Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a élu dans la matinée du 7 avril To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et député de la 16e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a l'honneur de vous présenter la biographie résumée du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Biographie résumée de To Lam

Secrétaire général du Comité central du Parti, président de la République socialiste du Vietnam

- Nom et prénom : To Lam

- Date de naissance: 10 juillet 1957

- Ethnie: Kinh

- Lieu d’origine : province de Hung Yen

- Adhésion au Parti : 22 août 1981

- Niveau de formation politique : supérieur

- Domaine d'expertise : droit - sécurité publique

- Titres universitaires : professeur en sciences de la sécurité, docteur en droit

Fonctions

- Secrétaire général du Parti des 13e et 14e mandats

- Membre du Bureau Politique : 12e, 13e, 14e mandats

- Membre du Comité central du Parti : 11e, 12e, 13e, 14e mandats

- Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil national de défense et de sécurité (2024)

- Secrétaire de la Commission militaire centrale (depuis août 2024)

- Chef du Comité directeur central de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines

- Député de l’Assemblée nationale : 14e, 15e, 16e législatures

PARCOURS PROFESSIONNEL

De 1974 à 1979 : étudiant à l’Université de la Sécurité populaire (aujourd’hui Académie de la Sécurité populaire).

De 1979 à 2010 : cadre au ministère de la Sécurité publique.

De 2010 à 2016 : vice-ministre de la Sécurité publique.

De 2016 à 2024 : secrétaire de la Commission policière centrale et ministre de la Sécurité publique.

En janvier 2019 : promu au grade de général d’armée de la Sécurité publique populaire.

De mai 2024 à octobre 2024 : président de la République socialiste du Vietnam.

Le 3 août 2024 : élu par le Comité central du Parti au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat.

Le 22 janvier 2026 : lors du 14e Congrès national du Parti, élu membre du Comité central du Parti du 14e mandat pour la période 2026-2031.

Le 23 janvier 2026 : lors du premier Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, réélu à l’unanimité au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le 7 avril 2026 : lors de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, élu président de la République socialiste du Vietnam. -VNA