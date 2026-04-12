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Relations Vietnam–Chine : un nouvel élan porté par les jeunes générations

Relations Vietnam–Chine : un nouvel élan porté par les jeunes générations

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh (gauche) et le premier secrétaire du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise, A Dong. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh (gauche) et le premier secrétaire du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise, A Dong. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Le renforcement de la sensibilisation des jeunes générations aux relations traditionnelles entre le Vietnam et la Chine a été au cœur de la rencontre tenue le 12 avril à Pékin entre l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, et le premier secrétaire du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise, A Dong.

Les deux parties ont salué les avancées des relations bilatérales sous l’impulsion des plus hauts dirigeants des deux partis et des deux États, mettant en avant le rôle des échanges entre les peuples, en particulier les programmes tels que « Parcours rouge : études et recherches de la jeunesse ». Lancée conjointement par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, lors de la visite d’État de ce dernier au Vietnam en avril 2025, cette initiative constitue un levier important pour consolider l’amitié traditionnelle et renforcer la compréhension mutuelle entre les jeunesses des deux pays.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a souligné que la participation des dirigeants de haut niveau aux rencontres avec les jeunes engagés dans ce programme, notamment lors de la prochaine visite d’État du secrétaire général du PCV et président de la République Tô Lâm en Chine, témoigne de l’importance accordée à la transmission des valeurs historiques et révolutionnaires aux nouvelles générations.

Il a également mis en avant le rôle clé de la jeunesse dans le développement de la coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs d’avenir tels que la science, la technologie et l’innovation, appelés à devenir des moteurs de croissance et de réponse aux défis communs.

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Des délégués des deux pays. Photo: VNA

De son côté, A Dong a exprimé la volonté de son organisation de renforcer la coordination avec l’ambassade du Vietnam et les institutions concernées, afin d’intensifier les échanges entre jeunes, chercheurs et entrepreneurs des deux pays. Il a notamment évoqué le développement de programmes conjoints dans les domaines de la formation, de la recherche, de la culture et de l’entrepreneuriat, tant dans un cadre bilatéral que multilatéral.

Les deux parties ont convenu de consolider davantage les mécanismes de coopération existants et de diversifier les échanges de délégations, en accordant une attention particulière à la poursuite du programme « Parcours rouge » dans différentes localités chinoises. Elles ont également réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les consensus importants des dirigeants des deux pays, afin de créer de nouvelles dynamiques dans les échanges entre les peuples.

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté commune d’approfondir le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine, tout en contribuant à la construction d’une communauté d’avenir partagé à portée stratégique, fondée sur une relation traditionnelle de solidarité décrite comme « à la fois camarades et frères ». -VNA

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