Passation de pouvoirs au Palais présidentiel : Luong Cuong transmet ses fonctions à To Lam

Hanoï (VNA) - Le Bureau présidentiel a organisé le 9 avril, au Palais présidentiel, une cérémonie de passation de pouvoirs entre le secrétaire général et président de la République, To Lam, et l’ancien président Luong Cuong, en présence de hauts dirigeants du Parti, de l’État et des responsables des ministères; agences et organisations au niveau centrale.

Lors de la cérémonie, le chef du Bureau présidentiel, Le Khanh Hai, a présenté un rapport de synthèse sur l'action présidentielle de Luong Cuong. To Lam et Luong Cuong ont ensuite signé l'acte de passation de pouvoir.

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Dans son discours, l'ancien président Luong Cuong a rappelé qu'au cours de ses plus de 50 années de service, à divers postes, de simple soldat à haut fonctionnaire du Parti et de l'État, il s'était toujours efforcé de remplir toutes les missions qui lui avaient été confiées. Il a particulièrement souligné l'honneur et la grande responsabilité qui lui incombaient en étant élu président durant une période particulièrement cruciale, s'engageant à respecter son serment devant l'Assemblée nationale et le peuple vietnamien.

Pour sa part, To Lam a réaffirmé sa fierté d'avoir été élu par l'Assemblée nationale à la présidence de la République socialiste du Vietnam, réitérant son engagement de loyauté absolue envers la Patrie, le peuple et la Constitution, ainsi que sa détermination à servir le pays avec le plus grand dévouement.

Il a salué les contributions majeures de Luong Cuong, soulignant qu’il a accompli avec brio ses missions constitutionnelles et les tâches confiées par le Bureau politique. Il a loué ses qualités de « soldat de l'Oncle Ho », sa loyauté politique et son rôle dans la consolidation de l'unité nationale, ainsi que ses efforts significatifs en matière de réforme judiciaire et de diplomatie.

Abordant les perspectives nationales, le dirigeant vietnamien a insisté sur l’intelligence et la créativité du peuple comme principales ressources du pays. Il a souligné que l’État doit établir des mécanismes incitatifs pour permettre à chacun de contribuer au développement national. Il a fixé comme objectifs de maintenir la stabilité politique, de perfectionner l’État de droit socialiste, de dynamiser l’économie et de renforcer la position internationale du Vietnam. Concernant le Bureau du président, il a demandé un professionnalisme accru, une transformation numérique efficace et une équipe de cadres exemplaires, à la fois politiquement engagés et compétents sur le plan professionnel.

To Lam a réaffirmé son engagement à œuvrer de concert avec les dirigeants du Parti et de l'État pour atteindre les objectifs fixés, renforcer l'unité nationale et promouvoir l'image du Vietnam responsable sur la scène internationale. – VNA