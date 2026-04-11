Le président de l'AN Tran Thanh Man part pour l’IPU-152, des activités en Turquie et une visite officielle en Italie

Hanoï (VNA) - À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï à l’aube du 11 avril pour participer à la 152e Assemblée de l'UIP à Istanbul, mener des activités bilatérales en Turquie et effectuer une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026. -VNA
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La visite en Chine du secrétaire général du PCV et président To Lam renforcera l'amitié bilatérale
La prochaine visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président, To Lam, intervient peu après des événements politiques majeurs tels que le 14ᵉ Congrès national du PCV et les « Deux Sessions » en Chine, qui définissent les grandes orientations politiques pour l’année. Cette visite vise à renforcer et à promouvoir plus efficacement les fondements du « Six Plus » dans les relations bilatérales et à faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagé stratégique entre le Vietnam et la Chine.
Le permanent du Secrétariat du CC du PCV conclut ses visites officielles au Laos et au Cambodge
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, a achevé avec succès ses visites officielles au Laos et au Cambodge les 9 et 10 avril.
Le leader du Parti To Lam signe un nouveau règlement sur le travail politique et idéologique au sein du Parti
Le règlement n°19-QĐ/TW définit les objectifs, les exigences et les principes, ainsi que les contenus, les modalités de mise en œuvre, les responsabilités des comités du Parti, des organisations partisanes, des cadres et membres du Parti, de même que les mécanismes de contrôle, de supervision, de récompense et de traitement des violations.
Le président de l'Assemblée nationale remet les décisions relatives aux questions de personnel
Le président de l'AN a remis les décisions du Comité permanent du Parti de l’AN désignant Phan Chi Hieu en tant que secrétaire du Comité du Parti de la Commission des affaires juridiques et judiciaires, Le Thi Nga en tant que secrétaire du comité du Parti de la Commission des pétitions et de la supervision, ainsi que Nguyen Huu Nghia en tant que secrétaire du comité du Parti de l’Audit d’État.
Le dirigeant To Lam remet la décision du BP désignant le Comité du Parti de l’AN du mandat 2025-2030
Tran Thanh Man, membre du Bureau politique du 14e mandat et secrétaire du Comité du Parti de l’AN du mandat 2020-2025, président de l’AN de la 16e législature, a été désigné secrétaire du Comité du Parti de l’AN pour le mandat 2025-2030.
La visite du SG du Parti et président de la République To Lam en Chine ouvre une nouvelle phase des relations de bon voisinage
La visite du SG du Parti et président de la République To Lam en Chine ouvre une nouvelle phase des relations de bon voisinage, a délcaré l'ambassadeur Pham Thanh Binh à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).
Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien
Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.
Soyouz-37 : Hanoï commémore le vol historique, symbole de la coopération spatiale avec la Russie
À travers un riche ensemble de documents, de photographies et d’objets, dont beaucoup sont présentés au public pour la première fois, l’exposition "Vol conjoint 37 – symbole de la coopération spatiale Vietnam – Fédération de Russie" retrace l’intégralité de l’épopée du vol Soyouz-37, depuis la sélection rigoureuse des équipages jusqu’à leur retour sur Terre.
Le Premier ministre demande de s’attaquer résolument aux obstacles institutionnels
Le Premier ministre Lê Minh Hung a présenté trois axes stratégiques majeurs, la réforme institutionnelle étant la priorité absolue. Il a comparé les institutions aux « routes » de l’économie, soulignant que des réglementations harmonisées et améliorées accéléreraient le développement.
Visite du président de l'AN Tran Thanh Man pour renforcer la coopération parlementaire Vietnam-Italie
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, effectuera une visite officielle en Italie du 11 au 14 avril afin de promouvoir la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement italien.
Vers un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam-Italie
L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Marco Della Seta a souligné que la prochaine visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, revêt une importance particulière.
Conférence de coopération sécuritaire Vietnam–Laos
La 16e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam–Laos s’est tenue le 10 avril au matin à Vientiane, avec la participation de vice-ministres de la Sécurité publique des deux pays. La conférence a offert une occasion aux deux parties d’échanger et de convenir des mesures de coordination visant à assurer la sécurité nationale, maintenir la stabilité et construire une frontière commune de paix, d’amitié et de coopération.
La Région militaire 3 exhortée à maintenir un environnement propice au développement
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm a salué la loyauté indéfectible des forces armées de la Région militaire 3 envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que leur tradition d’unité qui leur permet de surmonter les difficultés et les défis et d’accomplir de glorieux exploits militaires.
Vietnam et Cambodge renforcent leurs relations parlementaires
Tran Cam Tu et Samdech Khuon Sudary ont souligné le rôle central des organes législatifs dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont encouragé la poursuite des échanges entre les groupes de parlementaires d’amitié, ainsi qu’entre les jeunes et les femmes députées, afin de partager des expériences en matière de législation et de supervision. La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a notamment salué les progrès du Vietnam en matière d’égalité entre les sexes au sein du système politique, tant au niveau central que local.
Vietnam–Cambodge : renforcement des relations entre les deux Partis et les deux pays
Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, a transmis aux dirigeants et au peuple cambodgiens les salutations chaleureuses et les vœux à l’occasion du Nouvel An Chol Chhnam Thmey du secrétaire général du PCV et président de la République To Lam, ainsi que des autres hauts dirigeants vietnamiens.
Vietnam et Cambodge renforcent la confiance politique et la coopération
Les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux et global des relations entre les deux Partis et les deux pays dans tous les domaines, apportant des bénéfices tangibles aux deux peuples.
80 ans de la Force de l’état-major de la Police populaire : To Lam adresse ses félicitations
Dans sa lettre de félicitations, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, salue le développement constant de cette force qui, au cours de huit décennies de construction et de développement, a su faire preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la patrie et le peuple, et remplir avec dévouement toutes les missions complexes qui lui ont été confiées.
La visite d'un haut responsable du PCV au Cambodge renforce la confiance politique et la coopération multiforme
La visite officielle en cours au Cambodge de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), vise à approfondir la confiance politique et à dynamiser la coopération globale entre les deux pays.
Phnom Penh : cérémonie d’accueil solennelle pour Tran Cam Tu en visite officielle
La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a présidé le 10 avril à Phnom Penh la cérémonie d’accueil officielle de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, en visite au Cambodge, dans un contexte de renforcement soutenu des relations bilatérales.
La visite au Laos du membre permanent du Secrétariat du PCV couronnée de succès
Selon Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), la visite officielle au Laos, le 9 avril, de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a été couronnée de succès sur tous les plans.