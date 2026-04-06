Le Vietnam maintient une forte dynamique de croissance malgré les vents contraires mondiaux

Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait continuer de figurer parmi les économies à la croissance la plus rapide d’Asie dans les années à venir, derrière l’Inde, a évalué l'agence de notation S&P Global Ratings lors d’une conférence tenue le 2 avril à Hanoï.

Selon cette agence, la croissance du PIB vietnamien pourrait atteindre en moyenne 6,7 % par an sur la période 2026-2028, soutenue par les exportations et les investissements en infrastructures, malgré des risques croissants liés à l’environnement mondial.

Cette analyse intervient alors que l’économie mondiale fait face à de multiples chocs : tensions géopolitiques au Moyen-Orient, perturbations des chaînes d’approvisionnement et hausse des coûts énergétiques. Dans ce contexte de "vents contraires", la capacité du Vietnam à maintenir une croissance élevée témoigne d’une amélioration notable de ses fondamentaux macroéconomiques et de sa résilience.

Les institutions financières internationales conservent globalement une vision positive, bien que leurs prévisions diffèrent. Cushman & Wakefield table sur une croissance de 6,3 % en 2026, tandis que l'United Overseas Bank (UOB) de Singapour anticipe un scénario plus optimiste à 7,5 %, porté par la reprise de la production, les exportations et les effets des politiques de soutien mises en œuvre en 2025 et début 2026.

Les analyses convergent pour souligner le rôle croissant de l’industrie manufacturière et des exportations de haute technologie. Le Vietnam bénéficie de la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, alors que de nombreuses entreprises déplacent leur production pour diversifier les risques.

Parallèlement, les moteurs internes de croissance deviennent plus équilibrés. Le secteur des services, en particulier le tourisme, le commerce de détail et les services financiers-technologiques, se redresse nettement, soutenant la consommation intérieure et réduisant la dépendance à la demande extérieure.

Selon HSBC, l’avantage du Vietnam réside non seulement dans ses coûts compétitifs, mais aussi dans son intégration profonde aux chaînes de valeur régionales, notamment dans les semi-conducteurs et l’électronique. Le renforcement de cette position, associé à une gestion proactive des risques commerciaux, sera déterminant pour la croissance à moyen terme.

La qualité de la croissance constitue également un enjeu central. L’économie évolue progressivement vers un modèle fondé sur la productivité, l’innovation et la valeur ajoutée. Cette transformation se traduit par une sélection plus exigeante des investissements directs étrangers, orientés vers les hautes technologies, l’énergie propre et l’industrie intelligente, réduisant la dépendance aux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre.

En parallèle, le développement des infrastructures - transport, logistique et énergie - s’accélère, constituant un levier clé pour la croissance à moyen et à long terme. L’amélioration de la connectivité et de la fiabilité énergétique renforce l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.

Dans un contexte de concurrence accrue pour les capitaux mondiaux, ces avancées structurelles sont déterminantes pour maintenir l’attrait du Vietnam. Globalement, les perspectives restent solides, portées par des facteurs de plus en plus structurels.

Toutefois, les experts mettent en garde contre les risques externes. Les tensions au Moyen-Orient et les perturbations potentielles dans le détroit d’Ormuz exercent une pression sur les prix du pétrole et les coûts de transport. La Banque asiatique de développement (BAD) estime que la croissance des économies d’Asie du Sud-Est pourrait être réduite de 0,6 à 2,3 points en cas d’escalade.

Sur le plan interne, le ralentissement démographique, la remontée des taux d’intérêt et les difficultés du marché immobilier pourraient peser sur la demande. Ces défis exigent une gestion macroéconomique flexible, conciliant croissance et stabilité.

Néanmoins, la marge de manœuvre politique demeure importante. Le gouvernement poursuit les réformes institutionnelles, accélère l’investissement public et encourage de nouveaux moteurs tels que la transformation numérique, l’innovation et l’économie verte.

La coordination entre politiques budgétaire et monétaire reste essentielle pour préserver la stabilité. Ainsi, au-delà des chiffres, les perspectives de 2026 traduisent la confiance de la communauté internationale dans la capacité d’adaptation du Vietnam. -VNA