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La visite officielle du PM slovaque au Vietnam ouvre un nouveau chapitre dans les relations d’amitié traditionnelle bilatérales

La visite officielle du Premier ministre slovaque Robert Fico au Vietnam a ouvert un nouveau chapitre dans les relations d’amitié traditionnelle entre els deux pays.

Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) et son homologue slovaque Robert Fico. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) et son homologue slovaque Robert Fico. Photo: VNA

Bratislava (VNA) - La visite officielle du Premier ministre slovaque, Robert Fico, au Vietnam du 12 au 14 avril, a marqué une étape significative, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays, selon l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur Pham Truong Giang a souligné que le résultat le plus marquant de cette visite réside dans l’adoption d’une Déclaration conjointe portant élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Cette évolution positionne la Slovaquie comme le 12e partenaire stratégique du Vietnam, aux côtés de 15 partenaires stratégiques globaux. Ce partenariat renforce ses liens internationaux et soutient ses objectifs de protection de la souveraineté, de développement socio-économique et d'intégration mondiale.

Malgré sa durée relativement courte, la visite a été qualifiée d’efficace, centrée sur le rehaussement du cadre de coopération et la conclusion d’accords concrets, jetant les bases d’une collaboration plus approfondie dans les années à venir.

Selon l’ambassadeur, ce déplacement a insufflé un nouvel élan aux relations bilatérales. Au-delà de l’héritage d’une amitié historique, les liens entre les deux pays se redéfinissent désormais à travers une approche pragmatique, fondée sur l’efficacité et une confiance politique renforcée au plus haut niveau. Les dirigeants des deux parties partagent des convergences de vues sur de nombreuses questions, tant bilatérales qu’internationales.

Lors de ses échanges avec les hauts dirigeants vietnamiens, le Premier ministre slovaque a exprimé à plusieurs reprises son attachement à ces relations, affirmant que sa délégation était venue « en amis sincères » et repartait avec « une amitié encore plus forte ». Ces déclarations traduisent, selon l’ambassadeur, une volonté commune de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, en adéquation avec les attentes suscitées par le nouveau partenariat stratégique.

Sur le plan de la coopération concrète, les deux parties ont signé six accords de coopération couvrant la diplomatie, la défense, la culture, l'énergie nucléaire, les normes et la coopération locale, ainsi que plus de dix accords commerciaux dans des secteurs tels que l'énergie, la santé, le tourisme, l'industrie manufacturière et les infrastructures industrielles. Les deux gouvernements se sont également engagés à élaborer un plan d'action conjoint ciblant les secteurs à fort potentiel.

Les perspectives de coopération économique apparaissent particulièrement prometteuses. Deux forums d’affaires ont été organisés à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, réunissant respectivement plus de 400 et 200 entreprises des deux pays. Ces rencontres visent à exploiter le potentiel de complémentarité entre les deux économies, qui, loin d’être concurrentes, peuvent s’inscrire dans des chaînes de valeur communes à destination des marchés régionaux et mondiaux.

Lors du forum de Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné les domaines prioritaires que sont l'industrie manufacturière, les hautes technologies, l'efficacité énergétique et la transition écologique. Il a également appelé à un recours accru à l'accord de libre-échange UE-Vietnam pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et la logistique, ainsi qu'à une coopération plus étroite en matière d'innovation, de transformation numérique, de commerce électronique et de développement de la main-d'œuvre.

Par ailleurs, la coopération en matière d’éducation et de formation, notamment pour le développement de ressources humaines qualifiées, ainsi que les liens entre institutions de recherche, figurent parmi les axes prioritaires.

L'ambassadeur a également souligné le rôle croissant de la communauté vietnamienne en Slovaquie, reconnue comme la 14e minorité ethnique du pays, en tant que pont important favorisant des liens plus étroits et soutenant une coopération élargie dans de nombreux secteurs.

Dans ce contexte renouvelé, la visite du Premier ministre Robert Fico est appelée à ouvrir une nouvelle phase de coopération dynamique et substantielle entre le Vietnam et la Slovaquie. -VNA

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