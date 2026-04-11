Société

Deux scientifiques vietnamiens décorés des Palmes académiques

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université. Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares.

Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH
Des représentants de l’ambassade de France au Vietnam, des organisations partenaires et la direction de l’établissement félicitent les deux scientifiques honorés par les Palmes académiques. Photo : USSH

Hanoi (VNA) – Le professeur Hoàng Anh Tuân, recteur de l’Université des sciences sociales et humaines, et le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, chercheur de ladite université, ont été décorés de l’Ordre des Palmes académiques par l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, lors d’une cérémonie tenue le 8 avril à Hanoï.

Cette distinction récompense non seulement les deux chercheurs mais aussi leur contribution au renforcement de la coopération académique entre la France et le Vietnam, a souligné Olivier Brochet.

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Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, remet les Palmes académiques au professeur, docteur Hoàng Anh Tuân – recteur de l’Université des sciences sociales et humaines. Photo : USSH

Spécialiste de l’histoire du commerce en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles, le professeur Hoàng Anh Tuân est également reconnu pour son rôle dans le développement des partenariats scientifiques franco-vietnamiens au sein de son université.

Le professeur associé Nguyên Tuân Cuong, spécialiste des études Han-Nôm et de la philologie, est quant à lui connu pour ses travaux sur le déchiffrement des inscriptions anciennes et la valorisation de sources historiques rares. Ancien directeur de l’Institut des études Han-Nôm, il a publié de nombreux travaux dans plusieurs langues. En 2025, il a été élu correspondant étranger de l’Académie des inscriptions et belles-lettres de l’Institut de France.

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Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, remet les Palmes académiques au professeur associé, docteur Nguyên Tuân Cuong. Photo : USSH

Cette distinction est également saluée comme une reconnaissance du niveau académique de l’Université des sciences sociales et humaines et de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi.

Les Palmes académiques constituent la plus ancienne décoration encore décernée à titre civil. Créées par Napoléon 1er en 1808, cet ordre est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l’Éducation nationale et les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation ou encore celles qui apportent une contribution exceptionnelle à l’enrichissement du patrimoine culturel. – VOV/VNA

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