Entrevue entre le dirigeant To Lam et le Premier ministre chinois Li Qiang

Pékin (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État en Chine, dans l’après-midi du 15 avril, à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam, a rencontré le Premier ministre du Conseil des affaires d’État de Chine, Li Qiang.



Li Qiang a chaleureusement félicité To Lam pour son élection au poste de président de la République. Il a salué la première visite d’État en Chine de To Lam en tant que plus haut dirigeant du Vietnam, démontrant la haute considération et la priorité de premier plan du Parti et de l’État vietnamiens à l’égard des relations Vietnam–Chine. Il s’est dit convaincu que cette visite apporterait une forte impulsion, orienterait et guiderait le partenariat de coopération stratégique global et la Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique pour le développement à long terme.



Soulignant les résultats de l’entretien et les perceptions communes particulièrement importantes obtenues entre le dirigeant vietnamien To Lam et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, Li Qiang a affirmé que la Chine persistait dans sa politique d’amitié avec le Vietnam, considérait toujours le Vietnam comme une orientation prioritaire dans sa diplomatie de voisinage. Le Parti et le gouvernement chinois soutiennent de manière constante le Comité central du PCV dirigé par le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, pour accomplir avec succès les objectifs fixés par le 14e Congrès national du PCV, et réaliser la vision à l’horizon 2045 de devenir un pays développé à revenu élevé.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, To Lam (à gauche), et le Premier ministre du Conseil des affaires d’État de Chine, Li Qiang. Photo : VNA



To Lam a sincèrement remercié le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple chinois pour l’accueil solennel, attentif, chaleureux, empreint de camaraderie et de fraternité réservé à la délégation de haut niveau du Parti et de l’État du Vietnam. Il a affirmé que le Vietnam, de manière constante, considérait le développement des relations de bon voisinage amical et de coopération stratégique globale avec la Chine comme une ligne constante, une exigence objective et un choix stratégique de premier plan dans l’ensemble de sa politique extérieure. Le Vietnam souhaite sincèrement et est déterminé, avec la Chine, à promouvoir le développement global des relations bilatérales vers un nouveau niveau, dans lequel la coopération substantielle et mutuellement bénéfique dans tous les domaines doit être à la hauteur en tant que base matérielle et moteur important et puissant pour le développement stable, sain et durable des relations entre les deux Partis et les deux pays dans la nouvelle période.



Dans une atmosphère amicale, ouverte et de confiance, les deux parties ont passé en revue les réalisations marquantes de la coopération bilatérale ces derniers temps. Elles ont exprimé leur satisfaction et ont convenu d’évaluer que les relations entre les deux Partis et les deux pays ont maintenu une très bonne dynamique de développement, notamment la coopération substantielle dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme, et de la connectivité ferroviaire qui a connu une forte croissance et de nombreuses percées qualitatives, formant une situation d’échanges et de coopération dynamique sans précédent entre les secteurs, les niveaux et les localités des deux pays.



Les deux dirigeants ont convenu que les deux Partis et les deux pays partageaient de larges intérêts communs, que les deux économies étaient hautement complémentaires, que le potentiel et les marges de coopération restaient très importants. Les deux parties renforceront la solidarité, intensifieront la coopération globale, se soutiendront et s’entraideront, s’efforceront de renforcer davantage la confiance politique et économique, de construire efficacement une « Communauté d’avenir partagé à portée stratégique », et de porter les relations bilatérales à une nouvelle phase de développement selon l’orientation « six plus ».



To Lam a proposé que les deux parties s’efforcent d’établir un nouveau niveau pour la coopération économique, commerciale, d’investissement et touristique ; de renforcer une coopération commerciale plus équilibrée et durable ; de des liens économiques durables, de créer des percées dans la connectivité des infrastructures stratégiques, d’accorder la plus haute priorité à la coopération ferroviaire, de renforcer la connectivité avec l’Asie centrale et l’Europe. Il a proposé que la Chine fournisse des prêts, forme des ressources humaines et transfère des technologies afin que le Vietnam maîtrise l’exploitation, la maintenance et la réparation des chemins de fer électrifiés. Il a également appelé à généraliser le modèle de postes-frontières intelligents et à déployer de manière synchrone les zones de coopération économique transfrontalière dans les localités frontalières.



To Lam a proposé que la Chine soutienne et crée des conditions favorables pour que le Vietnam participe efficacement à la chaîne d’activités « Un grand marché pour tous : exporter vers la Chine », ouvre son marché aux produits agricoles, aquatiques et d’élevage du Vietnam répondant aux normes, augmente la capacité et le volume d’électricité importée de Chine ; promeuve une coopération d’investissement de haute qualité, renforce la coopération en science et technologie, éducation et formation, finance, agriculture, environnement, ainsi que le transfert de technologies dans les secteurs de pointe tels que l’intelligence artificielle, les zones de libre-échange, les villes intelligentes, la fabrication intelligente..., et accélère la mise en œuvre des projets financés par l’aide chinoise.



Exprimant son accord et appréciant les orientations importantes du dirigeant vietnamien To Lam, le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné que la Chine attachait de l’importance à une coopération concrète et mutuellement bénéfique avec le Vietnam. Il a proposé que les deux parties accordent la priorité à la mise en œuvre de la connectivité des infrastructures stratégiques, notamment la coopération dans la technologie, la formation des ressources humaines et la mobilisation de capitaux dans le domaine ferroviaire ; mettent en œuvre efficacement les projets ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays, et promeuvent la connectivité logistique multimodale. La Chine est prête à, avec le Vietnam, promouvoir l’élévation du niveau d’une coopération commerciale plus équilibrée. Elle entend importer davantage de produits agricoles de haute qualité du Vietnam, soutient la participation du Vietnam à la chaîne d’activités « Un grand marché pour tous – exporter vers la Chine » et la coopération à la construction de zones de coopération économique transfrontalière.



Li Qiang a affirmé que la Chine encourageait l’expansion des investissements bilatéraux, la construction de chaînes d’approvisionnement et de production sûres et stables dans la région ; soutenait davantage d’entreprises chinoises solides à investir de manière qualitative au Vietnam. Il a proposé que les deux parties étudient et promeuvent ensemble de nouveaux domaines de coopération avancés, notamment la science et technologie, la transformation numérique, l’innovation et l’intelligence artificielle comme nouveaux points forts ; maintiennent des échanges dynamiques entre les peuples. La Chine est prête à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre des programmes concrets dans le cadre de l’Année de coopération touristique 2026–2027 ; renforcer la coopération en éducation et formation, notamment des ressources humaines de haute qualité. Il a exprimé le souhait de rencontrer prochainement le Premier ministre Le Minh Hung afin d’établir de bonnes relations de travail et de coordonner la promotion des domaines de coopération.



Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération multilatérale ; ont convenu de mieux contrôler et traiter les désaccords, de maintenir la paix et la stabilité en mer, et de consolider un environnement favorable au développement de chaque pays. Le dirigeant To Lam a proposé que les deux parties respectent strictement les perceptions communes de haut niveau, se mettent à la place l’une de l’autre, respectent réellement les droits et intérêts légitimes de chacun, et règlent les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ; règlent de manière appropriée les questions liées aux navires de pêche et aux pêcheurs ; et achèvent rapidement les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la CNUDM de 1982. -VNA



