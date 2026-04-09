Le président cubain félicite le secrétaire général To Lam pour son élection à la présidence du Vietnam

La Havane (VNA) - Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a adressé le 8 avril (heure locale) ses sincères félicitations à To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, pour son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam, obtenue à l’unanimité.

Dans un message publié sur son compte X, le président cubain a également réaffirmé sa volonté et son engagement indéfectible à poursuivre la promotion de l’amitié fraternelle, de la solidarité et de la coopération d’importance historique et particulière entre les deux pays. -VNA