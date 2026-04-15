Politique

Le président de l’AN Trân Thanh Mân s’entretient avec le président de la Chambre des députés d’Italie

Lors de leur entretien, le président de l’AN Trân Thanh Mân et le président de la Chambre des députés d’Italie ont affirmé leur détermination à approfondir davantage les relations entre le Vietnam et l’Italie, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le dirigeant vietnamien a réaffirmé la volonté du Vietnam de servir de passerelle pour promouvoir les relations entre le Parlement italien et l’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA).

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân (gauche) et le président de la Chambre des députés d’Italie. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân (gauche) et le président de la Chambre des députés d’Italie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est entretenu dans l’après-midi du 14 avril (heure locale), avec le président de la Chambre des députés, la chambre basse du Parlement italien, Lorenzo Fontana.

Lorenzo Fontana a souligné que cette visite constituerait une étape importante, marquant un nouveau développement des relations bilatérales. Il a exprimé son intérêt constant pour le Vietnam, se déclarant impressionné par les réalisations socio-économiques du pays ces dernières années.

À cette occasion, il a adressé ses félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, ainsi qu’aux principaux dirigeants vietnamiens récemment élus. Rappelant que l’Italie figure parmi les premiers pays européens à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, il a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux nations.

De son côté, Trân Thanh Mân s’est félicité du développement positif des relations d’amitié traditionnelles, après plus de cinquante ans de l'établissement des relations diplomatiques et plus d’une décennie de partenariat stratégique.

Il a souligné le potentiel important de coopération encore inexploité entre les deux pays, non seulement dans les domaines traditionnels tels que l’économie, le commerce, l’investissement et l’éducation, mais aussi dans des secteurs d’excellence de l’Italie comme la mode, l’économie numérique, l’économie verte et l’énergie.

Le dirigeant vietnamien a également mis en avant l’importance de la future liaison aérienne directe entre Hanoï et Milan, susceptible de renforcer les échanges entre les peuples et de promouvoir la culture et le tourisme des deux pays. Il a, par ailleurs, appelé les autorités italiennes à continuer de créer un cadre juridique favorable à la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Italie.

S’agissant des orientations futures, le plus haut législateur a proposé de renforcer la confiance politique entre les deux organes législatifs à travers l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, notamment entre les dirigeants parlementaires, les commissions et les groupes d’amitié parlementaire.

Il a également souligné la nécessité de partager les expériences en matière législative et de supervision afin de parfaire les cadres juridiques et de promouvoir la mise en œuvre des accords bilatéraux. Il a en outre insisté sur l’importance de lier la diplomatie parlementaire à une coopération concrète, en favorisant les connexions entre les collectivités locales et en renforçant la coordination au sein des organisations internationales et régionales.

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Le chef de l'organe législatif Trân Thanh Mân, le président de la Chambre des députés d’Italie et les délégués vietnamiens. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à approfondir davantage les relations entre le Vietnam et l’Italie, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le dirigeant vietnamien a réaffirmé la volonté du Vietnam de servir de passerelle pour promouvoir les relations entre le Parlement italien et l’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA).

De son côté, Lorenzo Fontana a indiqué qu’il soutiendrait activement les efforts visant à encourager les parlements des États membres de l’Union européenne à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), et qu’il œuvrerait en faveur de la levée par la Commission européenne du « carton jaune » relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) appliqué aux produits halieutiques vietnamiens.

Face à un contexte international et régional marqué par des évolutions complexes, les deux parties ont souligné la nécessité de promouvoir le dialogue, de renforcer la confiance politique, de respecter le droit international et de soutenir fermement le multilatéralisme.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a invité le dirigeant italien à effectuer une visite officielle au Vietnam dans les meilleurs délais. Cette invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA

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