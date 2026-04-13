Société

Prière pour la paix mondiale et la souveraineté maritime du Vietnam en République de Corée

Organisé par l’Association des bouddhistes vietnamiens en collaboration avec le Centre culturel bouddhique du Vietnam en République de Corée, cet événement s’inscrit dans le cadre du 34e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Des délégués et participants à la cérémonie de prière pour la paix mondiale et la souveraineté insulaire et maritime du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA
Des délégués et participants à la cérémonie de prière pour la paix mondiale et la souveraineté insulaire et maritime du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) - La pagode Heungryunsa, située dans la ville sud-coréenne d’Incheon, a accueilli le 12 avril une cérémonie de prière pour la paix mondiale et la souveraineté insulaire et maritime du Vietnam.

Organisé par l’Association des bouddhistes vietnamiens en collaboration avec le Centre culturel bouddhique du Vietnam en République de Corée, cet événement s’inscrit dans le cadre du 34e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

S’exprimant à la cérémonie, la ministère conseillère de l’Ambassade du Vietnam en République de Corée, Nguyen Thi Thai Binh, a souligné que cette activité, au-delà de son aspect religieux, témoigne de l'attachement de la communauté expatriée à sa patrie et de sa responsabilité envers la souveraineté nationale.

Elle a rappelé que les plus de 350 000 Vietnamiens résidant en République de Corée constituent une partie intégrante de la nation vietnamienne et jouent un rôle de pont important dans le partenariat stratégique global entre les deux pays. L’État vietnamien réaffirme, a-t-elle ajouté, sa politique constante de respect du droit à la liberté de croyance et de religion, tout en encourageant les religions à accompagner la nation et à contribuer au développement du pays.

Dans son ''message de paix'', la vénérable Thich Nu Gioi Tanh a appelé à l’harmonie entre l’homme et la nature, au respect de la diversité culturelle et à l’élimination de la violence. Elle a exprimé le souhait de voir progresser la paix sur la péninsule coréenne et de contribuer à la prospérité mondiale par la compassion et la lutte contre les discriminations.

De son côté, le maire adjoint d’Incheon, Sin Jae-kyung, a exprimé sa profonde empathie face aux difficultés rencontrées par les expatriés et a réaffirmé l’engagement de la municipalité à soutenir la communauté vietnamienne en vue d’une intégration durable.

La cérémonie a été marquée par des rituels bouddhistes traditionnels des deux pays, suivis d’échanges culturels comprenant des chants et des défilés de costumes traditionnels. Ce moment de partage spirituel a contribué à renforcer la solidarité et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et sud-coréen. -VNA

#République de Corée #Prière pour la paix
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