Le PM Lê Minh Hung souligne le rôle stratégique du ministère de la Justice dans les réformes institutionnelles

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé lundi matin, 11 mai, une séance de travail avec le ministère de la Justice afin d’évaluer les performances de l’institution depuis le début de l’année 2026 et de définir les orientations prioritaires pour la période à venir. L’objectif central consiste à bâtir un système juridique cohérent et moderne capable de soutenir une croissance économique durable à deux chiffres.

Le chef du gouvernement a rappelé que le 14e Congrès national du Parti continue de considérer les institutions comme l’une des trois percées stratégiques du pays. Il a ainsi demandé de concentrer les efforts sur le perfectionnement et la synchronisation des institutions, ainsi que sur l’édification d’un système juridique de haute qualité, moderne et conforme aux pratiques internationales.

En tant que gardien de la justice et organe chargé de conseiller le gouvernement sur les questions juridiques et institutionnelles, le ministère de la Justice assume une responsabilité majeure et un rôle importante pour faire de la loi et de l’institution une percée stratégique au service du développement national et de l’objectif de croissance à deux chiffres, a déclaré le Premier ministre.



Le dirigeant a également exhorté au ministère d’être à l'avant-garde de l'innovation dans la pensée législative, de renforcer la gestion des risques juridiques nationaux dans un contexte d'intégration internationale profonde et d’améliorer la discipline dans l'exécution des lois.

Il a salué les efforts du ministère qui, depuis le début de l’année 2026, a déjà soumis 24 textes juridiques au gouvernement et à l’Assemblée nationale, tout en contribuant efficacement à lever de nombreux blocages institutionnels. Le ministère figure d’ailleurs parmi les trois premiers organismes ayant dépassé les objectifs fixés en matière de réforme administrative.



Concernant les orientations futures, le Premier ministre a estimé que la mission essentielle, urgente et de long terme du ministère de la Justice consistait à mettre en œuvre l’objectif d’une « croissance à deux chiffres fondée sur de solides réformes institutionnelles », conformément aux orientations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Il a demandé de « construire et perfectionner les institutions appropriées pour établir un nouveau modèle de croissance, restructurer l'économie, promouvoir l'industrialisation et la modernisation. Il a également souligné la nécessité de passer d'un mode de gestion basé sur le « pré-contrôle » à celui du « post-contrôle ». Cette transition vise à éliminer radicalement les barrières politiques et les goulots d'étranglement qui freinent l'économie.



Le ministère doit élaborer une stratégie pour la perfection du système juridique vietnamien à l'horizon 2045, dont le rapport est attendu avant le 15 octobre 2026. Une attention particulière doit être portée aux projets de loi qui seront soumis à la deuxième session de la 16e Assemblée nationale, notamment ceux relatifs aux marchés publics, à l’investissement public, au budget de l’État, au foncier, à l’électricité et la planification foncière.

Le Premier ministre a également exigé une amélioration de la qualité de l’évaluation des textes juridiques afin d’éviter les chevauchements de compétences entre les ministères. Il a préconisé des échanges directs entre le ministère de la Justice, le Bureau du gouvernement et les organismes rédacteurs des lois afin d’accélérer le traitement des divergences.



Le Premier ministre Lê Minh Hung à la séance de travail avec le ministère de la Justice. Photo: VNA

Un volet important de la réunion a porté sur la transformation numérique. Le Premier ministre a ordonné l’achèvement, dès le mois de mai 2026, de la connexion des bases de données nationales ainsi que la correction des dysfonctionnements du système d’état civil électronique.

Enfin, sur le plan international, le chef du gouvernement a demandé de renforcer la protection des intérêts nationaux dans les litiges liés aux investissements étrangers et de former une équipe d’avocats publics hautement qualifiés. L’amélioration de l’exécution des jugements civils a également été identifiée comme une solution clé pour libérer les ressources financières immobilisées par les contentieux.

En conclusion, le Premier ministre a chargé le ministère de la Justice d'étudier, en collaboration avec les localités, un modèle de rédaction de textes juridiques centralisé et professionnel, dont le projet devra être présenté en septembre 2026. -VNA