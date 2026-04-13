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Le président de l'Assemblée nationale visite un site milanais lié au Président Hô Chi Minh

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieraient jamais le soutien précieux apporté par les amis internationaux, dont le peuple italien, lors des luttes pour l’indépendance nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d’édification du pays.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, offre un portrait du Président Hô Chi Minh au restaurant Antica Trattoria della Pesa. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, offre un portrait du Président Hô Chi Minh au restaurant Antica Trattoria della Pesa. Photo : VNA

Rome (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, accompagné de son épouse, s'est rendu lundi matin le 13 avril (heure locale) au restaurant Antica Trattoria della Pesa, situé à Milan. Ce lieu historique conserve des traces liées au passage du Président Hô Chi Minh lors de ses activités à l’étranger dans les années 1930.

Établi au numéro 10 de la rue Pasubio, au Nord de l’Italie, cet établissement est l'endroit où le l'Oncle Hô a séjourné et travaillé après avoir quitté Paris pour rencontrer des membres de l’Internationale communiste et des amis italiens.

À l'entrée du restaurant, le président de l'AN s'est recueilli devant une plaque apposée par la municipalité de Milan en 1990, à l'occasion du centenaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, indiquant que cette demeure fut fréquentée par le leader vietnamien au cours des années 1930 dans sa lutte pour la liberté de son peuple.

À l'intérieur de l'établissement, le dirigeant vietnamien a exprimé sa vive émotion en découvrant des objets conservés intacts depuis plus d'un siècle, tels que la table et la chaise où le Président Hô Chi Minh s'asseyait pour lire la presse et échanger avec ses camarades. Bien que la maison date de 1880, elle a su préserver son authenticité et son décor d'origine, particulièrement les éléments liés au séjour du leader révolutionnaire. Le restaurant dispose d'un espace dédié, officiellement nommé "Salle H Chi Minh", où trône une statue en bronze offerte par l'État vietnamien en 2012, entourée de photographies et de souvenirs historiques du Vietnam.

De nos jours, l’Antica Trattoria della Pesa est devenue une escale incontournable pour les délégations officielles et les citoyens vietnamiens de passage en Italie, ainsi qu’une adresse de référence pour les habitants locaux et les touristes internationaux souhaitant approfondir leurs connaissances sur la vie du Président Hô Chi Minh.

Lors de cette visite, Tran Thanh Man a rencontré les membres de l’Association d’amitié Italie-Vietnam. Il s'est félicité du développement heureux des relations bilatérales après plus de 50 ans de liens diplomatiques et une décennie de Partenariat stratégique. Il a souligné que la confiance politique et la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du tourisme ne cessent de se renforcer.

Le dirigeant a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieraient jamais le soutien précieux apporté par les amis internationaux, dont le peuple italien, lors des luttes pour l’indépendance nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d’édification du pays.

Tran Thanh Man a adressé ses remerciements à la direction du restaurant pour avoir préservé intactes les images et les objets liés au président Hô Chi Minh. Il a exprimé le souhait de voir l'Association d’amitié Italie–Vietnam continuer à servir de passerelle entre les deux peuples, tout en invitant ses membres à soutenir davantage la communauté vietnamienne résidant en Italie.

Pour sa part, le président de l’Association d’amitié Italie-Vietnam à Milan, Roberto Cocevari, a exprimé sa fierté d'avoir contribué à l'édification des fondements de cette amitié étroite. Il a souligné que l'aspiration commune à la liberté et à l'indépendance constitue le lien invisible mais puissant unissant les deux nations. Dans le contexte actuel, il a manifesté son désir de multiplier les initiatives de promotion culturelle et les échanges amicaux. -VNA

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