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai, le plus haut dirigeant a reconnu et salué les efforts déployés au cours de la précédente législature pour assurer un soutien stable, continu, sécurisé et conforme aux procédures aux activités du président et du vice-président.

Il a déclaré que, dans le contexte actuel, les exigences en matière de conseil, de coordination et de soutien sont de plus en plus élevées, ce qui requiert un fonctionnement unifié, fluide, rapide et efficace de l’appareil d’assistance. Le dirigeant a insisté sur la nécessité de distinguer clairement les affaires du Parti et les affaires de l'État afin d'éviter tout chevauchement de rôles, de responsabilités, d'autorité et de procédures.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam a exposé plusieurs priorités clés pour le Bureau du gouvernement, appelant à une évaluation plus précise de ses fonctions et responsabilités, à des réformes des mécanismes de compte rendu, à une amélioration de la qualité des conseils et à une normalisation des résultats. Il a souligné la nécessité de classer les tâches plus précisément plutôt que d'utiliser des évaluations larges ou générales.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-lam-viec-voi-pho-chu-tich-nuoc-va-van-phong-chu-tich-nuoc-8753420.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai . Photo: VNA


Le Bureau du gouvernement a été invité à finaliser rapidement les mécanismes de coordination avec le Bureau du Comité central du Parti, le Bureau du secrétaire général du Parti et les autres organes compétents, cette tâche étant jugée essentielle dans le nouveau contexte où le secrétaire général du Parti exerce simultanément les fonctions de président de la République.
Il a rappelé que les activités du Parti et celles de l’État relèvent de fonctions, d’autorités, de procédures, de systèmes documentaires et de responsabilités distincts. La coordination doit donc être renforcée sans brouiller les rôles institutionnels, ni créer de chevauchements ou de niveaux administratifs inutiles.

Le Bureau du gouvernement a également reçu pour instruction de revoir et de rationaliser sa structure organisationnelle, ses effectifs et ses postes, tout en restructurant les mécanismes d'attribution des tâches au vice-président afin d'assurer une plus grande clarté, cohérence et efficacité.

Le dirigeant a souligné la nécessité de renforcer les fonctions juridiques, judiciaires et relatives aux droits des citoyens relevant de l’autorité du président de la République, les considérant comme des domaines étroitement liés à la vie des populations, aux politiques humanitaires, à l’application rigoureuse de la loi et à la confiance du public. Ces missions exigent des systèmes de données solides, des procédures strictes et une responsabilité clairement définie, sans ingérence extérieure.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a également appelé à préserver le prestige et l'intégrité de l'État en matière de gestion du personnel, de protocole international, d'activités du chef de l'État et de travail de recommandation, soulignant que les missions de conseil dans ces domaines doivent être précises, rigoureusement encadrées et pleinement conformes à la réglementation et aux autorités compétentes.

Il a en outre chargé le Bureau du gouvernement d’accélérer la transformation numérique, la gouvernance des données, la cybersécurité et le suivi des performances, tout en maintenant une discipline stricte en matière de confidentialité et d’intégrité du service public.


Les fonctionnaires ne doivent en aucun cas utiliser les informations officielles à des fins illégitimes, a-t-il rappelé, ajoutant que le Bureau devait constituer une équipe de cadres absolument loyaux au Parti, à la nation, au peuple, à la Constitution et à la loi, tout en respectant strictement la discipline administrative.

Le dirigeant a également souligné l'importance de renforcer les capacités d'analyse, de prévision, de coordination interdisciplinaire et d'examen des politiques au sein du Bureau du gouvernement. -VNA

#To Lam #Bureau du gouvernement
Suivez VietnamPlus

Édification du Parti

Sur le même sujet

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung préside la réunion périodique d’avril du gouvernement

La réunion périodique d’avril du gouvernement pour évaluer la situation du développement socio-économique en avril ainsi que sur les quatre premiers mois de l’année, à examiner plusieurs questions importantes et à définir les principales orientations et solutions pour la période à venir a eu lieu dans l’après-midi du 4 mai sous la présidence du Premier ministre Le Minh Hung.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture de la 2e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Les électeurs ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macréconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la paix sociaux.

Le Premier ministre Le Minh Hung préside une séance de travail avec ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA

Le Vietnam accélère la modernisation de sa diplomatie sous l’impulsion du gouvernement

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que le 14ᵉ Congrès national du Parti avait inscrit la promotion des affaires étrangères et de l’intégration internationale parmi ses « tâches régulières et essentielles », témoignant d’une évolution majeure de la pensée stratégique et de la haute considération du Parti pour la diplomatie.

Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, avec sa fille et sa petite-fille au mémorial Hô Chi Minh à Rio de Janeiro. Photo : Association d'amitié Brésil-Vietnam. Photo : VNA

Un historien brésilien affirme la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh

Le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information en Amérique du Sud a interviewé le 10 mai, Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET) sur la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh pour la révolution mondiale et les relations Vietnam-Brésil dans le contexte actuel.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime à la séance de travail avec le ministère de la Justice. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung souligne le rôle stratégique du ministère de la Justice dans les réformes institutionnelles

Le chef du gouvernement a rappelé que le 14e Congrès national du Parti continue de considérer les institutions comme l’une des trois percées stratégiques du pays. Il a ainsi demandé de concentrer les efforts sur le perfectionnement et la synchronisation des institutions, ainsi que sur l’édification d’un système juridique de haute qualité, moderne et conforme aux pratiques internationales.

L'ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang et la maire adjointe de Cork, Margaret McDonnell. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Irlande souhaitent renforcer leur coopération

La visite de travail de l’ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang, à Cork a illustré la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation, des technologies et des échanges humains, à l’occasion du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang (droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Yamanashi, Nagasaki Kotaro. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï et Yamanashi approfondissent leur coopération verte

La ville de Hanoï et la préfecture japonaise de Yamanashi souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de la transition écologique, du tourisme durable et des échanges de jeunes, dans le contexte du développement croissant du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Ouverture de la deuxième session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Réuni à Hanoï le 11 mai, le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a ouvert sa deuxième session afin d’examiner plusieurs textes législatifs importants, d’évaluer les travaux de la première session de la 16e législature et d’accélérer la mise en œuvre des lois récemment adoptées, dans un contexte marqué par les attentes croissantes des citoyens et des entreprises.

Les délégués sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, à Hanoi, le 11 mai. Photo; VNA

Le 11e Congrès du FPV définit un programme de réformes pour 2026-2031

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) se tient du 11 au 13 mai à Hanoi, rassemblant plus de 1.300 délégués représentant des organisations sociales, des groupes ethniques, des communautés religieuses, la diaspora vietnamienne et divers secteurs de tout le pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, (gauche) et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo : VNA

Nouvelle moteur de la coopération Vietnam – Sri Lanka

Dhananath Fernando, directeur exécutif de l’Institut Advocata, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la signification de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et les perspectives de la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm préside une réunion permanente du Comité directeur central de lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Photo : VNA

📝 Édito : Contrôler le pouvoir pour prévenir la corruption à la racine

Après deux décennies de lutte acharnée contre la corruption, le gaspillage et les dérives, le Vietnam entre dans une nouvelle phase marquée non seulement par la fermeté des sanctions, mais aussi par une volonté accrue de prévenir les abus à la racine, de contrôler plus strictement le pouvoir et de créer un environnement favorable à l’innovation, afin de soutenir une croissance rapide et durable du pays.

Des cadres et fonctionnaires de la commune de Chuyên My, à Hanoï, servent la population avec dévouement et facilitent les démarches des habitants. Photo : VNA

Rationaliser l’appareil administratif pour mieux servir les citoyens

Près d’un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, le Vietnam enregistre des avancées notables en matière de rationalisation de l’appareil administratif, de simplification des procédures et de proximité avec les citoyens. Toutefois, les défis liés à la qualité des cadres, à la transformation numérique et à la décentralisation effective demeurent au cœur des réformes engagées par les autorités.

Lasantha Somaratne, responsable du développement stratégique du groupe sri-lankais Hayleys PLC. Photo : VNA

Les images retracent le parcours d’amitié entre le Vietnam et le Sri Lanka

À l’occasion de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, une exposition photographique de la VNA met en lumière les jalons marquants de l’amitié Vietnam-Sri Lanka, une relation fondée sur la confiance, le respect mutuel et de profondes affinités culturelles.

Le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia. Photo ; VNA

Inde-Vietnam : une coopération renforcée au bon moment

À l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia, a souligné les vastes perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, de l’agriculture, du tourisme et des investissements.