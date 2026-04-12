Politique

Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre la consule honoraire du Vietnam à Turin

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré la matinée du 12 avril (heure locale), la consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti, dans le cadre de sa visite officielle en Italie.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man (à gauche), reçoit la consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man (à gauche), reçoit la consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti. Photo : VNA

Turin (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré la matinée du 12 avril (heure locale), la consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti, dans le cadre de sa visite officielle en Italie.

Exprimant ses impressions particulières suite à sa visite en Italie, pays riche en traditions culturelles et d'une grande beauté, et qui entretient une amitié de longue date avec le Vietnam, Tran Thanh Man a déclaré que sa visite intervenait à un moment où les relations italo-vietnamiennes se développent fortement après plus de 50 ans de relations diplomatiques et plus d'une décennie de partenariat stratégique.

vnanet-2-8273.jpg
Lors de la rencontre. Photo : VNA

Les deux pays entretiennent une coopération efficace et globale dans de nombreux domaines, allant de la politique et de la diplomatie au commerce et à l’investissement, en passant par la culture, l’éducation, la défense et la sécurité, tout en élargissant leur collaboration à de nouveaux secteurs tels que les sciences et technologies, l’innovation, l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Évoquant son programme de travail, le président de l’AN a indiqué que des rencontres avec les plus hauts dirigeants italiens étaient prévues dans les jours à venir. Ces échanges porteront sur les moyens de renforcer la coopération globale, d’approfondir le partenariat stratégique et d’envisager une élévation du niveau des relations bilatérales dans un avenir proche.

Il a également indiqué qu’il proposerait à la partie italienne de continuer à créer des conditions favorables permettant aux institutions, organisations et associations des deux pays de jouer pleinement leur rôle de passerelle, en faveur d’une coopération concrète et efficace.

De son côté, Sandra Scagliotti a exprimé son émotion et son honneur d’être reçue à l’occasion de cette visite officielle. Félicitant Trân Thanh Mân pour sa réélection à la tête de l’Assemblée nationale, elle s’est dite convaincue que, sous la direction du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le Vietnam poursuivra avec succès ses orientations stratégiques, ouvrant une nouvelle ère de développement fondée sur une économie autonome, résiliente et tournée vers le bien-être de la population.

La consule honoraire a confié que le Vietnam ne constitue pas seulement pour elle un objet d’étude historique et intellectuelle, mais occupe également une place particulière dans son cœur.

Exprimant sa gratitude envers le pays et son peuple, elle a rappelé y avoir achevé ses études en 1989, soulignant que la détermination et la volonté du peuple vietnamien ont été pour elle une source d’inspiration dans la formation de ses convictions politiques et de son engagement. Elle a insisté sur une leçon essentielle tirée de cette expérience : l’indépendance et la liberté ne doivent jamais être compromises.

Elle a également salué le Vietnam d’aujourd’hui, devenu un pays réformateur, prospère et pacifique, engagé activement en faveur d’un monde meilleur.

Le président de l’AN Trân Thanh Mân a exprimé sa reconnaissance pour les sentiments sincères de Sandra Scagliotti envers le Vietnam. Il a salué le rôle actif de la consule honoraire à Turin, ainsi que celui des organisations populaires des deux pays, telles que l’Association d’amitié Italie–Vietnam, ses antennes locales, la Chambre de commerce Italie–Vietnam, ainsi que les activités de recherche et de publication consacrées au Vietnam et au Président Hồ Chí Minh menées par le bureau consulaire et le Centre d’études vietnamiennes à Turin.

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieront jamais le précieux soutien du peuple italien dans la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement.

Prenant acte des propositions formulées par la consule honoraire pour promouvoir davantage l’image du Vietnam, le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que celle-ci, ainsi que ses partenaires italiens, poursuivent leur coopération étroite avec l’ambassade du Vietnam en Italie, notamment à travers des activités communautaires et des initiatives en faveur du Vietnam, afin de continuer à renforcer l’amitié bilatérale et de jouer un rôle de passerelle essentiel dans la promotion de la coopération entre les deux pays. -VNA

source
#Tran Thanh Man #consule honoraire du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet une lettre du secrétaire général du Parti et président To Lam au pape Léon XIV. Photo : VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man rencontre le pape Léon XIV au Vatican

Le 11 avril au Vatican, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a eu une entrevue avec le pape Léon XIV. Cette rencontre a mis en lumière les avancées notables des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, ainsi que leur volonté commune de renforcer le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle au service de la paix et du développement.

Voir plus

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, au nom du Parti, de l'État, des dirigeants du Front de la patrie du Vietnam et des députés de la 16e législature, offre des fleurs au Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Messages de félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens

De nombreux dirigeants étrangers, partis politiques et organisations internationales ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens, saluant leur élection et réaffirmant leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam.

Tran Cam Tu remet le titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la sécurité intérieure. Photo : VNA

Remise du titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la sécurité intérieure

À Hanoï, le 11 avril, le ministère de la Sécurité publique a célébré le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de la Sécurité intérieure (1946–2026). À cette occasion, le Département de la sécurité intérieure s’est vu décerner le titre de Héros des Forces armées populaires pour ses contributions exceptionnelles à la protection de la sécurité nationale et au maintien de l’ordre social.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (à gauche) et le le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

La visite de Trân Câm Tu impulse une coopération globale Vietnam-Laos-Cambodge

Les relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge reposent actuellement sur trois piliers principaux : une confiance politique élevée, une coopération économique de plus en plus approfondie et des échanges populaires croissants. Ces relations constituent une base solide pour le développement commun des trois pays dans un contexte d’intégration internationale plus poussée.

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung s’entretient avec la presse sur les résultats de la tournée du membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge. Photo : VNA

La tournée de Trân Câm Tu au Laos et au Cambodge se clôt sur un franc succès

Le Parti, l’État et les peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge poursuivront les échanges de visites et de délégations à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau et par le biais des instances du Parti et de l’État, afin d’approfondir la compréhension mutuelle, de renforcer la confiance, d’améliorer l’efficacité de la coopération et de traiter conjointement les questions émergentes.

Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut d’études régionales et nationales et directeur du Centre d’études vietnamiennes de l’Université de technologie du Zhejiang. Photo: VNA

La visite en Chine du secrétaire général du PCV et président To Lam renforcera l'amitié bilatérale

La prochaine visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président, To Lam, intervient peu après des événements politiques majeurs tels que le 14ᵉ Congrès national du PCV et les « Deux Sessions » en Chine, qui définissent les grandes orientations politiques pour l’année. Cette visite vise à renforcer et à promouvoir plus efficacement les fondements du « Six Plus » dans les relations bilatérales et à faire progresser la construction d’une communauté d’avenir partagé stratégique entre le Vietnam et la Chine.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet les décisions de nomination aux secrétaires des comités du Parti de trois organes de l'AN. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale remet les décisions relatives aux questions de personnel

Le président de l'AN a remis les décisions du Comité permanent du Parti de l’AN désignant Phan Chi Hieu en tant que secrétaire du Comité du Parti de la Commission des affaires juridiques et judiciaires, Le Thi Nga en tant que secrétaire du comité du Parti de la Commission des pétitions et de la supervision, ainsi que Nguyen Huu Nghia en tant que secrétaire du comité du Parti de l’Audit d’État.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.