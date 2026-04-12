Le Vietnam et la Slovaquie souhaitent renforcer leur coopération bilatérale



Hanoï, 12 avril (VNA) – La visite officielle du Premier ministre slovaque Robert Fico au Vietnam, prévue du 12 au 14 avril, devrait permettre aux deux pays de consolider leur confiance politique, de développer leur coopération concrète et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs relations bilatérales.



Cette visite, effectuée à l'invitation du Premier ministre Lê Minh Hung, intervient alors que le Vietnam et la Slovaquie continuent de renforcer leur amitié traditionnelle et d'élargir leur coopération multiforme.

Le général d’armée, ministre de la Défense, Phan Van Giang, accueille le vice-Premier ministre et ministre de la Défense slovaque Robert Kaliňák, le 18 novembre 2025. Photo : VNA





Une amitié traditionnelle forte et durable



Le Vietnam et la Slovaquie entretiennent des relations de longue date, héritières des relations diplomatiques établies entre le Vietnam et l'ancienne Tchécoslovaquie le 2 février 1950. Au cours des 76 dernières années, les deux pays ont toujours valorisé et cultivé cette amitié traditionnelle, en maintenant des échanges réguliers de haut niveau et des mécanismes de coopération.



Les deux pays disposent actuellement d'un mécanisme de consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et des directeurs généraux. Les consultations les plus récentes ont eu lieu au niveau des vice-ministres en juillet de l'année dernière et au niveau des directeurs généraux en 2022, toutes deux à Hanoï.



Croissance stable de la coopération économique et commerciale



La coopération économique et commerciale entre les deux pays a maintenu une dynamique de croissance stable. Les échanges bilatéraux ont atteint 1,73 milliard de dollars en 2024 et 1,78 milliard de dollars en 2025.



La Slovaquie a ratifié l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) en février 2023. En décembre 2025, la Slovaquie comptait 16 projets d'investissement valides au Vietnam, pour un capital total enregistré de 140,87 millions de dollars, se classant ainsi au 47e rang sur 153 pays et territoires investissant au Vietnam.



Parallèlement, le Vietnam compte actuellement un projet d'investissement en Slovaquie, pour un capital total de 447 000 dollars, se classant au 74e rang sur 85 pays et territoires bénéficiant d'investissements vietnamiens.



La coopération dans des domaines tels que la défense et la sécurité, les sciences et technologies, la culture, le tourisme et l'emploi a été maintenue et progressivement renforcée. Les sciences et technologies se distinguent particulièrement comme un domaine très prometteur, grâce à une collaboration continue via des échanges d'experts et des ateliers universitaires conjoints entre les universités et les instituts de recherche des deux pays.



Un point fort notable est la politique de visas avantageuse du Vietnam pour les citoyens slovaques. En vertu de cette politique, les ressortissants slovaques bénéficient d'une exemption de visa pour entrer au Vietnam du 15 août 2025 au 14 août 2028, ce qui contribue à renforcer les échanges entre les populations, le tourisme et la coopération économique.



La communauté vietnamienne en Slovaquie continue de croître régulièrement et constitue un pont important dans les relations bilatérales. Actuellement, environ 10 000 Vietnamiens vivent en Slovaquie, dont près de 70 % possèdent la nationalité slovaque ou un permis de séjour de longue durée, et 85 % sont à la tête de petites entreprises.

L’artiste Kieu Anh signe des autographes pour des élèves et leurs parents lors d’un concert au palais Palais Zichy, dans la capitale Bratislava, à la fin du mois de février 2026. Photo : VNA.





La communauté vietnamienne est bien intégrée à la société slovaque et contribue de manière significative au développement socio-économique du pays. En reconnaissance de ces contributions, le gouvernement slovaque a officiellement reconnu la communauté vietnamienne comme la 14e minorité ethnique du pays en juin 2023, lui accordant les droits prévus par la Constitution slovaque.



Le Premier ministre Robert Fico, qui a toujours soutenu le renforcement des relations bilatérales, a joué un rôle déterminant dans la promotion de la coopération entre les deux pays. Sa visite officielle devrait insuffler une nouvelle dynamique et ouvrir de nouvelles perspectives aux relations entre le Vietnam et la Slovaquie. - VNA