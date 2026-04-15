Politique

Une rencontre marquée par la mémoire et l’amitié Vietnam–Chine

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire et apprécient profondément le soutien précieux et sincère de la Chine, selon le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et son épouse rencontrent les proches de généraux, d’experts et de personnalités ayant contribué à l’amitié Vietnam–Chine. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et son épouse rencontrent les proches de généraux, d’experts et de personnalités ayant contribué à l’amitié Vietnam–Chine. Photo : VNA

Pékin (VNA) - Dans la soirée du 15 avril, à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et son épouse ont rencontré les proches de généraux, d’experts et de personnalités ayant contribué à l’amitié Vietnam–Chine.

Ému de rencontrer les familles des anciens experts et conseillers chinois qui ont soutenu le peuple vietnamien durant les guerres d’indépendance et de réunification nationale, ainsi que les proches de vétérans révolutionnaires vietnamiens, To Lam a rappelé que, pendant les périodes les plus difficiles, les conseillers et experts chinois avaient partagé les épreuves avec le peuple vietnamien et combattu aux côtés du Président Ho Chi Minh, du général Vo Nguyen Giap et des dirigeants révolutionnaires de l’époque. Il a réitéré la profonde gratitude du Vietnam pour le soutien considérable apporté par la Chine.

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Le dirigeant To Lam, son épouse et des délégués lors de la rencontre. Photo : VNA

Se félicitant des avancées récentes des relations bilatérales, To Lam a indiqué que, parallèlement aux échanges étroits entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération en matière de défense et de sécurité devenait de plus en plus substantielle, tandis que les échanges économiques, commerciaux, les investissements et la connectivité en matière de transports connaissaient de nouvelles avancées. La Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de la Chine au niveau mondial. Les échanges entre les localités et les peuples des deux pays sont également dynamiques, les relations bilatérales atteignant un niveau de développement global, profond et substantiel sans précédent depuis plusieurs décennies.

Rappelant que le Vietnam et la Chine étaient des voisins, des amis traditionnels et des partenaires de coopération stratégique globale, œuvrant ensemble à la construction d’une Communauté d’avenir partagé à portée stratégique, To Lam a souligné que le développement des relations avec la Chine constituait un choix stratégique, naturel et une priorité de premier plan de la politique étrangère du Vietnam.

À cette occasion, il a exprimé sa reconnaissance sincère envers les amis chinois, affirmant que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours en mémoire et appréciaient profondément le soutien précieux et sincère de la Chine.

Il a enfin exprimé le souhait que les proches des généraux, experts et amis de l’amitié Vietnam–Chine continuent à préserver, transmettre et développer cette amitié traditionnelle, inspirant les jeunes générations à écrire de nouvelles pages de coopération entre les deux pays. -VNA

#Vietnam–Chine #anciens experts et conseillers chinois
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