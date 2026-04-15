Politique

Bâtir une base matérielle solide pour la coopération Vietnam-Chine

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, s’est entretenu dans l’après-midi du 15 avril avec Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique, membre du Secrétariat et directeur du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Tran Cam Tu (à gauche) et Cai Qi. Photo : VNA
Tran Cam Tu (à gauche) et Cai Qi. Photo : VNA

Pékin (VNA) – Dans l’après-midi du 15 avril, dans le cadre de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, s’est entretenu avec Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique, membre du Secrétariat et directeur du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Lors de l’entretien, les deux parties ont exprimé leur satisfaction face au développement positif, global et de plus en plus approfondi des relations entre les deux Partis et les deux pays, sous la direction et l’orientation des plus hauts dirigeants. En particulier, les échanges et la coopération entre les deux Partis ne cessent de jouer un rôle de premier plan et d’orientation stratégique dans la mise en œuvre efficace des perceptions communes de haut niveau.

Les deux parties ont échangé sur les mesures visant à continuer de concrétiser les perceptions communs entre les deux dirigeants To Lam et Xi Jinping. Elles ont convenu de maintenir des contacts réguliers entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sous des formes flexibles, de valoriser pleinement le rôle d’orientation du mécanisme de rencontres de haut niveau entre les Partis, de mettre en œuvre efficacement le plan de coopération entre les deux Partis pour la période 2026-2030, d’élever le niveau de la coopération théorique entre les deux Partis et de renforcer les échanges et la coopération concrète entre les organes correspondants des deux Partis.

Le PCC a affirmé être prêt à poursuivre le partage actif d’expériences et à coopérer avec le Vietnam dans la construction du Musée du Parti communiste du Vietnam.

Tran Cam Tu a proposé de renforcer la coordination afin d’élever davantage la confiance stratégique, de garantir la sécurité politique et d’intensifier la coopération entre les organes clés des deux pays, d’assurer la mise en œuvre efficace du mécanisme de Dialogue stratégique 3+3 entre les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité publique, de régler les désaccords de manière satisfaisante sur la base des perceptions communes de haut niveau et dans le respect du droit international, afin de maintenir un environnement de paix et de stabilité pour les deux pays.

Il a également suggéré de consolider davantage les liens de coopération et de bâtir une base matérielle solide pour les relations bilatérales, en mettant l’accent sur la connectivité d’infrastructures stratégiques, notamment la coopération ferroviaire, ainsi que sur un commerce plus équilibré et durable, de renforcer les liens dans les domaines de la science et technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a exprimé le souhait de renforcer les échanges entre les peuples, de bien mettre en œuvre l’Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026–2027, d’intensifier la coopération en matière de culture et d’éducation, ainsi que de poursuivre une coordination étroite et un soutien mutuel dans l’organisation d’événements internationaux majeurs tels que l’APEC 2026 en Chine et l’APEC 2027 au Vietnam.

De son côté, Cai Qi a souligné l’importance particulière des échanges stratégiques entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et a proposé de bien assurer les échanges stratégiques réguliers et flexibles entre les deux secrétaires généraux et présidents vietnamien et chinois.

Il a appelé à concrétiser rapidement les perceptions communes de haut niveau atteintes lors de cette visite et à approfondir la coopération entre les deux Partis.

Les deux parties ont également convenu de renforcer les échanges entre les peuples, de bien organiser les programmes de coopération et d’amitié, de mieux gérer et régler les désaccords sur la base des perceptions communes de haut niveau et du droit international. -VNA

#Vietnam-Chine #Tran Cam Tu #Cai Qi Chine
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