Politique

Renforcement de la coopération entre le ministère de la Sécurité publique et des organismes chinois

Ces activités ont eu lieu à l’occasion de la visite d’État en Chine du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam.

Le général Luong Tam Quang (à gauche), membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre de la Sécurité publique, et Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC). Photo : VNA
Le général Luong Tam Quang (à gauche), membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre de la Sécurité publique, et Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC). Photo : VNA

Pékin (VNA) - Le 14 avril à Pékin, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre de la Sécurité publique, a rencontré Chen Wenqing, membre du Bureau politique et secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois (PCC).

Il a également eu des rencontres avec Wang Xiaohong, secrétaire du Secrétariat et ministre de la Sécurité publique de Chine, ainsi qu’avec Chen Yixin, ministre de la Sécurité d’État de Chine.

Ces activités ont eu lieu à l’occasion de la visite d’État en Chine du secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam.

Lors de la rencontre avec le ministre vietnamien, Chen Wenqing a émis le souhait de voir les deux parties intensifier leur coopération afin d’assurer la sécurité politique et de lutter contre la criminalité transnationale, contribuant ainsi à la sécurité nationale et à l’ordre social dans chaque pays.

Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes, les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la confiance politique, d’intensifier la coopération dans la lutte contre la criminalité, notamment transnationale, et d’accélérer la négociation et la signature de nouveaux accords de coopération conformes au droit international et aux législations des deux pays.

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Le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang (à gauche) et Wang Xiaohong, secrétaire du Secrétariat et ministre de la Sécurité publique de Chine. Photo : VNA


Lors de leur rencontre, les ministres de la Sécurité publique Luong Tam Quang et Wang Xiaohong ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité politique et de lutte contre la criminalité transnationale, de promouvoir les échanges culturels et sportifs à l’occasion des grands événements de chaque pays, de collaborer pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens des deux pays, ainsi que de renforcer la coopération dans les cadres et les mécanismes multilatéraux.

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Le ministre Luong Tam Quang (à gauche) et le ministre de la Sécurité d’État de Chine, Chen Yixin. Photo : VNA


Le ministre Luong Tam Quang a également rencontré le ministre de la Sécurité d’État de Chine, Chen Yixin, pour discuter de mesures visant à renforcer l’amitié traditionnelle Vietnam–Chine et à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial. -VNA

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