Politique

Vietnam–Slovaquie: cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre Robert Fico à Hanoï

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, dans la matinée du 13 avril, au Palais présidentiel, la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, en visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril 2026.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (gauche) préside, dans la matinée du 13 avril, au Palais présidentiel, la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (gauche) préside, dans la matinée du 13 avril, au Palais présidentiel, la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï, 13 avril (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, dans la matinée du 13 avril, au Palais présidentiel, la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, en visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril 2026.

Se déclarant heureux d’accueillir son premier hôte international depuis sa prise de fonctions, dans un contexte de développement positif des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multisectorielle entre les deux pays, Lê Minh Hung est venu personnellement au perron accueillir Robert Fico.

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Lê Minh Hung est venu personnellement au perron accueillir Robert Fico. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a ensuite invité son homologue slovaque à passer en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Les deux Premiers ministres ont présenté les membres de leurs délégations respectives et assisté au défilé de la garde d’honneur.

À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants se sont rendus au siège du gouvernement pour des entretiens officiels et pour assister à la signature et à l’échange de documents de coopération entre le Vietnam et la Slovaquie. Avant leurs entretiens, ils ont visité une exposition de photos consacrée au pays, au peuple et aux relations d’amitié Vietnam–Slovaquie, organisée conjointement par le Bureau du gouvernement et l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Après 76 ans d’établissement de relations diplomatiques, les liens entre le Vietnam et la Slovaquie n’ont cessé de se consolider. Les deux parties attachent une grande importance à leur amitié traditionnelle et maintiennent des échanges réguliers de visites et de contacts à tous les niveaux.

La coopération économique et commerciale bilatérale enregistre une croissance stable. Le commerce bilatéral a atteint 1,73 milliard de dollars en 2024 et 1,78 milliard de dollars en 2025. La Slovaquie a ratifié en février 2023 l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA). À fin décembre 2025, la Slovaquie comptait 16 projets d’investissement direct en vigueur au Vietnam, pour un capital total enregistré de 140,87 millions de dollars, tandis que le Vietnam dispose d’un projet d’investissement en Slovaquie, d’un montant de 447.000 dollars.

La coopération dans d’autres domaines tels que la défense et la sécurité, les sciences et technologies, la culture, le tourisme et le travail se poursuit de manière stable et tend à s’élargir. Les citoyens slovaques bénéficient d’une exemption de visa pour des séjours au Vietnam du 15 août 2025 au 14 août 2028. Par ailleurs, la communauté vietnamienne en Slovaquie, forte d’environ 10.000 personnes et reconnue comme la 14e minorité ethnique du pays, constitue un pont important dans les relations bilatérales.

Les principaux axes de la visite portent sur l’examen de l’élévation du niveau des relations Vietnam–Slovaquie, le renforcement de la confiance politique bilatérale et la promotion d’une coopération plus concrète dans de nombreux domaines à fort potentiel. Parmi ceux-ci figurent l’économie et le commerce, l’investissement, la défense et la sécurité, la science et la technologie, l’énergie - y compris renouvelable et nucléaire -, ainsi que la culture, le tourisme, l’éducation et la formation, le travail, la transition verte et la transformation numérique.

Les deux parties échangeront également sur le renforcement de leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en mettant notamment l’accent sur la coopération entre l’ASEAN et l’Union européenne.

S’inscrivant dans la continuité de ces relations d’amitié solide, la visite officielle du Premier ministre Robert Fico offre l’occasion aux deux parties de renforcer la confiance politique, de promouvoir une coopération concrète et d’ouvrir de nouvelles orientations, contribuant ainsi à insuffler une nouvelle dynamique au partenariat Vietnam–Slovaquie dans les temps à venir.- VNA

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#Vietnam–Slovaquie #cérémonie d’accueil officiel
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