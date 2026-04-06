Agir pour l’intérêt du peuple au cœur de la première session de l’Assemblée nationale

Hanoï (VNA) – Le 6 avril 2026, la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’est officiellement ouverte à Hanoï. Cet événement a réuni le secrétaire général du Parti, To Lam, ainsi que d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, des représentants d’organisations internationales et du corps diplomatique, ainsi que des médias nationaux et étrangers.



Dans son discours d’ouverture, au nom du Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 15e législature, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les 500 députés élus, tout en exprimant sa reconnaissance envers les électeurs et le peuple.



Il a ensuite souligné les acquis importants lors de la législature précédente, malgré un contexte marqué par de nombreux défis et difficultés. Selon lui, l’Assemblée nationale a adopté des réformes importantes, notamment dans l’élaboration des lois, l’application des technologies, le développement de l’Assemblée numérique, ainsi que le renforcement de l’efficacité de la supervision et de la diplomatie parlementaire.



Le président de l’Assemblée nationale a rappelé qu’en 40 ans de Renouveau, le pays avait enregistré des résultats significatifs en matière de développement socio-économique. L’économie nationale affiche une vitalité remarquable, avec un PIB de 514 milliards de dollars, se classant au 32e rang mondial, et une croissance de 8,02 % en 2025. Le revenu annuel par habitant s’établit désormais à 5.026 dollars, tandis que le taux de pauvreté multidimensionnelle a été ramené à 1,3 %.



Il a appelé les députés à hériter des acquis des législatures précédentes et à les valoriser, tout en faisant preuve d’un haut sens des responsabilités, ainsi que de compétences législatives et d’une vision à long terme...



Lors de la séance d’ouverture, le secrétaire général du Parti, To Lam, a prononcé un discours important, soulignant que l’Assemblée nationale incarnait la volonté et les aspirations du peuple. Il a insisté sur la responsabilité des députés, qui doivent agir non seulement en tant que représentants de leurs circonscriptions, mais aussi dans l’intérêt national et celui des générations futures.



Il a exhorté l’Assemblée nationale à se concentrer sur quatre missions essentielles, à savoir poursuivre la réforme du travail législatif et bâtir un système juridique moderne et cohérent ; renforcer la supervision suprême ; Renforcer la capacité de décision et la vision stratégique dans le traitement des questions majeures du pays ; et moderniser le fonctionnement de l’Assemblée nationale.



Dans un monde en constante mutation, l’Assemblée nationale ne peut plus fonctionner selon des rythmes anciens. Elle doit être capable de réagir plus rapidement tout en restant rigoureuse, a déclaré le dirigeant du Parti.



Selon lui, l’Assemblée nationale doit renforcer ses liens avec le peuple, mieux écouter les citoyens, les entreprises et les milieux intellectuels, tout en assurant davantage de transparence dans ses activités. Elle doit se moderniser et devenir plus numérique, tout en restant proche du peuple et à son service. Lorsque la voix du peuple est entendue et reflétée fidèlement dans les décisions, l’Assemblée nationale sera plus forte, l’État plus solide et la confiance sociale renforcée.



Des délégués internationaux assistent à l'ouverture de la première session de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

La journée a également été marquée par une intense activité institutionnelle en matière de personnel. À l’unanimité, avec 100 % des suffrages exprimés, Tran Thanh Man a été réélu président de l’Assemblée nationale de la 16e législature.



Les députés ont également élu six vice-présidents : Do Van Chiên, Nguyen Khac Dinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh et Nguyen Thi Hong.



Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 16e législature compte désormais 18 membres.



En outre, l’Assemblée nationale a finalisé l’élection du président du Conseil des affaires ethniques, des présidents des Commissions parlementaires.



Le Quang Manh a été élu secrétaire général de l’Assemblée nationale de la 16e législature et président du Bureau de l’Assemblée nationale.



Nguyen Huu Nghia a, quant à lui, été élu Auditeur général d’État pour le mandat 2026-2031. -VNA