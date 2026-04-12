Le président de l’AN Trân Thanh Mân rencontre la consule honoraire du Vietnam à Turin

Turin (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré la matinée du 12 avril (heure locale), la consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti, dans le cadre de sa visite officielle en Italie.

Exprimant ses impressions particulières suite à sa visite en Italie, pays riche en traditions culturelles et d'une grande beauté, et qui entretient une amitié de longue date avec le Vietnam, Tran Thanh Man a déclaré que sa visite intervenait à un moment où les relations italo-vietnamiennes se développent fortement après plus de 50 ans de relations diplomatiques et plus d'une décennie de partenariat stratégique.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Les deux pays entretiennent une coopération efficace et globale dans de nombreux domaines, allant de la politique et de la diplomatie au commerce et à l’investissement, en passant par la culture, l’éducation, la défense et la sécurité, tout en élargissant leur collaboration à de nouveaux secteurs tels que les sciences et technologies, l’innovation, l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Évoquant son programme de travail, le président de l’AN a indiqué que des rencontres avec les plus hauts dirigeants italiens étaient prévues dans les jours à venir. Ces échanges porteront sur les moyens de renforcer la coopération globale, d’approfondir le partenariat stratégique et d’envisager une élévation du niveau des relations bilatérales dans un avenir proche.

Il a également indiqué qu’il proposerait à la partie italienne de continuer à créer des conditions favorables permettant aux institutions, organisations et associations des deux pays de jouer pleinement leur rôle de passerelle, en faveur d’une coopération concrète et efficace.

De son côté, Sandra Scagliotti a exprimé son émotion et son honneur d’être reçue à l’occasion de cette visite officielle. Félicitant Trân Thanh Mân pour sa réélection à la tête de l’Assemblée nationale, elle s’est dite convaincue que, sous la direction du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le Vietnam poursuivra avec succès ses orientations stratégiques, ouvrant une nouvelle ère de développement fondée sur une économie autonome, résiliente et tournée vers le bien-être de la population.

La consule honoraire a confié que le Vietnam ne constitue pas seulement pour elle un objet d’étude historique et intellectuelle, mais occupe également une place particulière dans son cœur.

Exprimant sa gratitude envers le pays et son peuple, elle a rappelé y avoir achevé ses études en 1989, soulignant que la détermination et la volonté du peuple vietnamien ont été pour elle une source d’inspiration dans la formation de ses convictions politiques et de son engagement. Elle a insisté sur une leçon essentielle tirée de cette expérience : l’indépendance et la liberté ne doivent jamais être compromises.

Elle a également salué le Vietnam d’aujourd’hui, devenu un pays réformateur, prospère et pacifique, engagé activement en faveur d’un monde meilleur.

Le président de l’AN Trân Thanh Mân a exprimé sa reconnaissance pour les sentiments sincères de Sandra Scagliotti envers le Vietnam. Il a salué le rôle actif de la consule honoraire à Turin, ainsi que celui des organisations populaires des deux pays, telles que l’Association d’amitié Italie–Vietnam, ses antennes locales, la Chambre de commerce Italie–Vietnam, ainsi que les activités de recherche et de publication consacrées au Vietnam et au Président Hồ Chí Minh menées par le bureau consulaire et le Centre d’études vietnamiennes à Turin.

Il a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens n’oublieront jamais le précieux soutien du peuple italien dans la lutte pour l’indépendance nationale, la réunification du pays ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement.

Prenant acte des propositions formulées par la consule honoraire pour promouvoir davantage l’image du Vietnam, le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que celle-ci, ainsi que ses partenaires italiens, poursuivent leur coopération étroite avec l’ambassade du Vietnam en Italie, notamment à travers des activités communautaires et des initiatives en faveur du Vietnam, afin de continuer à renforcer l’amitié bilatérale et de jouer un rôle de passerelle essentiel dans la promotion de la coopération entre les deux pays. -VNA