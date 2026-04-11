Politique

Le président de l'AN Tran Thanh Man part pour l’IPU-152, des activités en Turquie et une visite officielle en Italie

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a quitté Hanoï le 11 avril pour participer à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Istanbul, mener des activités bilatérales en Turquie et effectuer une visite officielle en Italie.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï à l’aube du 11 avril pour participer à la 152e Assemblée de l'UIP à Istanbul, mener des activités bilatérales en Turquie et effectuer une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026. -VNA

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