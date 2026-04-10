Politique

Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, a eu le 10 avril à Phnom Penh, une entrevue avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet.

Tran Cam Tu a transmis les salutations et les vœux du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung à son homologue cambodgien à l’occasion du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmey. Il a félicité le Cambodge pour ses réalisations récentes en matière de développement et s’est déclaré convaincu que, sous la direction résolue du gouvernement dirigé par Hun Manet, le pays continuerait d’enregistrer une croissance économique soutenue et d’atteindre ses objectifs de développement. Il a également exprimé la gratitude du Vietnam envers les dirigeants et le peuple cambodgiens pour leur soutien précieux dans la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d’édification et de défense du pays. Il a souligné la coopération étroite entre les deux gouvernements et exprimé sa confiance dans le développement continu des relations bilatérales sous la conduite du Parti du peuple cambodgien, dirigé par Samdech Techo Hun Sen, et du gouvernement de Hun Manet.

De son côté, Hun Manet a chaleureusement accueilli la délégation vietnamienne et félicité le Vietnam pour la consolidation récente de son appareil dirigeant à l’issue du 14e Congrès national du Parti et des élections législatives. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, conduit par le secrétaire général et président de la République To Lam, le Vietnam atteindrait une croissance à deux chiffres et réaliserait ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Il a adressé ses félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens.

Les deux parties ont estimé que la visite d’État de To Lam au Cambodge en février 2026, ainsi que les rencontres de haut niveau entre les partis vietnamien, cambodgien et lao, avaient contribué à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles orientations de coopération. Dans un contexte international et régional complexe, elles ont souligné la nécessité de consolider davantage la solidarité et la coopération entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Tran Cam Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

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Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (gauche) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique, de concrétiser les accords de haut niveau et d’élaborer un programme d’action commun. Elles ont également décidé d’intensifier les échanges à tous les niveaux, de promouvoir la coopération entre ministères, secteurs, localités et peuples, ainsi que de renforcer les liens dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures, de la finance et des chaînes d’approvisionnement, visant un commerce bilatéral de 20 milliards de dollars.

Par ailleurs, elles ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’éducation et de formation, notamment pour les ressources humaines de haute qualité, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de poursuivre les efforts de délimitation frontalière en vue d’une frontière de paix et de développement durable.

Les deux parties ont également souligné l’importance de la sensibilisation des jeunes générations à l’amitié traditionnelle entre les deux pays et de la préparation des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1967-2027).

À cette occasion, Tran Cam Tu a proposé à la partie cambodgienne de continuer à accorder une attention particulière au règlement du statut juridique des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, afin de leur permettre de stabiliser leur vie et de contribuer activement à la prospérité du Cambodge ainsi qu’au développement des relations bilatérales. -VNA

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