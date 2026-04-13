Politique

Développer les liens étroits entre les peuples vietnamien et slovaque

Une rencontre entre une délégation du gouvernement slovaque et des représentants de la communauté vietnamienne attachée à la Slovaquie a été organisée le 12 avril au soir, à Hanoï à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre slovaque. 

Lors de la rencontre. Photo : VNA
Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 12 avril au soir, à Hanoï, l’Association d’amitié Vietnam–Slovaquie, en coordination avec l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a organisé une rencontre entre une délégation du gouvernement slovaque et des représentants de la communauté vietnamienne attachée à la Slovaquie, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre slovaque.

Le président de l’Association d’amitié Vietnam–Slovaquie, Le Quang Hung, a souligné que les deux pays entretiennent des relations d’amitié traditionnelles depuis plus de 75 ans, continuellement renforcées et développées.

Le peuple vietnamien n’oublie pas le soutien précieux, matériel et moral, apporté par la Tchécoslovaquie autrefois, aujourd’hui la Slovaquie, durant la lutte d’hier pour l’indépendance et le processus de développement national d’aujourd’hui.

À cette époque, la Slovaquie a aidé à former des milliers de cadres et de travailleurs vietnamiens et a accueilli de nombreux travailleurs dans ses entreprises. À leur retour, ces personnes ont constitué une communauté attachée à la Slovaquie, jouant un rôle important dans le maintien et le développement des relations d’amitié entre les deux peuples.

Depuis près de 30 ans, l’Association d’amitié Vietnam–Slovaquie a mené de nombreuses activités de diplomatie populaire afin de renforcer les relations bilatérales.

Le président de l’Association d’amitié Vietnam–Slovaquie, Le Quang Hung, a proposé que le gouvernement et les autorités slovaques continuent de promouvoir les échanges entre les peuples, en vue de créer une association d’amitié Slovaquie–Vietnam. Cela permettrait de renforcer la coordination et de développer des activités d’échanges et de coopération plus régulières et plus efficaces, en adéquation avec le potentiel et les besoins croissants entre les deux pays.

Le ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes, Juraj Blanar, a indiqué que la communauté vietnamienne en Slovaquie constitue une passerelle importante favorisant la compréhension mutuelle et la coopération substantielle entre les deux pays.

En 2023, le gouvernement slovaque a officiellement reconnu cette communauté comme la 14e minorité ethnique du pays, a-t-il rappelé.

Soulignant le grand potentiel des relations bilatérales, il a précisé que le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial de la Slovaquie en Asie du Sud-Est et son troisième partenaire en Asie.

Les relations Vietnam–Slovaquie devraient ainsi continuer à se développer de manière positive, substantielle et efficace dans les temps à venir. -VNA

#Slovaquie #Slovaquie-Vietnam #Premier ministre slovaque
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