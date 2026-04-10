Le permanent du Secrétariat du PCV rencontre des représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge

Phnom Penh (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré le 10 avril à Phnom Penh des représentants de l'ambassade du Vietnam, de la communauté d'affaires et de la diaspora vietnamienne.

Tran Cam Tu a présenté ses vœux à la communauté, leur souhaitant santé, bonheur et réussite à l'approche des célébrations du Nouvel An cambodgien, qui auront lieu à la mi-avril.

Il a souligné l'importance particulière que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accordent à la diaspora vietnamienne au Cambodge. Lors de visites et de réunions de haut niveau, les dirigeants vietnamiens appellent régulièrement leurs homologues cambodgiens à créer des conditions favorables, tant sur le plan politique que dans leur mise en œuvre, afin de permettre à la communauté de s'installer durablement, de s'intégrer pleinement à la société locale et de contribuer au développement du Cambodge et aux relations bilatérales.

Le responsable du Parti a exprimé l'espoir que la communauté continuerait à faire confiance aux politiques du Parti et de l'État et à les soutenir, tout en poursuivant ses efforts pour améliorer le statut juridique des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge.

À cette occasion, il a exhorté l'ambassade, les agences de représentation et la communauté vietnamienne à respecter scrupuleusement les lois et réglementations locales, à s'intégrer pleinement à la société cambodgienne, à préserver l'image et la réputation du pays, à maintenir la langue et l'identité culturelle vietnamiennes et à renforcer leur rôle de pont entre les deux pays.

Tran Cam Tu les a également encouragés à approfondir leur connaissance de la culture, de l'histoire et du système juridique cambodgiens, à entretenir des liens étroits avec la patrie et à soutenir les grandes orientations politiques du Parti et de l'État vietnamiens.

Le haut responsable a par ailleurs invité les associations et organisations à renforcer leur rôle de soutien à la communauté et à promouvoir une image positive du Vietnam au Cambodge, tout en suivant de près l'évolution de la situation afin de conseiller le Parti et l'État sur la promotion d'une coopération d'amitié avec le Cambodge.

Il a souligné l'importance de la coordination avec les autorités compétentes des deux pays pour garantir les droits et intérêts légitimes des ressortissants vietnamiens au Cambodge, notamment en aidant leurs entreprises à explorer les opportunités d'investissement et d'affaires.

L’ambassadeur du Vietnam dans ce pays, Nguyen Minh Vu, a souligné que la visite du permanent du Secrétariat du CC du PCV, intervenant peu après la clôture de la première session de la 16e Assemblée nationale et la consolidation de la nouvelle direction, témoigne de l’importance particulière que le Parti et l’État vietnamiens accordent aux relations bilatérales. Il a affirmé que ces liens continuent d’être activement promus et développés.

L’ambassadeur a ajouté que, grâce aux efforts de l’ambassade, des consulats généraux et à la coordination avec les autorités locales, la communauté vietnamienne, malgré les difficultés persistantes, a généralement pu maintenir des conditions de vie stables et durables.

Cette rencontre a marqué la fin de la visite officielle de Tran Cam Tu et de la délégation vietnamienne de haut niveau au Cambodge, effectuée à l’invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC. -VNA