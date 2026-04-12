Le haut dirigeant Tô Lâm appelle à des actions décisives pour traduire les orientations en résultats concrets

Hanoi (VNA) - L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) présente respectueusement le contenu de l’interview accordée à la presse par le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Président de la République socialiste du Vietnam et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, intitulé : « Des actions décisives pour traduire les orientations en résultats concrets ».

Le XIVe Congrès national du Parti a posé l’exigence que les Résolutions ne soient pas seulement justes, mais qu’elles soient mises en œuvre par des actions résolues, efficaces et substantielles, en luttant résolument contre le formalisme et en évitant tout « décalage » dans leur application. S’exprimant devant la presse, le Secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné la nécessité de rénover profondément les modes de direction, de renforcer la discipline dans l’exécution, d’intensifier le travail politique et idéologique ainsi que les activités d’inspection et de supervision, et d’organiser l’action jusqu’au bout afin de faire entrer rapidement dans la vie la Résolution du XIVe Congrès.

Les dirigeants du Parti et de l’État posent pour une photo souvenir avec la délégation du Comité du Parti du gouvernement participant au XIVe Congrès du Parti, le 19 janvier 2026. Photo : VNA



Journaliste :

Monsieur le Secrétaire général du Parti, Président de la République et Secrétaire de la Commission militaire centrale, la Résolution du XIVe Congrès national du Parti a défini une vision historique. L’opinion publique et la population s’intéressent vivement à la manière dont les grandes orientations pourront être rapidement traduites dans la réalité. Vous avez à plusieurs reprises souligné la nécessité d’éliminer tout « décalage » et de passer résolument du « dire » au « faire » et au « faire efficacement ». Pourriez-vous préciser davantage cette approche d’action dans le contexte actuel ?





Camarade Tô Lâm :

La Résolution du XIVe Congrès national du Parti est la synthèse de l’intelligence, de la volonté et de l’aspiration à l’élévation de toute la nation ; sa valeur ne peut être pleinement affirmée que lorsqu’elle est mise en œuvre par des actions résolues, synchrones et efficaces. La pratique de la révolution vietnamienne montre que tous les acquis du pays sont liés aux périodes durant lesquelles des orientations justes ont été transformées en résultats concrets, le volet de l’organisation de la mise en œuvre jouant un rôle clé.

Nous reconnaissons avec lucidité que le principal obstacle actuel ne réside pas dans l’absence d’orientations, mais dans la capacité à les traduire en transformations concrètes du développement. L’efficacité de la gouvernance nationale, la discipline administrative ainsi que la qualité de l’exécution des politiques restent, dans certains endroits, en deçà des exigences du développement du pays. C’est pourquoi l’esprit directeur de ce mandat est de transformer la volonté en action, les orientations en résultats ; dire c’est faire, faire immédiatement, faire correctement, agir avec détermination, aller jusqu’au bout et obtenir des résultats concrets.

Les cinq à dix prochaines années revêtent une importance décisive pour la réalisation des objectifs stratégiques du Parti et du pays. Si nous laissons se perdre ne serait-ce qu’une courte période à cause de l’hésitation, de l’évitement, de pratiques anciennes ou du renvoi de responsabilités, le prix à payer sera au minimum la perte d’opportunités de développement pour toute la nation.

Ainsi, l’impératif d’action à l’heure actuelle est de passer résolument d’une « juste perception » à une « mise en œuvre efficace », de l’ ‘’ adoption des orientations’’ à l’ ‘’obtention de résultats concrets’’. Tous les comités du Parti, les organisations partisanes, chaque cadre et membre du Parti, en particulier les responsables, doivent donner l’exemple, agir jusqu’au bout et produire des résultats tangibles afin que la population puisse en bénéficier dès le début du mandat.





Journaliste :

Monsieur le Secrétaire général du Parti et Président de la République, durant ce mandat, comment la réforme des modes d’organisation de la mise en œuvre est-elle envisagée afin de passer d’une gestion fondée sur les injonctions administratives à une gouvernance axée sur les résultats, en vue d’éliminer les blocages au stade de l’exécution ?





Camarade Tô Lâm :

Le XIVe Congrès a défini les institutions comme une « percée des percées », ouvrant la voie. Les institutions ne doivent pas être seulement un instrument de gestion de l’État, mais devenir un moteur de développement, libérer les forces productives, mobiliser les ressources sociales et créer un environnement favorable à l’innovation. Pour éliminer les blocages, il faut avant tout renouveler les modes de pensée et les méthodes d’organisation de la mise en œuvre.

Premièrement, il est nécessaire de procéder de manière résolue à l’examen et à l’amélioration du système juridique, des mécanismes, des processus et des procédures afin de lever tous les obstacles. L’esprit est que les difficultés relevant de chaque niveau doivent être traitées de manière proactive à ce niveau, sans attente ni renvoi de responsabilité. Il convient d’opérer une transition forte d’une logique de gestion et d’autorisation vers une logique de facilitation du développement et de service ; de passer d’un contrôle préalable prédominant à un renforcement du contrôle a posteriori dans les domaines qui s’y prêtent ; et de passer d’une approche axée sur les procédures à une approche axée sur les résultats.

Deuxièmement, il faut changer les critères d’évaluation. Il n’est plus possible de continuer à se fonder principalement sur l’épaisseur des rapports ou le nombre de réunions pour apprécier le niveau d’accomplissement des tâches. L’évaluation d’une organisation ou d’un cadre doit se baser sur des produits de développement concrets, l’avancement des travaux, l’efficacité sociale ainsi que le degré de satisfaction des citoyens et des entreprises. Tous les programmes d’action doivent être quantifiés, mesurables et assortis d’une feuille de route claire.

Troisièmement, il convient de poursuivre la réorganisation de l’appareil organisationnel dans le sens de l’efficacité et de l’efficience, en lien avec le renouvellement des modes de direction du Parti. La décision du Comité central de transférer la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam, l’Agence vietnamienne d’Information, l’Académie des sciences sociales du Vietnam et l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, d’organes relevant du gouvernement vers des organes de service public relevant du Comité central du Parti ; ainsi que le transfert des organisations du Parti de ces cinq institutions du Comité du Parti du gouvernement vers celui des organes centraux du Parti, constitue un ajustement organisationnel d’une grande importance. Il ne s’agit pas seulement d’un réaménagement structurel, mais aussi d’un ajustement du mode de direction afin de renforcer la direction directe et régulière du Comité central sur des domaines particulièrement essentiels que sont l’idéologie, la communication et les sciences stratégiques.

Quatrièmement, tous les programmes, projets et grands projets doivent définir clairement les objectifs, les échéances, les responsabilités, les ressources et les mécanismes de contrôle et de supervision. C’est à cette condition que pourra être mis fin à la situation de « dynamisme au sommet mais inertie à la base », où les orientations sont justes dans leur esprit mais entravées dans leur mise en œuvre.





Journaliste :

Monsieur le Secrétaire général du Parti et Président de la République, vous avez souligné que la mise en œuvre de la Résolution doit être étroitement liée au renouvellement des modes de direction du Parti, dans lequel le facteur humain ainsi que le travail politique et idéologique jouent un rôle particulièrement important. Quelle est, selon vous, l’exigence essentielle à l’heure actuelle ?





Camarade Tô Lâm :

Dans la nouvelle phase, le renouvellement des modes de leadership doit viser à construire une gouvernance nationale moderne, disciplinée, transparente, efficace et au service du peuple. Pour y parvenir, le facteur déterminant reste l’homme – en premier lieu le corps des cadres et des membres du Parti, notamment les responsables. L’exigence actuelle ne se limite pas aux qualités et compétences générales, mais implique une capacité réelle d’exécution, un esprit d’action concret, une aptitude à mener les tâches jusqu’à leur terme et le courage d’assumer ses responsabilités dans l’intérêt général.

Parallèlement, il est indispensable d’accorder une attention particulière au travail politique et idéologique au sein du Parti. Le récent 2e Plénum du Comité central a adopté un règlement relatif à ce travail. Il s’agit d’un contenu nouveau et essentiel dans le contexte actuel, où de nombreuses grandes orientations sont mises en œuvre simultanément, avec des réformes et des innovations profondes. Sans une base politique solide, sans une forte unité au sein du Parti et un large consensus social, même les orientations justes auront du mal à produire les résultats escomptés.

Le travail politique et idéologique doit véritablement précéder et ouvrir la voie ; il ne saurait être mené de manière formelle ni se limiter à la simple étude des résolutions. L’essentiel est de traduire ces exigences en responsabilités concrètes pour chaque comité du Parti, chaque organisation partisane, chaque cadre et membre du Parti ; de maintenir strictement la discipline dans l’expression publique, de consolider la confiance, de renforcer la fermeté politique, d’élever l’esprit de combativité et de créer une dynamique incitant les cadres à oser penser, oser agir et oser innover dans l’intérêt commun.

S’agissant des cadres, il est impératif de remédier résolument à la situation où l’on excelle dans la formulation des propositions mais demeure faible dans leur mise en œuvre. Dans l’organisation de l’exécution, il faut garantir « six clarités » : clarté des personnes, des tâches, des délais, des responsabilités, des compétences et des résultats. Il convient de ne pas laisser le collectif dissimuler la responsabilité individuelle, tout en mettant en place des mécanismes de protection pour ceux qui osent innover et assumer leurs responsabilités. Le Parti au pouvoir doit assimiler profondément le principe selon lequel « le peuple est au centre », en prenant le bonheur et la satisfaction de la population comme critère d’évaluation de l’efficacité des organisations du Parti et de l’ensemble du système politique.





Journaliste :

Afin de garantir la mise en œuvre sérieuse et efficace de la Résolution du XIVe Congrès ainsi que des nouvelles résolutions du Comité central, comment le travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti doit-il être renouvelé, Monsieur le Secrétaire général et Président de la République ?





Camarade Tô Lâm :

L’inspection et la supervision ne constituent pas une tâche à accomplir en dernier lieu, ni seulement un moyen de traiter les violations une fois qu’elles se sont produites. Il s’agit d’un mode de direction très important du Parti, d’un instrument de contrôle du pouvoir, permettant de maintenir la discipline et l’ordre, et d’assurer la mise en œuvre rigoureuse et conforme de toutes les orientations et résolutions.

Tout d’abord, il convient d’assimiler et de mettre en œuvre de manière efficace la nouvelle résolution du Comité central relative au renouvellement et au renforcement de l’efficacité du travail d’inspection, de supervision et de discipline du Parti. L’adoption d’une nouvelle résolution dans ce domaine témoigne des exigences élevées de la phase actuelle de développement : une croissance rapide doit s’accompagner d’un renforcement de la discipline ; des mécanismes plus ouverts exigent un contrôle du pouvoir plus strict ; une décentralisation et une délégation accrues impliquent une responsabilité politique plus clairement définie.

Deuxièmement, il est nécessaire d’orienter résolument le travail d’inspection et de supervision vers la prévention précoce et à distance, afin de détecter les risques dès le processus de mise en œuvre, sans laisser les insuffisances s’accumuler en violations graves. Chaque comité du Parti, chaque organisation partisane, chaque cellule et chaque membre du Parti doit considérer cela comme sa responsabilité politique ; il ne saurait être question de déléguer entièrement cette tâche aux organes de contrôle. L’inspection doit être associée à chaque programme d’action, à chaque mission prioritaire, à chaque projet et à chaque engagement des responsables.

Troisièmement, le Bureau politique et le Secrétariat ont mis en place des missions d’inspection et de supervision dirigées directement par des membres du Bureau politique et du Secrétariat, afin de contrôler la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès ainsi que des résolutions et directives du Comité central dans l’ensemble des organisations du Parti relevant du niveau central, y compris les comités du Parti au niveau central, les comités provinciaux et municipaux. L’esprit est de combiner inspection, supervision, accompagnement et résolution des difficultés, tout en identifiant les bonnes pratiques à généraliser, et non d’agir de manière formelle ou défensive.

Pour ma part, j’ai directement travaillé et participé aux conférences de mise en œuvre avec la Commission militaire centrale et le Comité du Parti de la Sécurité publique centrale ; j’ai également assumé personnellement la direction de missions d’inspection et de supervision auprès du Comité permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et du Comité permanent du Comité du Parti de Hanoï. Cela illustre clairement l’exigence d’exemplarité dans la direction : dès lors que l’inspection et la supervision sont considérées comme un mode de direction du Parti, les dirigeants de haut niveau doivent s’impliquer directement, écouter, contrôler, orienter et assumer la responsabilité des résultats.

L’objectif final est de faire fonctionner l’ensemble du système de manière plus disciplinée, plus transparente, plus résolue et plus efficace. La discipline doit servir à mieux agir ; la supervision doit permettre d’obtenir des résultats plus clairs ; l’inspection doit contribuer à lever les difficultés, à renforcer les responsabilités et à garantir la mise en œuvre sérieuse, cohérente et efficace de la Résolution du XIVe Congrès ainsi que des Résolutions du Comité central dans l’ensemble du Parti.





Journaliste :

L’année 2026 marque la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès du Parti et de celle du XIIe Congrès du Parti de l’Armée. Quel message souhaitez-vous adresser aux cadres et aux soldats de l’Armée populaire du Vietnam, Monsieur le Secrétaire général, Président de la République et Secrétaire de la Commission militaire centrale ?





Camarade Tô Lâm :

L’Armée populaire du Vietnam a toujours été une force pionnière et exemplaire, alliant la parole à l’action. Dans la nouvelle phase de développement du pays, elle doit plus que jamais valoriser cette tradition, en étant véritablement exemplaire en matière de fermeté politique, d’esprit d’action, de discipline, d’efficacité et de qualité de la mise en œuvre des résolutions.

Avant tout, l’ensemble de l’armée doit assimiler profondément la Résolution du XIVe Congrès du Parti, celle du XIIe Congrès du Parti de l’Armée ainsi que les programmes d’action de la Commission militaire centrale ; mais cette assimilation ne doit pas se limiter à la compréhension, elle doit se traduire en actions concrètes à tous les niveaux, dans chaque secteur, chaque unité et chaque poste. Chaque comité du Parti, chaque organisation partisane, chaque commandant et commissaire politique doit identifier clairement les tâches à accomplir immédiatement, les axes de percée, les responsabilités et les modalités de contrôle.

L’armée doit accorder une importance particulière au travail politique et idéologique, construire une organisation du Parti solide et intègre, maintenir et renforcer la direction absolue et directe du Parti sur tous les aspects de l’armée, préserver les qualités des « soldats de l’Oncle Hô », et édifier une armée forte sur le plan politique comme base pour améliorer sa qualité globale, sa puissance de combat, sa capacité de préparation opérationnelle, la discipline, la régularité, la transformation numérique et la modernisation.

J’attire particulièrement l’attention sur le rôle exemplaire des cadres. Plus les responsabilités sont élevées, plus l’exemplarité doit être grande en matière de style de travail, de discipline, d’esprit d’initiative et de sens des responsabilités. Chaque cadre doit oser penser, oser agir, oser assumer ses responsabilités, oser innover dans l’intérêt commun ; il doit être formé et perfectionné de manière globale pour répondre aux exigences de la construction de l’armée dans le contexte actuel. Parallèlement, il convient de renforcer l’inspection et la supervision, de maintenir une discipline stricte et de garantir la mise en œuvre rigoureuse et efficace de toutes les orientations et résolutions.

Les résultats de la mise en œuvre des résolutions dans l’armée doivent être mesurés par des changements réels dans l’entraînement, la préparation au combat, la construction des unités, le respect de la discipline et la confiance de la population envers l’armée. Une forte détermination doit se traduire par des résultats concrets ; l’action doit être précise, efficace et menée jusqu’au bout. L’armée doit continuer à être une force pionnière, et exemplaire, alliant la parole à l’action dans la discipline, agissant avec rigueur et efficacité, avec une « détermination décuplée et des actions centuplées », contribuant, aux côtés de l’ensemble du Parti et du peuple, à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVe Congrès et à la défense ferme de la Patrie socialiste du Vietnam dans une nouvelle ère de développement.





Journaliste :

Je vous remercie sincèrement !