Ouverture solennelle de la première session de la 16e Assemblée nationale

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 6 avril, la première session de la 16e Assemblée nationale s'est ouverte solennellement dans la capitale Hanoï. L'événement a vu la présence, entre autres, du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam ; du président de la République, Luong Cuong ; du Premier ministre, Pham Minh Chinh. Avant la séance d'ouverture, les députés sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et déposer des gerbes de fleurs au Monument des Héros morts pour la Patrie.



Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné le grand succès des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, reflétant la préparation minutieuse et le fort consensus des électeurs. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les citoyens et les dirigeants précédents, saluant particulièrement les avancées de la 15e législature dans l'innovation institutionnelle, l'application de l'intelligence artificielle, l'édification d'un Parlement numérique et la suppression rapide des goulots d'étranglement pour libérer les ressources nationales.



Le dirigeant a mis en exergue les acquis historiques obtenus par le pays après quarante ans de Renouveau. Le Vietnam maintient une croissance élevée, atteignant un PIB de 514 milliards de dollars pour se hisser au 32e rang mondial. La croissance moyenne des cinq dernières années s'établit à 6,2 %, avec un pic à 8,02 % en 2025. Le revenu par habitant s'élève à 5 026 dollars, tandis que le taux de pauvreté multidimensionnelle a chuté à 1,3 %. L'intégration internationale, la défense et la lutte contre la corruption sont fermement assurées, tandis que l'ajustement des limites administratives a rendu l'appareil d'État plus efficace.



Dans la matinée du 6 avril, la première session de la 16e Assemblée nationale s'est ouverte solennellement dans la capitale Hanoï. Photo : VNA



Pour concrétiser les objectifs futurs, il a rappelé les récentes Résolutions du Parti, notamment la Conclusion numéro 18 du 2 avril 2026 visant une croissance à "deux chiffres". Face à ces ambitions, les nouveaux députés doivent faire preuve de responsabilité, d'une pensée de gouvernance moderne et de compétences législatives pour garantir que les lois soient concrètement applicables dans la vie quotidienne.





Le programme de cette session s'articule autour de cinq axes majeurs. Premièrement, le secrétaire général To Lam prononce un discours d'orientation stratégique. Deuxièmement, l'Assemblée examinera les rapports sur les élections et la validation du statut des députés de la 16e législature. Troisièmement, elle élira les hauts dirigeants de l'appareil d'État. Quatrièmement, elle évaluera les rapports socio-économiques de 2025 et début 2026, cherchant des solutions face aux instabilités mondiales, notamment les conflits au Moyen-Orient. Ils approuveront le budget 2024 et décideront des plans quinquennaux 2026-2030 concernant l'économie, les finances et l'investissement public. Enfin, le Parlement adoptera huit lois et plusieurs Résolutions importantes.





Affirmant que le pays se trouve à un tournant historique, Tran Thanh Man a exhorté les députés à faire preuve de courage et de dévouement, en plaçant les intérêts de la nation au-dessus de tout, afin d'être dignes de la glorieuse tradition de l’organe législatif vietnamien durant ces 80 dernières années. -VNA