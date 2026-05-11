Politique

Ouverture de la deuxième session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Réuni à Hanoï le 11 mai, le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a ouvert sa deuxième session afin d’examiner plusieurs textes législatifs importants, d’évaluer les travaux de la première session de la 16e législature et d’accélérer la mise en œuvre des lois récemment adoptées, dans un contexte marqué par les attentes croissantes des citoyens et des entreprises.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man.

Dans son discours d’ouverture, Tran Thanh Man a souligné que cette réunion intervenait immédiatement après le succès de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Durant douze jours de travail intensif, l’Assemblée nationale a accompli un volume important de tâches majeures, notamment la consolidation des postes de direction, l’élection et l’approbation de plusieurs fonctions importantes, ainsi que l’élaboration de mécanismes et de politiques visant à concrétiser la Résolution du 14e Congrès national du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que, tout au long de cette première session, le Comité permanent avait travaillé avec un esprit de responsabilité élevé, organisant des réunions pour consolider les organes de l’Assemblée nationale, examiner les projets de loi et de résolution et traiter rapidement les questions urgentes apparues durant les travaux parlementaires.

Tran Thanh Man a félicité les nouveaux vice-présidents de l’Assemblée nationale et les nouveaux membres du Comité permanent pour leur prise de fonctions rapide et efficace.

Selon lui, cette deuxième session se déroule dans un format condensé durant la matinée du 11 mai et porte principalement sur trois contenus importants.

À cette occasion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera et adoptera l’ordonnance modifiant et complétant certains articles de l’ordonnance relative à la fusion des textes normatifs juridiques, afin d’adapter rapidement le système juridique aux exigences actuelles et de répondre aux objectifs de développement du pays.

Les membres examineront également le rapport sur la réception des pétitions des citoyens adressées à l’Assemblée nationale pour les mois de mars et avril 2026.

La session permettra aussi de dresser le bilan de la première session de la 16e législature et de donner des premiers avis sur la préparation de la deuxième session de l’Assemblée nationale. Tran Thanh Man a demandé aux organes concernés d’identifier clairement les résultats obtenus ainsi que les insuffisances à corriger rapidement.

Le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de respecter strictement la Loi sur la promulgation des documents juridiques normatifs, d’améliorer la qualité des textes législatifs et d’éviter les retards dans l’élaboration des décrets et circulaires d’application. Il a demandé au gouvernement et aux organismes compétents d’accélérer la publication des textes nécessaires afin que les lois et résolutions récemment adoptées puissent être appliquées immédiatement dans la pratique, répondant ainsi aux attentes des citoyens et des entreprises.

Compte tenu du programme resserré de la session, Tran Thanh Man a appelé les participants à présenter des interventions concises, centrées sur les questions essentielles et les points nécessitant encore des clarifications. -VNA

#Assemblée nationale #AN
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