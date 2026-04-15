Politique

La jeunesse, pont essentiel de l’amitié entre le Vietnam et la Chine

À Pékin, les dirigeants vietnamien et chinois ont souligné le rôle central de la jeunesse comme vecteur de continuité et de renforcement de l’amitié bilatérale, à l’occasion d’une rencontre avec des participants au programme « Voyage rouge d’étude et de recherche », symbole du rapprochement entre les deux nations.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et son homologue chinois, Xi Jinping, rencontrent des jeunes vietnamiens et chinois participant au programme « Voyage rouge d’étude et de recherche ». Photo: VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et son homologue chinois, Xi Jinping, rencontrent des jeunes vietnamiens et chinois participant au programme « Voyage rouge d’étude et de recherche ». Photo: VNA

Pékin (VNA) - Le 15 avril à Pékin, le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam et le secrétaire général du CC du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, ont rencontré des jeunes vietnamiens et chinois participant au programme « Voyage rouge d’étude et de recherche ». Cette activité reflète l’importance accordée par les dirigeants des deux Partis et des deux pays à l’éducation et à la formation de la jeune génération, appelée à perpétuer les traditions révolutionnaires.

Lancé en avril 2025 lors de la visite d’État de Xi Jinping au Vietnam, ce programme est devenu un symbole du renforcement des liens d’amitié entre les deux peuples. Il contribue à consolider la base sociale des relations bilatérales et à sensibiliser les jeunes à l’héritage commun. En un an, des milliers de jeunes Vietnamiens ont visité des sites historiques en Chine afin d’approfondir leur compréhension des traditions révolutionnaires et de la coopération entre les deux pays.

Lors de la rencontre, Xi Jinping a encouragé les jeunes des deux nations à se soutenir mutuellement, à préserver leur engagement idéologique et à renforcer une amitié fondée sur l’esprit « camarades et frères ». Il a appelé la jeunesse à assumer ses responsabilités historiques, à promouvoir l’innovation et la coopération bénéfique pour tous. Il a également exprimé son espoir de voir émerger une génération ambitieuse, pionnière dans la mise en œuvre des initiatives mondiales en matière de développement, de sécurité, de civilisation et de gouvernance, contribuant ainsi au progrès commun et à l’amitié bilatérale.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (gauche) et son homologue chinois, Xi Jinping, rencontrent des jeunes vietnamiens et chinois participant au programme « Voyage rouge d’étude et de recherche ». Photo: VNA

De son côté, To Lam a souligné que les jeunes participant au programme sont fiers de l’héritage d’amitié construit par le Président Ho Chi Minh, le président Mao Zedong et les générations révolutionnaires précédentes. Il a affirmé que la jeunesse continue de jouer un rôle central dans le développement national et constitue un pont essentiel pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la Chine.

Il a appelé les jeunes à cultiver des idéaux solides, à renforcer leur compréhension de l’importance stratégique des relations bilatérales et à développer leurs compétences, notamment dans les domaines scientifique et technologique. Il les a également encouragés à promouvoir l’innovation, l’esprit d’initiative et l’engagement volontaire au service du développement national et de l’amitié entre les deux pays.

Afin de soutenir ces objectifs, To Lam a invité les institutions et organisations des deux pays à intensifier l’éducation des jeunes sur les relations traditionnelles, à améliorer la qualité des échanges et à diversifier les programmes de coopération, notamment pour les plus jeunes. Il a insisté sur l’importance de ces efforts pour construire une base durable d’amitié pour les générations futures.

Enfin, il a rappelé que la jeunesse représente la vitalité de la nation et l’avenir du pays. Il s’est dit convaincu que les jeunes vietnamiens et chinois continueront de renforcer les relations bilatérales grâce à leur créativité, leur sens des responsabilités et leur engagement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’amitié entre les deux nations. -VNA

#jeunesse #Vietnam #Chine
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