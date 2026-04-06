Politique

16e Assemblée nationale : une journée inaugurale riche en décisions clés

La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam s’ouvre le 6 avril à Hanoï avec un programme dense, marqué par des cérémonies officielles, des discours de haut niveau et l’élection des principales fonctions dirigeantes de l’appareil législatif.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, présente une allocution importante. Photo : VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, présente une allocution importante. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le lundi 6 avril, la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’ouvre solennellement au Palais de l’Assemblée nationale à Hanoï.

Avant la séance d’ouverture, les dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam ainsi que les députés sont allés déposer des gerbes de fleurs et rendre hommage au Président Ho Chí Minh dans son mausolée. Des représentants des délégations parlementaires ont également déposé des gerbes de fleurs au Monument aux héros et martyrs, rue Bac Son, à Hanoï.

Selon le programme, la séance d’ouverture est retransmise en direct à la radio et à la télévision nationale. Après la cérémonie du lever du drapeau, le président de l’Assemblée nationale de la 15e législature, Tran Thanh Man, prononce le discours d’ouverture. Ensuite, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, présente une allocution importante.

Un représentant de la Commission électorale nationale présente le rapport de synthèse des récentes élections législatives, ainsi que le rapport sur la validation du statut des députés de la nouvelle législature.

L’Assemblée nationale discute et adopte la liste des candidats à élire le président de l’Assemblée nationale, les vice-présidents et les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale via un système de vote électronique. Elle procède ensuite à l’élection du président de l’Assemblée nationale au scrutin secret.

Le président de l’Assemblée nationale prête serment et prononce son discours d’entrée en fonction.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale poursuivra le processus d’élection des vice-présidents et des membres du Comité permanent au scrutin secret. Elle élira également le président du Conseil des ethnies, les présidents des Commissions de l’Assemblée nationale, l’auditeur général de l’Audit d’État, ainsi que le secrétaire général de l’Assemblée nationale, chef du Bureau de l’Assemblée nationale.

En fin de journée, le Comité permanent de l’Assemblée nationale tiendra sa première réunion afin d’examiner et d’approuver la liste des vice-présidents du Conseil des ethnies, des vice-présidents des commissions, ainsi que des membres des organes de l’Assemblée nationale et d’autres tâches relevant de sa compétence.

La première session de la 16e législature devrait durer 11 jours, en deux phases : du 6 au 12 avril, puis du 20 au 23 avril (avec des journées de réserve les 24 et 25 avril). -VNA

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