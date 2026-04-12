Le Premier ministre slovaque Robert Fico en visite officielle au Vietnam

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre de la République slovaque, Robert Fico, est arrivé dans l’après-midi du 12 avril à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril 2026, à l’invitation de son homologue vietnamien, Lê Minh Hung.

La délégation slovaque a été accueillie à l’aéroport international de Noi Bai International Airport par le ministre et chef du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong. Photo : VNA

La délégation slovaque a été accueillie à l’aéroport international de Noi Bai International Airport par le ministre et chef du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong, le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie Pham Truong Giang.

Le Premier ministre Robert Fico est accompagné, lors de cette visite, du vice-Premier ministre et ministre de la Défense Robert Kaliňák, de la vice-Première ministre et ministre de l’Économie Denisa Saková, du ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes Juraj Blanár, du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Richard Takáč, du ministre des Finances Ladislav Kamenický, ainsi que de la ministre de la Culture Martina Šimkovičová.

La délégation comprend également le vice-ministre de l’Économie Vladimír Šimoňák, le chargé d’affaires de la République slovaque au Vietnam Marián Vereš, la cheffe de cabinet du Premier ministre Katarína Vidovičová, l’envoyé spécial du Premier ministre au Vietnam et en Asie du Sud-Est Lê Hông Quang, ainsi que le conseiller chargé de l’investissement, du tourisme et du sport Jaroslav Rybanský.

Figure politique de premier plan en Slovaquie, Robert Fico est reconnu pour son expérience et son engagement en faveur du développement des relations avec le Vietnam. Il a notamment soutenu des décisions importantes, telles que la reconnaissance officielle de la communauté vietnamienne en tant que 14e minorité ethnique en Slovaquie. Il s’est déjà rendu au Vietnam à deux reprises, en 2008 et en 2016. Depuis le début de son quatrième mandat en 2023, il continue de promouvoir activement les relations bilatérales.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, cette visite constitue la première d’un chef de gouvernement étranger au Vietnam depuis l’achèvement de la réorganisation de l’appareil étatique à la suite du 14e Congrès national du Parti. Elle marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, plus de 75 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, et ouvre des perspectives de coopération plus substantielles, fondées sur un haut niveau de confiance politique.

Les principaux axes de la visite portent sur l’examen de l’élévation du niveau des relations Vietnam–Slovaquie, le renforcement de la confiance politique bilatérale et la promotion d’une coopération plus concrète dans de nombreux domaines à fort potentiel. Parmi ceux-ci figurent l’économie et le commerce, l’investissement, la défense et la sécurité, la science et la technologie, l’énergie - y compris renouvelable et nucléaire -, ainsi que la culture, le tourisme, l’éducation et la formation, le travail, la transition verte et la transformation numérique.

Les deux parties échangeront également sur le renforcement de leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en mettant notamment l’accent sur la coopération entre l’ASEAN et l’Union européenne.- VNA