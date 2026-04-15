Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine

Les deux parties ont partagé des informations sur la situation de chaque Parti, de chaque pays ainsi que sur les activités des deux organes législatifs.

Le dirigeant To Lam (à gauche) et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine. Photo: VNA
Le dirigeant To Lam (à gauche) et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Le 15 avril, dans le cadre de sa visite d’État en Chine, à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a rencontré Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN).

Les deux parties ont partagé des informations sur la situation de chaque Parti, de chaque pays ainsi que sur les activités des deux organes législatifs. Elles se sont félicitées de constater qu’avec l’élan de développement positif des relations entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que les progrès favorables dans les échanges et la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Se réjouissant d’effectuer sa visite en Chine dans ses nouvelles fonctions, le secrétaire général du PCV et président To Lam a affirmé que cette visite vise à hériter et à poursuivre la ligne constante, le choix stratégique et la priorité de premier plan du Parti et de l’État vietnamiens à l’égard des relations Vietnam–Chine ; avec les dirigeants chinois, dont le camarade Zhao Leji, à établir un nouveau niveau de lien stratégique entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle ère de développement.

Il a félicité la Chine pour ses importantes réalisations et le succès des « Deux Sessions », a hautement apprécié les réalisations théoriques et pratiques de la Chine dans la construction de l’État de droit socialiste et de la démocratie populaire intégrale, et s’est dit convaincu que la Chine mettrait en œuvre efficacement le 15e Plan quinquennal selon une orientation de développement de haute qualité.

Saluant chaleureusement le dirigeant vietnamien en visite d’État en Chine - première visite dès la consolidation des postes de direction de l’État au Vietnam -, Zhao Leji a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du PCV et de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Il a souligné que le Vietnam et la Chine sont deux pays voisins socialistes ayant une longue tradition d’amitié, présentant de nombreuses similitudes en matière de régime politique, de voie de développement et de traditions socioculturelles. La Chine soutient fermement le Vietnam dans la construction réussie du socialisme adapté à la situation du pays.

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Panorama de la rencontre. Photo: VNA


Soulignant l’importance de la construction institutionnelle et du travail législatif, To Lam a proposé d’approfondir davantage les échanges et la coopération amicale entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine ; de continuer à mettre en œuvre efficacement le mécanisme du Comité de coopération entre les deux organes législatifs ; de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir les échanges entre les assemblées populaires/conseils populaires locaux, notamment des localités frontalières des deux pays ; d’intensifier la coopération entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d’amitié, les groupes de femmes députées, les groupes de jeunes députés ; de se soutenir mutuellement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux.

To Lam a également exprimé le souhait que les organes législatifs des deux pays valorisent pleinement leur rôle dans l’élaboration des lois et la supervision, contribuant ainsi à élargir et à améliorer l’efficacité de la coopération substantielle entre les deux parties, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité, du commerce, de l’investissement et du tourisme, en mettant l’accent sur la promotion d’un développement plus équilibré du commerce, le passage d’échanges commerciaux ordinaires à une connexion plus profonde en matière de liens économiques, de chaînes d’approvisionnement et de production, le renforcement de la connectivité des infrastructures de transport, la mise en place de mécanismes spécifiques pour la coopération ferroviaire, la garantie de la sécurité énergétique, et le développement de la coopération scientifique et technologique comme nouveau point fort…

To Lam a également proposé que l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine valorisent le rôle des organes élus, représentants de la volonté et des aspirations du peuple, dans la communication et le renforcement de la compréhension mutuelle ; qu’elles contribuent ensemble à mieux contrôler et régler les désaccords en mer conformément au droit international, contribuant à créer un environnement pacifique et stable pour le développement de chaque pays et de préserver les relations d’amitié entre les deux parties.


Appréciant et approuvant les opinions importantes du dirigeant vietnamien sur le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays ainsi que sur le renforcement des échanges et de la coopération entre les deux organes législatifs, Zhao Leji a affirmé que l’Assemblée populaire nationale de Chine est prête à renforcer davantage les échanges amicaux et la coopération concrète avec l’Assemblée nationale du Vietnam. Il a invité le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à effectuer prochainement une visite en Chine et à coprésider la 2e réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs, afin de partager activement des expériences en matière de législation et de supervision, de promouvoir la connectivité en matière de stratégies de développement entre les deux pays, de renforcer la coopération culturelle, éducative et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi activement à la construction de la Communauté d’avenir partagé Chine–Vietnam à portée stratégique.

Zhao Leji a également présenté à To Lam certains nouveaux textes juridiques notables de la Chine. -VNA

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Secrétaire général du Parti Tô Lâm

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