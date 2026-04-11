Le président de l'AN Tran Thanh Man part pour l’IPU-152, des activités en Turquie et une visite officielle en Italie

L’Assemblée nationale du Vietnam a toujours joué un rôle proactif et moteur au sein de l’UIP. Elle a activement proposé et défendu de nombreuses initiatives, contribuant de manière significative aux activités de l’UIP. Elle est prête à collaborer avec les autres parlements membres et l’UIP afin de donner suite aux résolutions et initiatives visant à préserver la paix et à promouvoir le développement durable pour le bénéfice de toutes les nations, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.