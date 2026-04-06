Notice biographique succincte du président de l’Assemblée nationale de la XVIe législature

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 6 avril, lors de la première session de la 16e législature, l’Assemblée nationale a élu Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale de la XVe législature, au poste de président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam de la XVIe législature.



L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a l'honneur de vous présenter la notice biographique succincte du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man :



TRAN THANH MAN



Membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale, président du Conseil électoral national.



Membre suppléant du Comité central du Parti du Xe mandat ; membre du Comité central du Parti des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe mandats ; secrétaire du Comité central du Parti du XIIe mandat ; membre du Bureau politique des XIIIe et XIVe mandats.



Docteur en économie, licencié en sciences politiques.



Député à l’Assemblée nationale des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe législatures.



Député de la XVIe législature pour la délégation de Ho Chi Minh-Ville.



Tran Thanh Man est né le 12 août 1962, originaire de la commune de Thanh Xuan, ville de Can Tho. Il réside actuellement au 53, rue Phan Dinh Phung, quartier de Ba Dinh, Hanoï.



Parcours professionnel



De juillet 1979 à décembre 1987, il a travaillé au sein de l’Union de la jeunesse du district de Chau Thanh, dans la province de Hau Giang, où il a occupé plusieurs fonctions : cadre du département scolaire ; chef de bureau, membre du comité exécutif, membre du comité permanent de l’Union de la jeunesse du district ; secrétaire adjoint permanent, membre du Comité du Parti du district, secrétaire de l’Union de la jeunesse du district ; membre du Conseil populaire du district de Chau Thanh. Il a été admis au Parti communiste du Vietnam le 25 août 1982 à titre probatoire, puis officiellement le 25 août 1983.



De janvier 1988 à décembre 2010, il a travaillé au sein de l’Union de la jeunesse provinciale et du Comité populaire provincial, où il a occupé plusieurs fonctions : membre du Comité permanent et secrétaire adjoint de l’Union de la jeunesse de Hau Giang ; secrétaire adjoint puis secrétaire de l’Union de la jeunesse de Can Tho ; secrétaire du Comité du Parti et chef du Bureau du Comité populaire de la province de Can Tho ; membre du Comité provincial du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-président du Comité populaire de la province de Can Tho ; membre du Comité permanent et secrétaire du Comité du Parti de l’arrondissement de Binh Thuy, ville de Can Tho ; membre du Conseil populaire de Can Tho du IVe pour 2004-2009 ; secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, président du Comité populaire de la ville de Can Tho et membre suppléant du Comité central du Parti du Xe mandat.



De janvier 2011 à avril 2021, il a été membre du Comité central du Parti des XIe, XIIe et XIIIe mandats ; secrétaire du Comité municipal du Parti ; secrétaire adjoint puis secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti ; vice-président – secrétaire général, puis président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; membre du Comité directeur central pour la prévention et la lutte contre la corruption ; secrétaire du Comité central du Parti du XIIe mandat ; membre du Bureau politique du XIIIe mandat ; vice-président de l’Assemblée nationale ; député des XIIIe et XIVe législatures pour la délégation de la ville de Can Tho.



De mai 2021 à mai 2024, il a été membre du Bureau politique, secrétaire adjoint du Comité chargé des affaires du Parti à l’Assemblée nationale, vice-président permanent de l’Assemblée nationale des XIVe et XVe législatures ; vice-président du Conseil électoral national ; chargé de la direction du Comité permanent de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée nationale ; président de l’Organisation des parlementaires d’amitié du Vietnam et président du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Laos ; député de la XVe législature pour la province de Hau Giang, aujourd’hui rattachée à la ville de Can Tho.



De mai 2024 au 22 janvier 2026, il a été membre du Bureau politique, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti à l’Assemblée nationale, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale de la XVe législature et président du Conseil électoral national.



Depuis le 23 janvier 2026, il est membre du Bureau politique du XIVe mandat, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale de la XVe législature et président du Conseil électoral national.



Le 6 avril 2026, lors de la première session de l’Assemblée nationale de la XVIe législature, il a été élu président de l’Assemblée nationale de la XVIe législature.



Il a reçu les distinctions suivantes : Ordre du Travail de première classe (en 2010 et 2017), de deuxième classe et de troisième classe ; Ordre de la Défense de la Patrie de troisième classe ; certificats de mérite du Premier ministre, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et du Comité permanent de l’Assemblée nationale. -VNA